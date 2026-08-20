The Windsor Collection - Sự hội tụ của bất động sản đảo hồ và mô hình TOD

Thủ tướng Chính phủ cho rằng một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là giá đất. Nếu giá đất được xác định ở mức quá cao sẽ trở thành chi phí đầu vào của các dự án và của nền kinh tế. Khi đó, chi phí đất đai sẽ được chuyển vào giá thành sản phẩm...