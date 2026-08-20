The Windsor Collection - Sự hội tụ của bất động sản đảo hồ và mô hình TOD

87% thanh thiếu niên Việt Nam chưa đạt mức vận động thể chất khuyến nghị. Áp lực học tập, thời gian trước màn hình và tốc độ đô thị hóa khiến trẻ ngày càng ít cơ hội vận động, trong khi thiếu vận động là yếu tố nguy cơ của thừa cân, béo phì và nhiều bệnh không lây nhiễm.
Thủ tướng Chính phủ cho rằng một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là giá đất. Nếu giá đất được xác định ở mức quá cao sẽ trở thành chi phí đầu vào của các dự án và của nền kinh tế. Khi đó, chi phí đất đai sẽ được chuyển vào giá thành sản phẩm...
TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở tái định cư nhằm đảm bảo đến năm 2028 có đủ quỹ nhà để bố trí cho người dân bị giải tỏa…
Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng diện tích nhà ở bình quân lên khoảng 30 m2 sàn/người, đồng thời xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược...
Trước nhu cầu vật liệu ngày càng lớn cho các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, việc xây dựng cơ sở dữ liệu, tăng khả năng điều phối và chuẩn bị quỹ mỏ được đặt ra nhằm hạn chế thiếu hụt cục bộ, chủ động nguồn cung trong ngắn hạn và dài hạn...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Giữa không gian biển xanh và núi Linh Trường, Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa mang đến một kỳ nghỉ kết hợp giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe. Không chỉ là nơi lưu trú ven biển, khu nghỉ dưỡng đang hướng tới một hành trình để du khách thư giãn, tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng sau những ngày bận rộn.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...