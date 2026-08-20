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The Windsor Collection - Sự hội tụ của bất động sản đảo hồ và mô hình TOD

T Tuấn Sơn

Trên thế giới, bất động sản liền kề hạ tầng giao thông công cộng trọng điểm (TOD) luôn được đánh giá cao nhờ ưu thế kết nối và tiềm năng dài hạn. Trong khi đó, bất động sản đảo hồ trung tâm Thành phố lại thuộc nhóm tài sản khan hiếm. The Windsor Collection là sự hội tụ độc bản của cả hai giá trị trên giữa lòng Hà Nội.

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Khi vận động trở thành một phần tự nhiên của tuổi thơ

Khi vận động trở thành một phần tự nhiên của tuổi thơ

87% thanh thiếu niên Việt Nam chưa đạt mức vận động thể chất khuyến nghị. Áp lực học tập, thời gian trước màn hình và tốc độ đô thị hóa khiến trẻ ngày càng ít cơ hội vận động, trong khi thiếu vận động là yếu tố nguy cơ của thừa cân, béo phì và nhiều bệnh không lây nhiễm.

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Không gian ven biển là điểm nhấn trong hành trình nghỉ dưỡng tại Eureka Linh Trường

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Giữa không gian biển xanh và núi Linh Trường, Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa mang đến một kỳ nghỉ kết hợp giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe. Không chỉ là nơi lưu trú ven biển, khu nghỉ dưỡng đang hướng tới một hành trình để du khách thư giãn, tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng sau những ngày bận rộn.

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