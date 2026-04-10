Thêm nhiều cơ hội “săn sale” cho thị trường tour hè
Tường Bách
10/04/2026, 10:47
Thị trường du lịch nội địa đang bước vào giai đoạn cao điểm du lịch hè, với nhu cầu được dự báo tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4. Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp lữ hành đang phải đối mặt với nhiều biến số, đặc biệt là chi phí đầu vào...
Trong bối cảnh các hãng hàng không có xu hướng điều chỉnh tần
suất khai thác, cắt giảm những chuyến bay có hệ số lấp đầy thấp và dồn khách nhằm tối
ưu hiệu suất vận hành, các doanh nghiệp lữ hành nhận định sẽ có sự thay đổi lớn trong cấu trúc giá tour.
Để thích ứng, nhiều doanh nghiệp cho hay đang tăng tốc chuyển
dịch sang nền tảng bán tour trực tuyến, với hệ thống hiển thị giá theo thời
gian thực và chính sách ưu đãi theo thời điểm đặt chỗ. Cách tiếp cận này không
chỉ giúp tối ưu dòng tiền mà còn góp phần phân bổ nhu cầu, tránh dồn vào các đợt
cao điểm.
Trong bối cảnh đó, ngay khi Ngày hội Du lịch TP.HCM vừa kết thúc, Hội chợ Du lịch
Quốc tế Việt Nam (VITM 2026) đã tiếp nối tại thủ đô Hà Nội, từ ngày 9 – 12/4. Chưa
bao giờ thị trường du lịch hè lại chứng kiến một cuộc đua ưu đãi tưng bừng và sòng phẳng đến thế. Tại các sự kiện, nhiều “ông lớn” lữ hành cũng đã chia
sẻ các giải pháp thích ứng với biến động giá.
Tại Ngày hội Du lịch TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Tổng Giám
đốc Vitamin Tours & Event cho biết, doanh nghiệp đã kích hoạt hàng loạt
chương trình ưu đãi với các “mã giảm giá lớn” dành cho khách du lịch. Đây là một
trong những công cụ marketing hiệu quả, giúp tăng khả năng tiếp cận và thúc đẩy
quyết định mua tour của khách hàng.
Trong chiến lược thu hút khách hè năm nay, doanh nghiệp
lữ hành không chỉ cạnh tranh bằng giá mà còn đẩy mạnh đổi mới sản phẩm. Tại khu
vực miền Bắc, Vitamin Tours & Event đã phối hợp với các đơn vị du lịch Quảng
Ninh xây dựng các sản phẩm trải nghiệm du thuyền trên vịnh Hạ Long, ngắm
cánh buồm đỏ ba vách độc đáo.
Tương tự, Vietravel tung ra hơn 10.000 sản phẩm tour trong
và ngoài nước, với mức giảm giá lên tới 30 - 50% để phục vụ nhu cầu cao điểm
hè. Điển hình là chương trình "Mua tour lễ 30/4, ưu đãi mua thêm tour
hè", mang đến mức giảm lên tới 6 triệu đồng mỗi tour. Ông Trần Đoàn Thế
Duy, Tổng Giám đốc Vietravel, cho biết công ty đang chủ động tái cấu trúc danh
mục sản phẩm theo hướng linh hoạt hơn, tập trung vào các tuyến gần và tour nội
địa.
Trong khi đó, BenThanh Tourist mang đến hơn 300 chương trình
tour trong nước và quốc tế, lịch khởi hành trải dài từ tháng 4 đến tháng 8, mức
giảm giá lên tới 5 triệu đồng. Tất cả tour nước ngoài được giảm từ 500.000
đồng đến 5 triệu đồng tùy tuyến, trong khi tour nội địa giảm từ 100.000 đồng đến
500.000 đồng. Đã có khoảng 50 chương trình tour dịp lễ 30/4 được tung
ra với mức giá cạnh tranh, bên cạnh sản phẩm mới hướng đến nhóm khách yêu thích
du lịch lịch sử và văn hóa.
Cũng vậy, Saigontourist Group gây chú ý với loạt sản
phẩm kích cầu mạnh cho dịp lễ 30/4 và mùa hè. Nổi bật là các tour 3 ngày đồng
giá chỉ gần 2,5 triệu đồng, cùng nhiều chùm tour nghỉ dưỡng biển, cao nguyên và
hành trình xuyên Việt. Tại VITM Hà Nội 2026, doanh nghiệp này tung ra combo nghỉ
dưỡng đẳng cấp 4 - 5 sao, 4 ngày 3 đêm, chỉ với 4.290.000 đồng, tại Đà Nẵng, Huế, Lý Sơn hay Buôn Ma Thuột.
Vietravel miền Bắc cũng triển khai chương trình ưu đãi tại VITM
2026, với mức giảm giá lên đến 30% cho các hành trình du lịch trong nước và tiết
kiệm tới 10 triệu đồng cho tour du lịch nước ngoài, áp dụng cho hơn 60 hành
trình.
Cụ thể, với giá nội địa, các gói combo đi từ Hà Nội đi Phú Quốc, Đà Nẵng,
Nha Trang cho 4 ngày 3 đêm, trong những ngày cố định từ
tháng 5 – tháng 9, có giá từ 4.590.000 đồng/suất đến 6.290.000 đồng/suất. Các
tour đi cung đường Tây Bắc, Đông Bắc có giá từ 1.990.000 đồng/suất đến
4.290.000 đồng/suất…
Vietluxtour cũng triển khai đồng bộ tại hội chợ VITM 2026 và
các kênh bán hàng trực tiếp, trực tuyến chương trình kích cầu hè 2026 với các mức
giá siêu ưu đãi. Chẳng hạn tour Hà Nội – Đà Nẵng – Huế (5 ngày 4 đêm) giá từ
3.990.000 đồng; Hà Nội – Miền Tây – Tây Ninh – TP.HCM (4 ngày 3 đêm) giá từ
4.900.000 đồng; Hà Nội – Buôn Ma Thuột – Pleiku – Măng Đen – Kon Tum (4 ngày 3
đêm) giá từ 5.395.000 đồng…
Trong bối cảnh giá vé máy bay tăng, Flamingo Redtours tung ra hàng loạt sản
phẩm giá tốt trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn. Ông
Nguyễn Công Hoan, Chủ tịch Hội đồng Quản Trị, Flamingo Redtours, cho biết:
“Chúng tôi một mặt đàm phán với các
nhà cung cấp dịch vụ, tính toán lượng khách theo đoàn phù hợp. Mặt khác xây dựng các sản phẩm hợp với xu hướng và
thị hiếu của khách hàng”.
Chọn hướng đi riêng, BestPrice Travel giới thiệu tới du
khách các sản phẩm du lịch thế hệ mới dựa trên cá nhân hóa, trải nghiệm thực và
ứng dụng chuyển đổi số. Doanh nghiệp không giảm giá, mà triển khai các chương
trình ưu đãi giá trị khác như hoàn tiền 100% nếu không đỗ visa, tặng vali du lịch
cao cấp và các quà tặng kèm...
Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc marketing Công ty du lịch
BestPrice, chia sẻ trọng tâm của doanh nghiệp đặt vào việc nâng cao trải nghiệm
khách hàng, đẩy mạnh phát triển các phân khúc có giá trị cao. Doanh
nghiệp cũng tích cực ứng dụng chuyển đổi số vào quá trình xây dựng sản phẩm và
vận hành, bám sát các xu hướng nổi bật như cá nhân hóa và du
lịch chăm sóc sức khỏe.
Là một trong những đơn vị chủ lực của Thủ đô, Tổng Công ty
Du lịch Hà Nội mang tới VITM 2026 một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Từ những gói lưu trú tại hệ thống các khách sạn của
Hanoitourist; gói dịch vụ MICE và hội nghị chuyên nghiệp; voucher ẩm thực; buffet
trưa; cho đến vé vui chơi Công viên nước Hồ Tây…
Trong đó, mảng lữ hành ghi nhận mức ưu đãi mạnh tay với
voucher giảm giá trực tiếp có thể lên đến 6.000.000 đồng cho tour nước ngoài và
từ 500.000 đến 2.000.000 đồng cho tour nội địa. Các sản phẩm du lịch đường thủy
sông Hồng cũng được giảm giá gần 15%, đưa mức giá về chỉ 700.000 đồng mỗi
khách, mở rộng lựa chọn trải nghiệm cho du khách nội đô.
Nhìn tổng thể, các hội chợ du lịch hiện nay không còn là sân
chơi đơn thuần của những chương trình giảm giá. Các doanh nghiệp đang chuyển dịch
rõ rệt sang cạnh tranh bằng giá trị, trải nghiệm và công nghệ. Sự xuất hiện của
các mô hình “du lịch một chạm”, “No Shopping”, hay các sản phẩm chăm sóc sức
khỏe cho thấy ngành du lịch đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc. Du khách
không còn tìm kiếm những chuyến đi giá rẻ, mà hướng tới trải nghiệm cá nhân
hóa, an toàn và có chiều sâu.
