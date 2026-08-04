Đông Bắc Á tiếp tục là thị trường nguồn chủ lực của du lịch Việt Nam

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tháng 7/2026, du lịch Việt Nam đón 1,67 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt 13,9 triệu lượt, hoàn thành khoảng 56% mục tiêu khách quốc tế trong năm 2026…

Chương trình “Diplomatic Walking Tours – Dạo bước để hiểu về Thành phố” với 68 khách mời là Tổng Lãnh sự, Lãnh sự, cán bộ ngoại giao... tại TP.HCM. Ảnh: Vietravel

Kết quả trên có ý nghĩa lớn khi tháng 7 vẫn nằm trong mùa thấp điểm của nhiều thị trường khách quốc tế. Trong bối cảnh kinh tế và du lịch thế giới tiếp tục đối mặt với những yếu tố bất định, việc duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số cho thấy sức hút của du lịch Việt Nam đang được củng cố mạnh mẽ.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với khoảng 3,1 triệu lượt, chiếm 22,2% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc giữ vị trí thứ hai với 2,4 triệu lượt khách, khẳng định vai trò là một trong những thị trường truyền thống quan trọng và ổn định nhất của du lịch Việt Nam.

Đáng chú ý, Nga tiếp tục là điểm sáng nổi bật khi đạt 864 nghìn lượt khách, tăng tới 174% so với cùng kỳ năm 2025 và cao gấp hơn hai lần so với năm 2019. Kết quả này giúp Nga duy trì vị trí thị trường nguồn lớn thứ ba của Việt Nam, đồng thời trở thành thị trường lớn nhất của châu Âu. Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường Nga phản ánh hiệu quả của việc khôi phục các đường bay trực tiếp, gia tăng tần suất khai thác và nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng ngày càng cao của du khách Nga tới Việt Nam.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam. Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Trong nhóm 10 thị trường nguồn lớn nhất, khu vực Đông Bắc Á tiếp tục giữ vai trò chủ lực với Trung Quốc (3,1 triệu lượt), Hàn Quốc (2,4 triệu), Đài Loan (Trung Quốc) (747 nghìn) và Nhật Bản (498 nghìn). Khu vực Đông Nam Á có 2 đại diện góp mặt là Campuchia với 565 nghìn lượt khách và Philippines với 417 nghìn lượt. Khu vực Nam Á có Ấn Độ với 553 nghìn lượt khách, phản ánh tiềm năng ngày càng lớn của phân khúc khách có mức chi tiêu khá và nhu cầu du lịch nước ngoài tăng nhanh.

Về tốc độ tăng trưởng, đáng chú ý châu Âu tiếp tục là điểm sáng với mức tăng bình quân 53,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh Nga, nhiều thị trường khác cũng ghi nhận kết quả khả quan như Ba Lan tăng 51,3%, Séc tăng 28,6%, Thụy Điển tăng 24,7% và Thụy Sỹ tăng 21,7%.

Đây đều là những thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực của Việt Nam, cho thấy hiệu quả rõ nét của các chính sách tạo thuận lợi nhập cảnh trong việc thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế. Mặt khác, châu Âu là thị trường xa có mức chi tiêu cao, bước đột phá của khu vực này cho thấy sự dịch chuyển về chất trong tăng trưởng của du lịch Việt Nam.

Các thị trường đường dài cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định. Hoa Kỳ tăng 18,3%, Canada tăng 25,1%, Úc tăng 22,5% và New Zealand tăng 22,4%. Mức tăng tại các thị trường có khả năng chi tiêu cao này không chỉ góp phần gia tăng lượng khách mà còn nâng cao giá trị gia tăng cho ngành du lịch thông qua thời gian lưu trú dài hơn và mức chi tiêu bình quân cao hơn.

Khu vực Đông Bắc Á tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong nhóm 10 thị trường nguồn lớn nhất. Ảnh: Saigontourist Travel

Với thị trường nội địa, nhiều địa phương ghi nhận mức tăng trưởng cao sau 7 tháng như Lâm Đồng gần 40%, Khánh Hòa hơn 30%, Huế 28,5%, Quảng Ninh hơn 26%, Lào Cai 21% và Hà Nội hơn 15%... Đà Nẵng và TP.HCM cũng tăng gần 14%. Kết quả này cho thấy dòng tiền từ du lịch đang lan tỏa đến nhiều địa phương, thay vì tập trung ở một số trung tâm du lịch truyền thống.

Như vậy, sau 7 tháng, Việt Nam đã hoàn thành 56% mục tiêu của cả năm. Bước vào giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế từ cuối quý 3 và sang quý 4, cùng với việc tiếp tục khai thác hiệu quả của chính sách thị thực thông thoáng, kết nối hàng không, đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, ngành du lịch có nhiều cơ sở để duy trì đà tăng trưởng, hướng tới hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Để tiếp tục mở rộng thị trường khách quốc tế, mới đây, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ hai. Tại đây, các đại biểu đề xuất tăng cường kết nối giữa Lãnh sự danh dự với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thúc đẩy các cơ hội hợp tác thiết thực.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai chia sẻ bên cạnh 4 nhóm sản phẩm chủ đạo gồm du lịch văn hóa, biển đảo, đô thị và sinh thái, ngành du lịch Việt Nam đang chú trọng phát triển các sản phẩm mới, có giá trị gia tăng cao như du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE, du lịch golf và các loại hình phù hợp với nhu cầu mới của thị trường.

Đoàn 200 du khách thuộc Tập đoàn Sony Ấn Độ đến Đà Nẵng đầu tháng 7 vừa qua. Ảnh: Vietravel

Theo Phó Cục trưởng, trong giai đoạn tới, du lịch Việt Nam không chỉ tập trung gia tăng số lượng khách mà sẽ chú trọng hơn đến chất lượng, hiệu quả và khả năng đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam chưa thành lập Văn phòng xúc tiến du lịch quốc gia ở nước ngoài, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai mong muốn Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ lồng ghép quảng bá du lịch trong các hoạt động, sự kiện đối ngoại; đồng thời phát huy vai trò của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong hỗ trợ xúc tiến, quảng bá, kết nối thị trường.

Phó Cục trưởng cũng bày tỏ mong muốn các Lãnh sự danh dự có thể hỗ trợ giới thiệu thông tin về điểm đến, sản phẩm và chính sách thị thực tới người dân, doanh nghiệp và các đối tác tại nước sở tại. Bên cạnh đó, Phó Cục trưởng đề nghị các Lãnh sự danh dự hỗ trợ kết nối doanh nghiệp du lịch Việt Nam với các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và đối tác tại thị trường sở tại.

Đặc biệt, trong định hướng đẩy mạnh phát triển du lịch MICE, ngành du lịch mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các Lãnh sự danh dự trong kết nối, thu hút các đoàn khách hội nghị, hội thảo, sự kiện và khách khen thưởng đến Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TITC

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai khẳng định, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẵn sàng cung cấp thông tin và làm đầu mối kết nối với các Lãnh sự danh dự quan tâm đến du lịch, qua đó phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực và mạng lưới quan hệ tại các thị trường, góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển trong giai đoạn mới.