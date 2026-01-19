Thép Việt muốn bán cổ phiếu POM để trả nợ

Giao dịch được thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 19/01 đến ngày 13/2/206.

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina (mã POM-UpCoM) vừa đăng ký bán 7,5 triệu cổ phiếu POM nhằm thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho Pomina.

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt do ông Đỗ Duy Thái là Tổng giám đốc và là Chủ tịch HĐQT POM vừa đăng ký bán 7.500.000 cổ phiếu, nhằm thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho CTCP Thép Pomina.

Hiện Thép Việt đang là cổ đông chi phối tại Pomina, nắm giữ hơn 146,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 52,54% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Thép Việt sẽ giảm xuống còn gần 139 triệu cổ phiếu, chiếm 49,6% và không còn là công ty mẹ của POM.

Còn cá nhân ông Đỗ Duy Thái đang sở hữu 869.400 cổ phiếu POM, tương đương 0,31% vốn điều lệ.

Trên thị trường, HNX cho biết đã duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu POM của Công ty cổ phần Thép Pomina do tổ chức đăng ký giao dịch không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp;

Ngoài ra, Công ty chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và BCTC bán niên 2024 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Theo dữ liệu trên HNX, từ ngày 7/11/2025 đến 9/1/2026, cổ phiếu POM đã có 9 phiên tăng trần liên tiếp (do chỉ giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần), đưa thị giá tăng khoảng 200%.

Chốt phiên ngày 16/1/2026, giá cổ phiếu POM tiếp tục tăng trần (15%) lên 6.900 đồng/cổ phiếu và tạm tính theo mức giá này, Thép Việt có thể thu về khoảng 52 tỷ đồng từ thương vụ.

Kết thúc quý 3/2025, POM ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất lỗ gần 183 tỷ, giảm 26,16% so với cùng kỳ (hơn 286 tỷ đồng) là do các khoản thu chưa đủ bù đắp chi phí và phần lớn chi phí là lãi vay do nhà máy Pomia 3 vẫn đang trong tình trạng ngưng hoạt động vấn phái gánh chịu chi phí lãi vay từ các khoản vay ngắn hạn. Lũy kế 9 tháng năm 2025, POM ghi nhận lỗ hơn 512 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lỗ gần 792 tỷ đồng hồi cùng kỳ

Tính đến hết tháng 9/2025, POM ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ hơn 58,7 tỷ giảm còn hơn 22,3 tỷ đồng và vay và nợ thuê tài chính là khoảng 5.950 tỷ đồng - trong đó, vay ngắn hạn là 5.237,8 tỷ đồng.

Được biết, POM đã chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POM của CTCP Thép Pomina để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Thời gian, địa điểm họp sẽ được công ty thông báo thời gian họp cho các cổ đông tại thư mời nhằm tái cấu trúc Pomina Group; quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông; Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2025 và ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2025.