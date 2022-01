Thép Việt - Ý lấy ý kiến cổ đông về việc huỷ niêm yết bắt buộc

Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý (mã VIS-HOSE) thông báo Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, VIS lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty.

VIS cho biết nguyên nhân hủy niêm yết là do cơ cấu cổ đông Thép Việt Ý có 2 cổ đông lớn nắm 93,81% vốn và cổ đông không phải cổ đông lớn chiếm 6,19%. Hiện vốn điều lệ của VIS là hơn 738 tỷ đồng.



Do đó, công ty không đáp ứng điều kiện có tối thiểu 10% vốn do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ theo Luật Chứng khoán 2019.



Được biết, Thép Việt - Ý thành lập năm 2001 với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thép xây dựng và đến tháng 12/2006, Thép Việt - Ý chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

Bên cạnh đó, mục đích của việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu là giúp công ty không bị mất cơ hội kinh doanh tại miền Bắc, nơi có sự cạnh tranh khốc liệt hơn trong tương lai và tại thị trường Việt Nam nói chung, nơi được kỳ vọng sẽ tăng trưởng ổn định.

Đồng thời, mức độ ban hành những quyết sách trong công tác điều hành và quản lý sẽ được thực hiện nhanh chóng. Từ đó góp phần giảm chi phí và cải thiện hiệu quả bằng cách loại bỏ các thủ tục bắt buộc đối với các công ty đại chúng/công ty niêm yết.

Với những lý do trên, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc hủy 73,8 triệu cổ phiếu VIS dự kiến trong quý 1/2022.

Bên cạnh đó, HĐQT lấy ý kiến cổ đông chủ trương đầu tư nhà máy cán thép công suất 500.000 tấn/năm tại Hải Phòng. Tổng đầu tư khoảng 80 triệu USD, sản phẩm chính là thép thanh vằn đường kính từ D10:D51mm dùng cho xây dựng, thép thanh tròn trơn và thép dây cuộn.

Hiện tại, VIS có Nhà máy luyện thép với công suất 552.000 tấn/năm tại Hải Phòng và Nhà máy Cán thép tại Hưng Yên với công suất 350.000 tấn/năm, chủ yếu sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Công suất thặng dư của quá trình luyện thép chủ yếu bán thành phẩm bên ngoài. Cùng với đó, dự kiến năm 2022 Nhà máy luyện thép tại Hải Phòng đổi mới máy biến áp cũ cho lò điện thì sản lượng thép có thể tăng lên 65.000 tấn.

Về nguồn vốn vay của công ty sẽ thực hiện vay ngân hàng do Kyoei Steel bảo lãnh hoặc vay từ chính Kyoei Steel. Thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 2/2022, thời gian đi vào hoạt động dự kiến từ tháng 7/2023.

Công ty đặt ra hai kịch bản, trong bối cảnh thuận lợi, năm đầu đi vào sản xuất khối lượng sản xuất sẽ đạt 100.000 tấn/năm, từ năm thứ 4 trở đi là 500.000 tấn/năm. Ngược lại, trong bối cảnh khó khăn, VIS dự tính từ năm thứ 8 trở đi sẽ bắt đầu sản xuất 500.000 tấn/năm.

Được biết, ngày 11/3/2021, HOSE đã ban hành quyết định số 131/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu VIS từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo.

Đến ngày 12/8/2021, HOSE nhận được BCTC bán niên đã soát xét của VIS. Theo đó, theo đó lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 của VIS là 73,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tại thời điểm 30/6/2021 là -441,2 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị cảnh báo, HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu VIS và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu VIS sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty.