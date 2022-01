Thị phần môi giới năm 2021: VCSC, HSC rớt hạng, quán quân thuộc về VPS

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa chính thức công bố kết quả thị phần quý 4/2021 và cả năm 2021.

Theo đó, trong quý 4/2021, vị trí dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo tiếp tục thuộc về Chứng khoán VPS với thị phần 17,12%. Chứng khoán SSI đứng ở vị trí thứ hai với thị phần 10,28%, Chứng khoán VNDirect vị trí thứ ba với thị phần 7,67%; Chứng khoán HSC thứ tư với thị phần 5,66%. Các công ty chứng khoán xếp lần lượt ở các vị trí tiếp theo gồm TCBS; MAS; MBS; VCSC; FPTS; KIS.

Đáng chú ý, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) tụt tới 3 hạng so với quý 3 xuống hạng 8 với thị phần 4,37% giảm nhẹ so với thị phần 4,9% trong quý 3. Ở chiều ngược lại, Chứng khoán TCBS tăng 1 hạng và Chứng khoán Mirae Asset tăng 2 hạng so với quý trước.

Ở thị trường trái phiếu, thị phần của TCBS tiếp tục sụt giảm, từ 34,86% trong quý 3 về còn 31,12% song vẫn ở vị trí thứ nhất. Chứng khoán Tân Việt ghi nhận thị phần tăng vọt từ 13,48% lên 20, 63% lên vị trí thứ hai, tăng 1 hạng so với quý 3/2021. Chứng khoán Tiên Phong xếp vị trí thứ ba với thị phần 16,45%.

Tính chung cả năm 2021, soán ngôi vua thị phần môi giới cổ phiếu là Chứng khoán VPS với thị phần 16,14%. Trước đó, VPS cả năm 2020 ở vị trí thứ 3 thì năm nay đã vươn lên top 1. Liền sau là những cái tên quen thuộc SSI, VNDirect, HSC và VCSC lần lượt với thị phần 11,05%; 7,46%; 6,71%; 4,87%. Trong đó, VCSC tụt một hạng so với năm 2020. SSI tụt một bậc và HSC tụt hai bậc. Top 5 công ty chứng khoán xếp sau đó lần lượt là TCBS, MAS, MBS, FPTS, KIS.

Ở thị trường trái phiếu, tính chung cả năm, TCBS vẫn dẫn đầu với thị phần 38,87%; Chứng khoán Tiên Phong thứ hai với 19,01%; Chứng khoán Tân Việt thứ ba với 11,46%. Tiếp sau đó là những công ty chứng khoán như KSS; HSC; MBS; MAS; PSI; EVS; VCBS.