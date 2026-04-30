Thị thực vàng giá 1 triệu USD của Mỹ kém hấp dẫn

Bình Minh

30/04/2026, 16:40

Chương trình thị thực vàng có giá 1 triệu USD mỗi suất của Tổng thống Donald Trump, được kỳ vọng sẽ thu hút giới giàu nước ngoài, dường như chưa đạt được kết quả như mong đợi...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.

Được công bố vào năm ngoái, chương trình này đến nay mới chỉ nhận được 338 đơn đăng ký, một con số khá khiêm tốn so với kỳ vọng ban đầu. Kết quả này được Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào ngày 29/4/2026. Trong một tài liệu, cơ quan này cho biết chương trình thị thực vàng "không ảnh hưởng đến quá trình xử lý" của các loại thị thực khác, vốn đã thu hút hàng chục nghìn đơn đăng ký.

Chương trình thị thực vàng, hay còn gọi là Gold Card (Thẻ Vàng), yêu cầu người nộp đơn phải trả một khoản phí xử lý thị thực lên tới 15.000 USD. Tuy nhiên, chỉ có 165 người đã thực hiện thanh toán này, và 59 người đã tiến tới thủ tục tiếp theo với Bộ An ninh Nội địa Mỹ - cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định các ứng viên cùng với Bộ Ngoại giao Mỹ. Thậm chí, mới chỉ có một người được chấp thuận cho loại thị thực này, còn "hàng trăm" người khác vẫn đang phải chờ - tài liệu trên cho biết.

Bộ Thương mại Mỹ không tiết lộ danh tính của người đầu tiên được cấp thị thực vàng.

Khi chương trình mới được công bố, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã tuyên bố rằng thị thực vàng sẽ thay thế chương trình thị thực EB-5 dành cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ông Lutnick sau đó cho biết 200.000 thị thực cấp theo chương trình mới này có thể mang lại nguồn thu lên tới 1 nghìn tỷ USD cho ngân khố chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chương trình này không đạt được sự quan tâm như kỳ vọng. Ông Lutnick đã tiết lộ rằng ý tưởng ban đầu về loại thị thực này đến từ tỷ phú John Paulson, một người ủng hộ Tổng thống Trump. Ông Paulson xem đây như một cách để tăng thu ngân sách cho chính phủ và giúp đẩy nhanh việc trả bớt khối nợ công 37 nghìn tỷ USD của Washington.

Một trong những lý do khiến chương trình này không hấp dẫn có thể là do mức giá cao và sự cạnh tranh từ các chương trình thị thực khác. Ban đầu, giá của Thẻ Vàng là 1 triệu USD, nhưng sau đó đã được giảm xuống để thu hút thêm sự quan tâm. Chính phủ Mỹ cũng đã giới thiệu một phiên bản cao cấp hơn có tên Trump Platinum Card (Thẻ Bạch kim Trump), với giá 5 triệu USD, cho phép người sở hữu ở lại Mỹ tới 270 ngày mỗi năm mà không phải chịu thuế thu nhập từ nguồn ngoài Mỹ.

Chương trình này cũng đã gặp phải sự phản đối từ Hiệp hội Giáo sư đại học Mỹ, tổ chức cho rằng chương trình Thẻ Vàng thay thế một cách bất hợp pháp hệ thống hiện có dựa trên thành tích và thay vào đó bán thị thực cho người giàu. Sự phản đối này đã dẫn đến một vụ kiện nhằm thách thức tính hợp pháp của chương trình.

Mặc dù có những nỗ lực để quảng bá chương trình, bao gồm cả việc ra mắt trang web trumpcard.gov để thu thập thông tin liên hệ từ những người quan tâm, kết quả vẫn chưa đạt được như mong đợi.

Trong một cuộc trao đổi với Financial Times, ông Lutnick nói rằng gần 70.000 người đã bày tỏ sự quan tâm đến thị thực này. Tuy nhiên, con số thực tế của những người tiến hành nộp đơn lại rất thấp.

