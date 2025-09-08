Thị trường bánh Trung thu trầm lắng, sản phẩm “healthy” được săn đón
Tuệ Mỹ
08/09/2025, 14:41
Những ngày này, các quầy bánh Trung thu đã xuất hiện nhiều trên các tuyến phố, báo hiệu mùa cao điểm đang bắt đầu. Dù việc mua bán vẫn chưa thực sự sôi động nhưng xu hướng thị trường cũng đã định hình khá rõ nét…
Khảo sát tại một số siêu thị như Co.opmart, Go!, MM Mega
Market, Satra... cho thấy sản phẩm của hầu hết thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Hữu Nghị,
Bảo Minh, Đại Phát, Bibica, Maison, Orion Vina, Thiên Lương… đã có mặt trên quầy
kệ. Giá bánh Trung thu năm nay khá đa dạng,
từ 38.500 đến 146.000 đồng/chiếc tùy loại nhân, trọng lượng và thương hiệu.
Nếu mua theo hộp, mức giá phổ biến từ 285.000 đồng/hộp 4
bánh đến hơn 1 triệu đồng/hộp, kèm nhiều chương trình khuyến mãi và chiết khấu
tới 16% cho khách hàng đặt số lượng lớn. Ở phân khúc cao cấp, các hãng bánh “nhập
ngoại” và các khách sạn hạng sang cũng cho ra mắt nhiều sản phẩm mới. Các set hộp bánh Trung thu ở nhóm này đi kèm trà hoặc rượu, có giá dao động từ 900.000
đồng đến trên 5 triệu đồng mỗi hộp.
THƯƠNG HIỆU UY TÍN ĐƯỢC GHI NHẬN
Sau ngày rằm tháng Bảy âm lịch, ghi nhận tại các tuyến đường
Lý Thái Tổ, 3/2, Cách Mạng Tháng Tám… (TP.HCM) và Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng,
Xuân Thủy… (Hà Nội), các quầy bánh Trung thu đều trong
tình trạng vắng khách.
Nhân viên bán hàng cho biết, những ngày này, khách hàng
mới chỉ đến tham khảo, chứ số người chốt mua rất ít. Một người bán bánh Trung
thu trên phố Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay, người tiêu dùng
cân nhắc chi tiêu nhiều hơn nên bánh Trung thu không còn là ưu tiên”.
Nhiều doanh nghiệp sản xuất bánh Trung thu cho biết năm nay chi phí
nguyên liệu đầu vào tăng, đặc biệt là đường, bột mì, dầu ăn… khiến giá bánh năm
nay nhích lên khoảng 15% so với cùng kỳ năm
ngoái. Ngoài ra, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt cũng khiến nhiều thương hiệu
nhỏ gặp khó. Theo dự báo, từ nay đến rằm tháng Tám âm lịch, sức mua có thể
tăng nhẹ do nhu cầu biếu tặng và tiêu dùng trong gia đình.
Để thích ứng, nhiều doanh nghiệp đã tung ra các dòng sản phẩm
nhỏ gọn, hộp quà tầm trung từ 200.000 – 400.000 đồng để tiếp cận nhóm khách
hàng có nhu cầu tiết kiệm. Đồng thời, kênh bán hàng trực tuyến, giao hàng tận
nơi cũng được đẩy mạnh nhằm tạo thuận lợi cho người mua.
Đại diện một quầy bánh
Hữu Nghị trên đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) chia sẻ: “Khách hàng vẫn ưa chuộng
bánh Trung thu truyền thống. Tuy nhiên, năm nay họ quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm ít
ngọt, có nhãn mác rõ ràng”.
Bên cạnh đó, mùa trăng 2025 chứng kiến sự giảm sút các quảng
cáo bánh Trung thu “nhà làm”, người tiêu dùng ngày càng dè dặt với các sản phẩm không công bố nguồn gốc, có
nguy cơ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các thương hiệu lớn quen thuộc như KIDO, Bibica, Bánh mứt Kẹo Hà Nội, Hữu Nghị, Kinh Đô… nhờ đó đang
chiếm lĩnh thị trường.
Bánh cao cấp đến từ các khách sạn lớn luôn là
những thương hiệu được nhiều người dùng quan tâm. Một số nhãn bánh
cao cấp đã trở thành quen thuộc như:
Sofitel Metropole, Pan Pacific hay JW Marriott chú trọng sự tinh tế trong cả
hương vị và bao bì. Những chiếc hộp được thiết kế cầu kỳ, lấy cảm hứng từ nghệ
thuật và văn hóa, vừa làm quà biếu, vừa khẳng định đẳng cấp của người tặng.
Một điểm nhấn thú vị khác của năm nay là sự xuất hiện của
nhiều bộ sưu tập gắn liền với sự kiện trọng đại. Một thương hiệu đã giới thiệu
hộp bánh in hình bản đồ Việt Nam, hòa chung không khí yêu nước và tự hào dân tộc
của sự kiện A80. Ngoài ra, các chủ đề mang màu sắc thiên nhiên, cổ tích hoặc
phong thủy cũng được ưa chuộng, giúp sản phẩm trở thành món quà ý nghĩa trong dịp
đoàn viên.
TRÀO LƯU BÁNH “GIẢM ĐƯỜNG”
Đáng lưu ý, năm nay, xu hướng “healthy” đã chiếm vị trí đáng
kể trong giỏ hàng của người tiêu dùng. Nhiều thương hiệu lớn đã chủ động cải tiến
công thức bánh Trung thu, giảm đến 30 - 50% lượng đường, thay thế bằng đường ăn kiêng maltitol
hoặc các loại chất tạo ngọt tự nhiên có chỉ số đường huyết thấp.
Trào lưu sống
lành mạnh, ăn uống khoa học cũng khiến các nhà sản xuất nhanh chóng đưa ra loạt sản
phẩm mới như bánh ít calo, bánh chay, hay bánh nhân hạt dinh
dưỡng. Nhân bánh hạt chia, việt quất, hạt macca, mè đen, thậm chí cả yến mạch,
được nhiều người ăn kiêng và người cao tuổi lựa chọn.
Giá các sản phẩm này thường nhỉnh hơn bánh truyền thống, dao
động từ 80.000 - 120.000 đồng/chiếc loại phổ thông, và từ 450.000 - 650.000 đồng/hộp
4 chiếc. Một xu hướng đáng chú ý khác là sự kết hợp giữa bánh và trà. Thay vì
chỉ bán bánh, nhiều thương hiệu tung ra combo bánh đi kèm trà Ô long, trà xanh,
Phổ Nhĩ… để cân bằng hương vị, hỗ trợ tiêu hóa.
Ở góc độ kinh doanh, dòng bánh “healthy” mang lại cơ hội
nhưng cũng là thách thức. Bánh ít đường, không chất bảo quản thường có hạn sử dụng
ngắn, đòi hỏi nhà sản xuất phải minh bạch về thành phần và cải tiến quy trình
bán hàng, lưu trữ, vận chuyển.
Chia sẻ tại tại tọa đàm "Xây dựng thương hiệu bánh Trung
thu qua chương trình Tick xanh trách nhiệm" tổ chức mới đây, bà Phạm Khánh
Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết, dù là cơ sở sản xuất
quy mô lớn hay "nhà làm", các sản phẩm thực phẩm đều phải công bố chất
lượng, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và bảo đảm người trực tiếp chế
biến có đủ điều kiện sức khỏe.
Hiện, Sở Công Thương TP.HCM và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM
đang phát động “Tháng Tick xanh trách nhiệm” với tâm điểm là mặt hàng bánh Trung
thu. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết,
doanh nghiệp có thể tham gia chương trình này thông qua 12 hệ thống phân phối
đã đăng ký với Sở Công Thương. Sau khi xác nhận thông tin, cơ quan quản lý sẽ cấp
chứng nhận, qua đó giúp doanh nghiệp minh bạch hóa sản phẩm và định vị thương
hiệu bền vững.
Trong khi đó, mùa bánh Trung Thu năm nay, 19/20 khách sạn trên địa
bàn Hà Nội ra mắt các sản phẩm bánh nướng riêng. Qua kiểm tra của Chi cục an toàn thực phẩm
Hà Nội, các khách sạn đã cơ bản đáp ứng được các điều kiện về an toàn thực phẩm,
đặc biệt trong sản xuất bánh Trung thu. Đoàn kiểm tra đã lấy 4 mẫu bánh để gửi
kiểm nghiệm.
Ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh
thực phẩm Hà Nội, cho biết: "Chúng tôi giao cho các xã, phường trên địa
bàn có khách sạn thường xuyên kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất cả mùa
bánh Trung thu và nghiêm khắc xử lý các cơ sở không tuân thủ các quy trình an
toàn vệ sinh thực phẩm và hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu đưa vào sản xuất”.
