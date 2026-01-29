Thứ Năm, 29/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Thị trường căn hộ TP. Hồ Chí Minh phục hồi mạnh mẽ, giá trung bình 160 triệu/m2

Hồng Vinh

29/01/2026, 07:35

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh trong quý 4/2025 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt nguồn cung mới căn hộ tăng gấp 5 lần so với quý trước, với mức chào bán trung bình 160 triệu đồng/m2…

Thị trường căn hộ TP. Hồ Chí Minh phục hồi mạnh mẽ, giá trung bình 160 triệu/m2 - Ảnh minh họa.
Thị trường căn hộ TP. Hồ Chí Minh phục hồi mạnh mẽ, giá trung bình 160 triệu/m2 - Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Cushman & Wakefield, nguồn cung mới tăng đột biến không chỉ phản ánh sự phục hồi của thị trường sau thời gian dài trầm lắng mà còn cho thấy sự chuyển mình tích cực của nền kinh tế Thành phố.

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 3.358 căn hộ chào bán mới, tăng  khoảng 5 lần so với quý trước, tuy nhiên, chỉ tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm 2024. Khu Đông tiếp tục dẫn dắt nguồn cung, chiếm khoảng 85%, trong khi khu Tây và khu Nam lần lượt đóng góp 10% và 5%.

Ngoài ra, phân khúc hạng sang chiếm ưu thế với 57% nguồn cung mới, tiếp theo là trung cấp (28%) và cao cấp (14%). Các dự án nổi bật như Masteri Park Place và The Regency đã thu hút sự quan tâm nhờ lợi thế thương hiệu và chất lượng phát triển vượt trội.

Bên cạnh đó, lượng hấp thụ mới trong quý 4/2025 đạt khoảng 3.196 căn, tăng 19% so với quý trước và khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hấp thụ tăng lên mức cao nhất trong năm 2025, đạt khoảng 62%. Diễn biến này cho thấy nguồn cầu đang phục hồi tích cực trong ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh lượng căn hộ chào bán mới duy trì ở mức ổn định. Sự cải thiện rõ rệt của tỷ lệ hấp thụ phản ánh tâm lý người mua được cải thiện, đồng thời cho thấy cơ cấu sản phẩm chào bán phù hợp với nhu cầu thị trường.

Theo khảo sát của Cushman & Wakefield, giá bán sơ cấp trung bình trong quý 4/2025 đạt khoảng 6.113 USD/m2 (gần 160 triệu đồng/m2), tăng mạnh khoảng 16% so với quý 3/2025 và tăng khoảng 65% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao bộ phận tư vấn chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam, sau sáp nhập, thị trường kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng theo hướng ổn định dựa trên ba yếu tố: cân bằng cung - cầu, kiểm soát tín dụng và hỗ trợ pháp lý. Điều này mở ra một chu kỳ mới cho thị trường căn hộ của TP. Hồ Chí Minh mở rộng. Niềm tin của nhà đầu tư dài hạn đã quay trở lại với các yếu tố thúc đẩy dài hạn như kết nối tương lai của các tuyến Vành đai và mô hình phát triển đô thị gắn liền với giao thông công cộng (TOD)…

“Xu hướng giá bán trung bình sơ cấp tại thị trường TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tiếp tục neo ở mức giá cao do áp lực chi phí đầu vào tăng và lãi suất tín dụng cho vay mua bất động sản đang điều chỉnh tăng”, bà Ngọc dự báo.

Ngược lại, ở phân khúc nhà liền thổ, giá bán sơ cấp bình quân toàn thị trường giảm mạnh hơn 50%, từ khoảng 13.014 USD/m2 xuống còn 6.330 USD/m2. Trong khi nguồn cung tăng đột biến trong quý 4/2025, với khoảng 1.535 căn mở bán mới, cao gấp hơn 50 lần so với quý 3/2025 và cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu được các chuyên gia Cushman & Wakefield chỉ ra là do hiệu ứng “pha loãng” từ các dự án đại đô thị ở khu vực ngoại vi, nhất là khu vực Cần Giờ (cách trung tâm Thành phố khoảng 60km) chiếm khoảng 92% tổng nguồn cung mới. Phần còn lại phân bổ tại khu vực Thủ Đức và Bình Tân. Tuy nhiên, tại các khu vực trọng điểm, giá nhà liền thổ vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục, phản ánh giá trị bất động sản tại các vị trí chiến lược không suy giảm. Dẫn đầu là TP. Thủ Đức (cũ) với mức khoảng 13.214 USD/m2, theo sau là Bình Tân khoảng 5.378 USD/m2 và Bình Chánh khoảng 4.043 USD/m2.

Mặc dù giá bán sơ cấp bình quân giảm đáng kể, thị trường nhà liền thổ vẫn ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng. Chỉ tính riêng trong quý 4/2025, lượng giao dịch đạt khoảng 1.167 căn, tăng hơn 20 lần so với quý trước và cùng kỳ năm 2024, đưa tỷ lệ hấp thụ lên khoảng 70%.

Nhìn chung, quý 4/2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của thị trường nhà ở TP. Hồ Chí Minh, khi cả phân khúc căn hộ và nhà liền thổ đều ghi nhận sự trở lại rõ nét của nguồn cung. Sự cân bằng tương đối giữa lượng sản phẩm mở bán mới và tỷ lệ hấp thụ cho thấy niềm tin của người mua đang dần phục hồi, đặc biệt đối với các dự án có vị trí và pháp lý tốt.

Đồng thời, sự phục hồi mạnh mẽ này không chỉ là tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư mà còn cho thấy tiềm năng phát triển bền vững của thị trường bất động sản Thành phố trong tương lai. Với những chính sách hỗ trợ và xu hướng phát triển hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

TP. Hồ Chí Minh đạt gần 97% kế hoạch phát triển nhà ở năm 2025

20:00, 17/01/2026

TP. Hồ Chí Minh đạt gần 97% kế hoạch phát triển nhà ở năm 2025

TP. Hồ Chí Minh tìm nhà đầu tư dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa

18:55, 15/01/2026

TP. Hồ Chí Minh tìm nhà đầu tư dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa

TP. Hồ Chí Minh có thêm 5 dự án nhà ở cho người nước ngoài sở hữu

15:07, 15/01/2026

TP. Hồ Chí Minh có thêm 5 dự án nhà ở cho người nước ngoài sở hữu

Từ khóa:

căn hộ mới 2025 dự báo thị trường bất động sản giá bán sơ cấp nhà liền thổ phân khúc hạng sang thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh tỷ lệ hấp thụ nhà ở

Đọc thêm

Vincom Collection - Mô hình khu phố thương mại đa trải nghiệm thế hệ mới

Vincom Collection - Mô hình khu phố thương mại đa trải nghiệm thế hệ mới

Công ty Cổ phần Vincom Retail chính thức giới thiệu Vincom Collection - dòng thương hiệu khu phố thương mại tuyển chọn trải nghiệm, hiện diện tại các đại đô thị Vinhomes và điểm đến du lịch trọng điểm trên cả nước.

Dự thảo Nghị định mới: Không can thiệp hành chính vào cung – cầu, giá vật liệu xây dựng

Dự thảo Nghị định mới: Không can thiệp hành chính vào cung – cầu, giá vật liệu xây dựng

Trong Dự thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng, thay thế Nghị định số 09/2021/NĐ-CP của Chính phủ mà Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến, một nội dung đáng chú ý là không quy định các cơ chế quản lý có thể bị hiểu là can thiệp hành chính vào cung - cầu, giá vật liệu xây dựng…

Thị trường nhà ở Hà Nội: Xu hướng dịch chuyển sang vùng ven ngày càng rõ nét

Thị trường nhà ở Hà Nội: Xu hướng dịch chuyển sang vùng ven ngày càng rõ nét

Thời gian gần đây, nguồn cung mới cũng như lượng giao dịch nhà ở tại Hà Nội chủ yếu tập trung tại các khu vực ngoại thành. Xu hướng này ngày càng rõ nét bởi sự thúc đẩy mạnh mẽ từ hạ tầng kết nối ngày càng đồng bộ và sự phát triển rầm rộ của các khu đô thị tích hợp cùng mức giá cạnh tranh hơn so với khu vực trung tâm…

Lãi suất và bài toán cân bằng thị trường bất động sản

Lãi suất và bài toán cân bằng thị trường bất động sản

Tăng lãi suất có thể góp phần hạn chế đầu cơ bất động sản, song nếu duy trì ở mức quá cao trong thời gian dài sẽ khiến người dân khó tiếp cận nhà ở, doanh nghiệp gặp trở ngại trong triển khai dự án. Ngược lại, lãi suất thấp kéo dài cũng tiềm ẩn nguy cơ kích hoạt đầu cơ, đẩy giá nhà tăng mạnh. Do đó, bài toán đặt ra không phải là “nới hay siết”, mà là điều tiết theo hướng linh hoạt, có chọn lọc…

Gia Lai khuyến cáo không mua bán đất tại khu vực quy hoạch dự án năng lượng

Gia Lai khuyến cáo không mua bán đất tại khu vực quy hoạch dự án năng lượng

UBND tỉnh Gia Lai vừa có chỉ đạo về việc tăng cường nắm bắt tình hình, ngăn chặn hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất trong khu vực quy hoạch các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index giảm sâu, nhà đầu tư cẩn trọng trước vùng hỗ trợ 1.800

Chứng khoán

2

Nhiều người Mỹ điêu đứng vì vay mua xe trả góp

Thế giới

3

Thị trường hoa, cây cảnh Tết khởi động sớm

Thị trường

4

Vì sao Ấn Độ vẫn mua dầu Nga?

Thế giới

5

Ước tính 209 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong năm 2026

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy