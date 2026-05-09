Thị trường chứng khoán Việt Nam 2025 và triển vọng 2026

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong năm 2025 trải qua nhiều phiên tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung duy trì hoạt động ổn định và ghi nhận những kết quả nổi bật nhờ sự hỗ trợ tích cực từ nền tảng kinh tế vĩ mô trong nước và sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Kinh tế thế giới năm 2025 duy trì đà phục hồi với tốc độ tăng trưởng chậm, không đồng đều giữa các khu vực, tình hình lạm phát của các nước về cơ bản đã được kiểm soát, tạo điều kiện để nhiều ngân hàng trung ương tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục phục hồi sau nhiều năm gián đoạn.

Tuy nhiên, kinh tế thế giới năm 2025 cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi mức nợ công toàn cầu tiếp tục tăng tạo ra rào cản đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, căng thẳng thương mại, xung đột quân sự và bất ổn chính trị tại một số quốc gia, khu vực tiếp tục lan rộng và kéo dài. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam cũng đối mặt với nhiều khó khăn trước tác động kép từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và thách thức nội tại. Dưới sự lãnh đạo kịp thời của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kinh tế Việt Nam năm 2025 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát; các ngành, lĩnh vực đạt được nhiều kết quả quan trọng như: tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, lạm phát được kiểm soát hiệu quả với mức tăng chỉ số giá tiêu dùng là 3,31% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra; vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 12,1% so với năm trước; sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt nhiều kết quả khả quan; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch duy trì đà tăng trưởng tích cực.

NHỮNG DẤU ẤN NĂM 2025

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, TTCK thế giới năm 2025 cho thấy sự phân hóa mạnh khi dòng vốn có xu hướng dịch chuyển về các thị trường ít rủi ro, lãi suất cao để trú ẩn, đặc biệt khi rủi ro tăng trưởng kinh tế từ chính sách thuế quan của Mỹ chưa rõ ràng. Xu hướng chuyển dịch dòng vốn này vừa là sức ép cạnh tranh, vừa là động lực, mục tiêu phát triển cho TTCK Việt Nam.

Dưới hỗ trợ tích cực từ nền tảng kinh tế vĩ mô trong nước, sự phục hồi của các doanh nghiệp niêm yết và các giải pháp quyết liệt từ Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng như: cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy hành chính, duy trì lãi suất ở mức thấp, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, kích thích tiêu dùng nội địa, cắt giảm thuế,... TTCK Việt Nam năm 2025 tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch với thanh khoản cao, giữ vững xu hướng tăng trưởng tích cực so với các thị trường trong khu vực, tiếp tục khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc đưa vào vận hành hệ thống đồng bộ công nghệ thông tin (CNTT) mới (hệ thống KRX) và việc tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell chính thức công bố TTCK Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp đã góp phần thúc đẩy sự phát triển tích cực cho TTCK Việt Nam trong năm 2025.

THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU SÔI ĐỘNG

Năm 2025 đánh dấu một trong những giai đoạn thị trường hoạt động sôi động nhất trong quá trình 25 năm hình thành và phát triển TTCK Việt Nam. Chỉ số chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với chỉ số VN-Index liên tục thiết lập đỉnh lịch sử mới trong tháng 10 với mức cao nhất được ghi nhận là 1.766,85 điểm vào ngày 16/10/2025, vượt qua đỉnh cũ là 1.528,57 điểm được thiết lập vào tháng 1/2022, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về sự phục hồi kinh tế và chuyển biến tích cực của TTCK. Tính đến ngày 31/12/2025, chỉ số VN-Index đạt 1.784,49 điểm, tăng 40,9% so với cuối năm trước; Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 248,77 điểm, tăng 9,4% so với cuối năm trước.

Đà tăng của thị trường được dẫn dắt bởi thanh khoản duy trì mức cao, với dòng tiền vững chắc từ các nhà đầu tư trong nước. Tính từ đầu năm tới nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 29.202 tỷ đồng/phiên, tăng 39% so với bình quân năm 2024. Trong khi đó nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu thế bán ròng tại các thị trường mới nổi, cận biên kéo dài từ năm 2024. Tính từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 132.278 tỷ đồng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (CCQ) tại Việt Nam.

Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu và quy mô niêm yết duy trì đà tăng trưởng tốt. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM ngày 31/12/2025 đạt 9.975,36 nghìn tỷ đồng, tăng 39,1% so với cuối năm trước; tương đương 77,6% GDP ước tính năm 2025. Tính đến cuối 12/2025, thị trường có 724 cổ phiếu, CCQ niêm yết trên 2 Sở GDCK và 869 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCoM với tổng giá trị niêm yết, đăng ký giao dịch đạt 2.711 nghìn tỷ đồng, tăng 18,09% so với cuối năm 2024, tương đương 21% GDP ước tính năm 2025.

Năm 2025 tiếp tục là năm ghi nhận số lượng tài khoản nhà đầu tư mở mới tăng mạnh với hơn 2,57 triệu tài khoản so với cuối năm 2024, nâng tổng số lượng tài khoản chứng khoán lên hơn 11,87 triệu tài khoản, tăng 27,7% so với cuối năm 2024, vượt mục tiêu đạt 11 triệu tài khoản vào năm 2030 đề ra tại Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2023. Trung bình, mỗi tháng nhà đầu tư mở mới hơn 214 nghìn tài khoản trên TTCK. Sự gia tăng đều đặn của số lượng tài khoản nhà đầu tư mới tham gia thị trường là dấu hiệu tích cực cho thấy TTCK Việt Nam tiếp tục duy trì sức hấp dẫn.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DUY TRÌ SỨC HẤP DẪN

Thanh khoản thị trường trái phiếu niêm yết (bao gồm trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp) duy trì đà tăng trưởng với giá trị giao dịch bình quân đạt 14.845 tỷ đồng/phiên, tăng 25,8% so với bình quân năm 2024. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng trên thị trường trái phiếu với giá trị 3.361 tỷ đồng trái phiếu. Tính đến cuối tháng 12/2025, thị trường có 471 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt 2.678 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024, tương đương 20,8% GDP ước tính năm 2025.

Năm 2025, hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục vận hành thông suốt, hiệu quả, góp phần quan trọng giúp thị trường này phát triển theo hướng minh bạch, bền vững hơn. Trong năm 2025, có 502 đợt phát hành thành công với giá trị phát hành thành công đạt 539.150,2 tỷ đồng, tăng gần 1,23 lần so với năm 2024. Về tình hình đăng ký giao dịch, trong năm 2025, 527 mã trái phiếu của 110 doanh nghiệp đã được tiếp nhận và đưa vào giao dịch với giá trị đăng ký giao dịch đạt gần 562.616,8 tỷ đồng (tính theo ngày HNX công bố thông tin về việc trái phiếu đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của HNX). Tại cuối ngày 31/12/2025, có 1.313 mã trái phiếu của 260 tổ chức phát hành đang được ghi nhận trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp của HNX với giá trị trên 1.077 nghìn tỷ đồng. Tính chung cả năm 2025, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng; giá trị giao dịch bình quân đạt 5,6 nghìn tỷ đồng/phiên...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025 - 2026 phát hành ngày 19/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/kinh-te-viet-nam-va-the-gioi-2025-2026.html