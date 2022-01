Thị trường cuối năm sôi động với “giỏ hàng” Tết của Đất Xanh Miền Bắc

Đón sóng thị trường bất động sản năm mới, giới đầu tư hướng sự quan tâm về giỏ hàng phong phú cùng loạt chính sách kích cầu hấp dẫn tại Đất Xanh Miền Bắc.

BẤT ĐỘNG SẢN VẪN LÀ KÊNH GỬI TIỀN BỀN VỮNG

Năm 2021, đại dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống, kinh tế và xã hội. Trong bối cảnh đa số các kênh sản xuất kinh doanh rơi vào cảnh ngưng trệ thì bất động sản, chứng khoán và vàng là 3 kênh gửi tiền được nhiều người nhắm đến.

Đối với kênh vàng, các chuyên gia nhận định mức giá quá cao so với thế giới (chênh tới 8 - 10 triệu đồng/lượng) có thể khiến giá vàng trong nước khó tăng tiếp. Đây cũng là lý do khiến kênh đầu tư này chỉ nhích nhẹ mà không tăng mạnh trong những tháng cuối năm.

Năm 2021 có thể nói là giai đoạn "nở hoa" đối với chứng khoán. Tuy nhiên, kênh này đang được xem là tăng trưởng thiếu bền vững, đi ngược với nguyên tắc “thị trường chứng khoán chỉ tăng khi nền kinh tế phát triển tích cực”. Do đó, điều này sẽ tạo nên rủi ro nhất định đối với nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ khi các "cá mập" tháo chạy.

Nói về bức tranh đầu tư cuối năm, các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định rằng bất động sản vẫn sẽ là kênh hút dòng tiền đầu tư mạnh với tỷ suất sinh lời cao do dư địa phát triển vẫn còn nhiều.

Tại Hội nghị bất động sản Việt Nam VRES 2021 mới đây, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết mối quan tâm đến thị trường bất động sản luôn bật tăng sau mỗi đợt dịch Covid-19. Đặc biệt, cuối năm là thời điểm dòng tiền từ các kênh đầu tư và sản xuất đổ về, nhà đầu tư có xu hướng tìm kênh gửi tiền bền vững và đón sóng năm mới.

Trước diễn biến thực tế cũng như thấu hiểu nhu cầu thị trường, Đất Xanh Miền Bắc đẩy mạnh tiến độ mở bán quỹ sản phẩm đầu tư phong phú từ đất nền, shophouse, biệt thự đến sản phẩm nghỉ dưỡng tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Phú Quốc….

Thêm vào đó, khách hàng khi giao dịch từ ngày 2/1 đến ngày 31/1 còn có cơ hội nhân đôi niềm vui với gói quà tặng lên đến hàng tỷ đồng và nhận ngay 3 tháng dùng thực phẩm sạch đến từ nông trường SO Farm trực thuộc Đất Xanh Miền Bắc.

GIỎ HÀNG "GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG" CỦA ĐẤT XANH MIỀN BẮC

Tại thị trường Hà Nội, Đất Xanh Miền Bắc hiện phân phối các sản phẩm villa thuộc phân khu An Vượng, An Phú, An Khang tại khu đô thị Dương Nội. Có thể nói, đây là sản phẩm tiềm năng đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong bối cảnh khan hiếm sản phẩm thấp tầng gần nội đô.

Tại Bắc Ninh, dự án Long Châu Star hiện được chào bán với giá từ 32 triệu/m2 cho dòng sản phẩm đất nền liền kề. Dự án sở hữu vị trí chiến lược ngay đường cao tốc Hà Nội - Hạ Long, đối diện là khu công nghiệp Samsung Yên Phong. Long Châu Star hứa hẹn mang tới cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn, hưởng lợi từ việc huyện Yên Phong lên quận, Bắc Ninh chính thức lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay.

Dự án Long Châu Star sở hữu vị trí chiến lược cùng tiềm năng lớn.

Nằm ngay cạnh quận Gia Lâm, sản phẩm shophouse dự án The Phoenix Từ Sơn tại thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh hiện được áp dụng chính sách tri hấp dẫn ân tặng 2 cây vàng, đón nhận sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư miền Bắc.

Hay dự án Đồng Nam Residence tại Đông Khê (Đông Sơn - Thanh Hóa) đang được chào bán với giá từ 1,2 tỷ đồng/lô, vị trí đắc lợi ngay ngã tư giao cắt Quốc Lộ 47 và đường quy hoạch đi QL 45. Nằm trong quy hoạch khu dân cư gần 40 ha tại huyện Đông Sơn vừa được phê duyệt, dự án Đồng Nam Residence hứa hẹn sẽ mang tới tiềm năng sinh lời, tính thanh khoản cao do nằm trong khu vực có động lực tăng trưởng

Ngoài ra, bắt nhịp cùng sự phục hồi của ngành du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng cũng được các chuyên gia dự báo sẽ ấm dần lên và trở lại thời “hoàng kim” trước dịch trong năm 2022.

Nhà đầu tư đón đầu đà phục hồi của du lịch không thể bỏ lỡ chuỗi dự án tại những điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam trong giỏ hàng của Đất Xanh Miền Bắc. Khách hàng có đa dạng sự lựa chọn về đất nền, shophouse, shoptel, biệt thự, khách sạn biển tại các khu đô thị tầm cỡ như FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort, La Queenara Hội An, Phú Quốc United Center, Green Dragon City Cẩm Phả, Phương Đông Vân Đồn, Sky Hotel Sầm Sơn…

Đất nền khách sạn Sky Hotel Sầm Sơn là món đầu tư bền vững cho nhà đầu tư có tài chính cao.

Những khách hàng có tài chính vừa tầm có thể lựa chọn đầu tư loại hình condotel/căn hộ biển tại các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, sổ hồng dài lâu và tiềm năng khai thác vượt trội như The Dragon Castle Halong (giá từ 1,1 tỷ đồng/căn) hay Long Beach Resort Phú Quốc (giá từ 2,7 tỷ đồng/căn)…

* Thông tin chi tiết :

Đất Xanh Miền Bắc; Hotline: 0917 61 2020.

Website: https://muanhadontet.dxmb.vn/the-dragon-castle-ha-long/