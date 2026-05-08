Thị trường giá lên của vàng và bạc đang trở lại?

Thị trường giá lên đưa giá vàng và giá bạc liên tục lập kỷ lục trong năm 2025 và đầu năm 2026 có thể được nối lại nếu Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình - một số nhà phân tích nhận định...
Trong phiên ngày 7/5, giá vàng giao ngay có lúc đạt 4.765 USD/oz, cao nhất trong 2 tuần, khi giới đầu tư lạc quan rằng Mỹ và Iran có thể đang tiến gần tới một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến tranh đã kéo dài 10 tuần.
Năm ngoái, cả giá vàng và giá bạc đều tăng mạnh chưa từng thấy, với mức tăng cả năm tương ứng là 66% và 135%. Đà tăng này được duy trì sang đầu năm 2026, đưa giá vàng lập kỷ lục mọi thời đại ở mức gần 5.600 USD/oz và giá bạc lập kỷ lục trên 120 USD/oz.
Sau đó, thị trường kim loại quý có những pha điều chỉnh chóng mặt vào cuối tháng 1, khi giá bạc có phiên giảm mạnh nhất từ thập niên 1980 và giá vàng sụt hơn 10% so với đỉnh.
Tiếp đó, chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2 đã đặt giá vàng và bạc dưới áp lực giảm lớn vì sự leo thang của giá dầu đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn để chống lạm phát. Dù bất ổn địa chính trị tăng cao, kim loại quý khó phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn, trong khi đồng USD lại thể hiện tốt vai trò này.
Tuần này, áp lực giảm giá đối với vàng và bạc đã được giải tỏa đáng kể khi có thông tin nói rằng Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh.
Ông Philippe Gijsels - chiến lược gia trưởng của công ty BNP Paribas Fortis, một người giữ quan điểm lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng và bạc trong dài hạn - cho rằng giá các tài sản này vẫn còn dư địa tăng trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh việc vàng và bạc đã cho thấy khả năng trụ vững trong bối cảnh có nhiều bất định phủ bóng lên thị trường.
Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC vào ngày 7/5, ông Gijsels nói rằng đợt giảm giá gần đây của vàng và bạc chỉ là một “giai đoạn tích lũy” cần thiết trước khi xu hướng tăng được nối lại.
“Giá kim loại quý đang cho thấy mối quan hệ cùng chiều mạnh mẽ với giá cổ phiếu. Cả vàng, bạc và cổ phiếu đều đã chịu ảnh hưởng bất lợi vì mối lo rằng lạm phát sẽ đẩy lãi suất tăng”, ông nói, nhận định rằng việc Mỹ và Iran tiến tới kết thúc chiến tranh sẽ mở đường cho giá vàng tăng song hành với giá cổ phiếu.
“Chúng tôi dự báo thị trường giá lên của vàng và bạc sẽ được nối lại. Giá các kim loại này sẽ lập kỷ lục mới trong thời gian không xa, có thể là trong năm nay”, vị chiến lược gia của BNP nhận định.
Cũng theo ông Gijsels, tất cả các yếu tố đưa giá vàng và bạc lên mức kỷ lục trong năm nay “vẫn đang duy trì”.
“Các ngân hàng trung ương và chính phủ tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối bằng cách bán bớt trái phiếu kho bạc Mỹ và mua vàng. Và trong một môi trường với lạm phát cao hơn mang tính cấu trúc, nhà đầu tư muốn nắm giữ tài sản thực như kim loại quý”, ông nói, cho rằng việc giá vàng giảm trong tháng 3 và tháng 4 “không phải là hồi kết mà chỉ là một sự tạm dừng trong thời kỳ giá lên mạnh nhất và kéo dài nhất trong lịch sử của vàng và bạc”.
Giám đốc điều hành Paul Williams của công ty cung ứng kim loại quý Solomon Global nói rằng rất khó để đưa ra dự báo trong lúc chiến tranh còn tiếp diễn, nhất là về giá bạc - thị trường có mức độ biến động cao hơn. Tuy nhiên, ông Williams cũng cho rằng giá bạc vẫn đang được hậu thuẫn bởi những yếu tố nền tảng phía sau đợt tăng trong năm 2025.
“Nguồn cung bạc vật chất vẫn đang thắt chặt, trong khi nhu cầu bạc cho các công nghệ xanh tiếp tục ở mức cao. Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran càng củng cố động lực phát triển năng lượng mặt trời. Nhu cầu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang rất lớn và tiếp tục tăng, càng khiến sự mất cân đối giữa nguồn cung và nhu cầu bạc thêm nghiêm trọng”, ông Williams nói với CNBC.
Theo ông Williams, biến động giá bạc có thể sẽ tiếp tục trong ngắn hạn cho tới khi Mỹ và Iran chính thức đạt thỏa thuận hòa bình, nhưng trong dài hạn, giá bạc còn được hỗ trợ.
“Tôi nhận thấy dư địa tăng và điều kiện giá lên của bạc vẫn còn, khi nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm sự an toàn và muốn nắm giữ tài sản vật chất bên ngoài hệ thống tài chính truyền thống”, ông nói.
“Một khi thỏa thuận hòa bình được ký kết, giá bạc sẽ hưởng lợi từ tâm lý kinh tế được cải thiện, nhu cầu bạc cho công nghiệp ở mức cao, và tâm lý ham thích rủi ro của nhà đầu tư. Còn nếu đàm phán hòa bình thất bại, vàng có thể sẽ phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn, và giá bạc cũng hưởng lợi theo trong lúc thị trường bạc vật chất thắt chặt”, ông Williams dự báo.
07:31, 08/05/2026
