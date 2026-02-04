Thứ Sáu, 06/02/2026

Thị trường hoa Tết 2026: Đào, quất "giá bình dân" được ưa chuộng

Bảo Châu

04/02/2026, 17:09

Năm nay, người dân đang có xu hướng lựa chọn mua nhiều hơn những đào cành nhỏ có giá phổ biến từ 100.000 - 500.000 đồng/cành. Các cành đào to, dáng đẹp, hoa dày được chào bán trong khoảng 1 - 2 triệu đồng. Ở phân khúc đào cây, giá dao động từ 1 - 10 triệu đồng/cây, tùy theo kích thước, thế dáng và độ tuổi...

Các tuyến phố Hà Nội đang tràn ngập đào, quất
Các tuyến phố Hà Nội đang tràn ngập đào, quất

Những ngày đầu tháng Chạp, không khí mua bán hoa, cây cảnh tại Hà Nội bắt đầu sôi động. Trên các tuyến phố quen thuộc như Âu Cơ, Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám hay tại các chợ hoa truyền thống, đào và quất đã được bày bán từ sớm, tạo nên sắc xuân đặc trưng của thị trường Tết.

Đào cành nhỏ phục vụ nhu cầu trang trí căn hộ, văn phòng có giá phổ biến từ 100.000 - 500.000 đồng/cành.
Đào cành nhỏ phục vụ nhu cầu trang trí căn hộ, văn phòng có giá phổ biến từ 100.000 - 500.000 đồng/cành.

So với những năm trước, thị trường đào năm nay chịu tác động rõ rệt từ yếu tố thời tiết. Các đợt bão lũ tại vùng trồng đào ven sông Hồng, kết hợp với năm nhuận và nền nhiệt ấm kéo dài, khiến không ít diện tích đào bung nở sớm hơn dự kiến. Điều này làm gia tăng rủi ro cho nhà vườn, đặc biệt với các giống đào thế, đào cổ thụ vốn đòi hỏi quy trình chăm sóc công phu và chính xác về thời điểm.

Các cây quất lớn, thế đẹp, tán tròn đều, quả sai, màu sắc bắt mắt được chào bán từ 1 - 15 triệu đồng/cây
Các cây quất lớn, thế đẹp, tán tròn đều, quả sai, màu sắc bắt mắt được chào bán từ 1 - 15 triệu đồng/cây

Tuy nhiên, trái với lo ngại ban đầu, mặt bằng giá đào không biến động mạnh. Trên thị trường, đào cành nhỏ phục vụ nhu cầu trang trí căn hộ, văn phòng có giá phổ biến từ 100.000 - 500.000 đồng/cành.

Các cành đào to, dáng đẹp, hoa dày được chào bán trong khoảng 1 - 2 triệu đồng. Ở phân khúc đào cây, giá dao động từ 1 - 10 triệu đồng/cây, tùy theo kích thước, thế dáng và độ tuổi.

Theo các tiểu thương, sức mua năm nay tập trung chủ yếu ở phân khúc phổ thông. Người tiêu dùng có xu hướng chọn những cành đào vừa phải, dễ bài trí, chi phí hợp lý, thay vì các cây lớn, giá cao như giai đoạn trước dịch. 

Nếu đào giữ giá và duy trì sức mua ổn định, thì quất cảnh lại ghi nhận xu hướng tăng giá nhẹ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cung bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi kéo dài trong năm qua, hơn là sự gia tăng đột biến của nhu cầu.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Huy Hoàng, chủ vườn quất tại Tứ Liên (Hà Nội), cho biết năm nay quá trình sinh trưởng của cây quất gặp nhiều khó khăn. “Năm nhuận, thời tiết ấm kéo dài, cộng với tình trạng thiếu mưa trong những tháng cuối năm khiến chất lượng cây sụt giảm đáng kể. Tỷ lệ quất đạt tiêu chuẩn xuất vườn chỉ khoảng 60%, còn lại là cây thành phẩm kém, khó đưa ra thị trường,” anh Hoàng nói.

Việc tỷ lệ cây đạt chuẩn giảm đã đẩy chi phí sản xuất lên cao, từ khâu chăm sóc, điều tiết sinh trưởng đến lựa chọn cây đủ điều kiện xuất bán. Dù vậy, giá quất năm nay chỉ tăng nhẹ so với năm ngoái. Quất nhỏ, loại từng được xem là lựa chọn tiết kiệm, hiện có giá phổ biến từ 200.000 - 500.000 đồng/cây. Các cây quất lớn, thế đẹp, tán tròn đều, quả sai, màu sắc bắt mắt được chào bán từ 1 - 15 triệu đồng/cây, tùy theo thế và công chăm sóc.

Đáng chú ý, thị trường quất năm nay ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt trong thị hiếu tiêu dùng. Người mua ngày càng ưu tiên các dòng quất bonsai, cây trồng chậu nhỏ gọn, có tính nghệ thuật, phù hợp với không gian sống đô thị. Trong khi đó, quất trồng đất truyền thống dần mất ưu thế do quy trình bứng gốc, vận chuyển phức tạp, đòi hỏi nhiều công chăm sóc và chi phí phát sinh.

Bên cạnh đào và quất, thị trường hoa Tết 2026 cũng trở nên phong phú hơn với sự tham gia của nhiều dòng hoa mới. Đặc biệt, lan hồ điệp tiếp tục khẳng định vị thế ở phân khúc trung và cao cấp. Tại các điểm bán, giá lan hồ điệp dao động từ vài triệu đồng cho chậu phổ thông đến 20 – 60 triệu đồng cho các thiết kế lớn, cầu kỳ, sử dụng hoa nhập khẩu.

Những chậu lan khá lớn trên 20 ngồng hoa/chậu có giá giao động từ 10-20triệu đồng/chậu. 
Những chậu lan khá lớn trên 20 ngồng hoa/chậu có giá giao động từ 10-20triệu đồng/chậu. 

Anh Tuấn Minh, chủ vườn lan trên phố Phạm Hùng, Hà Nội cho biết: "Năm nay mặt bằng giá lan hồ điệp nhà vườn nhập kinh doanh dịp Tết cũng không có biến động lớn so với dịp Tết năm 2025. Các nhà vườn bán lan Tết tuỳ theo quy mô đã và đang cắm những chậu lan khá lớn trên 20 ngồng hoa/chậu do vậy giá một chậu lan VIP giao động từ 10-20tr. Vào thời điểm trước 20 âm lịch khách mua lan khá ít, một phần vì khách hàng cũng chưa có nhiều thời gian tập trung đi mua sắm Tết và chưa nhận được khoản tiền thưởng Tết để dễ bề chi tiêu trang trí hay tặng quà."

Khách hàng chọn mua lan, hoa Tết bắt đầu đông dần lên trong những ngày cận Tết. 
Khách hàng chọn mua lan, hoa Tết bắt đầu đông dần lên trong những ngày cận Tết. 

Tại các làng nghề, không khí sản xuất đang bước vào giai đoạn cao điểm. Làng quất cảnh truyền thống Tứ Liên hiện còn khoảng 30ha trồng quất, với gần 450 hộ dân gắn bó với nghề.

Các nhà vườn đưa ra thị trường rất nhiều thế cây hay cây ghép cành rất đẹp. Còn tại thôn Phù Đổng 1, xã Phù Đổng - vùng trồng hoa giấy lớn của Hà Nội - hàng vạn gốc hoa giấy các loại đã được đưa ra thị trường.

Từ khóa:

cây cảnh Tết đào cành nhỏ giá đào quất Hà Nội hoa lan hồ điệp quất bonsai thị trường hoa Tết 2026 tiểu thương Hà Nội xu hướng tiêu dùng hoa Tết

