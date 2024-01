Thị trường khách sạn hứa hẹn phục hồi nhờ vào du khách châu Á và nội địa

Phân khúc khách sạn 5 sao tại TP.HCM năm 2023 có sự cải thiện mạnh nhất, đạt mức 61%, và giá phòng trung bình tăng 14% theo năm, đạt mức 2,9 triệu đồng/phòng/đêm.

CÔNG SUẤT CẢI THIỆN

Theo Savills Việt Nam, TP.HCM đã ghi nhận doanh thu du lịch tốt nhất 5 năm qua, trong năm 202 đạt mức 160.000 tỷ đồng, tăng 22% theo năm và tăng 25% so với năm 2019.

TP.HCM tiếp tục là điểm đến hàng đầu của Việt Nam trong năm 2023, khi chào đón 40 triệu lượt khách. Trong đó, có 5,2 triệu lượt khách quốc tế đến TP.HCM, tăng 44% theo năm và chiếm 40% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam. Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ bằng 58% so với năm 2019.

Trong năm qua, doanh thu dịch vụ lưu trú tại TP.HCM tăng 60% theo năm, đạt mức 12.000 tỷ đồng. Số liệu này tăng 6% so với năm 2019 dù công suất phòng có phần kém hơn, thể hiện sự thay đổi trong tỷ trọng phòng được thuê theo hạng. Khách sạn 5 sao chiếm 45% số phòng được thuê, tăng 5 điểm phần trăm so với năm 2019, trong khi phân khúc 3 sao giảm 5 điểm phần trăm, chiếm 27% thị phần.

Tình hình hoạt động khách sạn tại TP.HCM -Nguồn: Savills Việt Nam.

Tình hình hoạt động khách sạn tại TP.HCM được cải thiện trong năm 2023 khi công suất đạt 63%, tăng 18 điểm phần trăm theo năm nhưng còn thấp hơn 5 điểm phần trăm so với năm 2019 do khách quốc tế vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Phân khúc 5 sao có sự cải thiện mạnh nhất, công suất tăng 20 điểm phần trăm theo năm, lên 61%, và giá phòng trung bình tăng 14% theo năm, đạt mức 2,9 triệu đồng/phòng/đêm.

Điều này được ghi nhận từ quý 4/2024 là mùa cao điểm ở TP.HCM với các kỳ nghỉ, hoạt động kinh doanh và thương mại. Do đó, trong quý này, công suất khách sạn đạt 67%, tăng 9 điểm phần trăm theo quý và 5 điểm phần trăm theo năm. Giá phòng trung bình tăng 7% theo quý và 12% theo năm, đạt mức 2 triệu đồng/phòng/đêm.

Trong quý 4/2023, nguồn cung tăng 2% theo quý khi có thêm 5 dự án đạt xếp hạng 3 sao. Tổng nguồn cung tại TP.HCM đạt 15.991 phòng từ 114 khách sạn, tăng 3% theo năm, tương đương nguồn cung năm 2019. Hai khách sạn 4 sao quốc tế gia nhập vào năm 2023, gồm Ramada Encore Sài Gòn By Wyndham (70 phòng) và Sotetsu Grand Fresa Sài Gòn (125 phòng).

Tại Hà Nội, ông Troy Griffiths, Phó Tổng giám đốc Savills Việt Nam, nhận định du lịch Hà Nội có dấu hiệu phục hồi tốt, mặc dù không còn phụ thuộc vào nhóm khách Trung Quốc. Nhiều dự án đi vào hoạt động trong trung hạn sẽ làm thị trường sôi động hơn. Điều này giúp cho công suất phòng khách sạn năm 2023 đạt trung bình 60% với giá thuê phòng trung bình là 2,7 triệu đồng/phòng/đêm.

NGUỒN CUNG SẼ TĂNG

Năm 2023, Việt Nam đón 120,6 triệu lượt khách, tăng 19% so với năm 2022. Khách quốc tế đạt 12,6 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với năm 2022 và vượt mục tiêu 8 triệu lượt khách đặt ra năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ hội để ngành du lịch cải thiện vì hiệu suất này hiện chỉ bằng 70% so với mức năm 2019.

Năm 2024, Sở Du lịch TP.HCM đặt mục tiêu đón 6 triệu khách quốc tế và 38 triệu khách nội địa. Doanh thu du lịch được kì vọng đạt mức 190.000 tỷ đồng. Việc hoàn thành nhà ga hành khách mới T3 tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến vào quý 2/2025, sẽ giải quyết tình trạng quá tải hiện tại và phục vụ lượng khách ngày càng tăng cao.

Bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao bộ phận Nghiên cứu, Savills TP.HCM, cho rằng năm 2024 hứa hẹn tiếp tục phục hồi nhờ vào sự trở lại của khách châu Á và nhu cầu du lịch trong nước. Tình hình hoạt động đã gần trở lại mức trước đại dịch, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng từ các thị trường nguồn.

Tại TP.HCM, đến năm 2026, có 04 khách sạn với 800 phòng xác nhận sẽ khai trương, trong khi nhiều dự án đang trong quá trình lập kế hoạch và chưa có thời gian mở cửa cụ thể. Vào quý 1/2024, khách sạn 5 sao Hilton Sài Gòn sẽ khai trương.

Tại Hà Nội, trong giai đoạn 2024-2026 dự kiến có 13 dự án với 2.746 phòng đi vào hoạt động. Trong đó, năm 2024 có 3 dự án gia nhập thị trường bao gồm Dusit Hà Nội – Từ Hoa Palace với 207 phòng, Fusion Suites với 238 phòng và Mỹ Đình Pearl giai đoạn 2 với 500 phòng.

Các đơn vị vận hành nội địa dự kiến sẽ chiếm 70% nguồn cung tương lai, với 1.919 phòng từ 7 dự án mới; trong đó, có 74% sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực nội thành. Các đơn vị vận hành quốc tế cũng sẽ mở 6 dự án mới tương đương 827 phòng, chiếm 30% nguồn cung tương lai; trong đó, khoảng 62% tổng nguồn cung quốc tế nằm trong khu vực nội thành.