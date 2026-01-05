Thị trường lình xình phiên đầu năm, cổ phiếu dầu khí bất ngờ “cháy”

Những bất ổn trên thế giới trong dịp cuối tuần qua đã khiến thị trường chứng khoán Châu Á nói chung thận trọng trong phiên sáng nay. Trong nước diễn biến điều chỉnh lan rộng dù biên độ giảm không lớn. Nhóm cổ phiếu Vin vẫn đang cố gắng neo giữ điểm số và sáng nay có thêm sự hỗ trợ chút ít từ nhóm dầu khí.

GAS đang tăng kịch trần nhưng vốn hóa có phần hạn chế, nên chỉ đem về gần 3 điểm cho VN-Index. Trong khi đó VIC tăng 1,06%, VHM tăng 3,63%, VPL tăng 5,84% đem về 9,5 điểm. VN-Index với số mã giảm giá áp đảo vẫn tăng 0,17% tương đương +3,12 điểm.

Mặc dù trọng số vốn hóa không cao nhưng nhóm dầu khí gây bất ngờ lớn sáng nay. Trong khi những xung đột mới nổ ra, giá dầu thế giới giảm thì cổ phiếu dầu khi lại đồng loạt tăng mạnh. Ngoài GAS kịch trần, còn có PVO tăng 6,9%, PVC tăng 5,31%, PVS tăng 4,96%, OIL tăng 4,63%, PVB tăng 4,19%, PLX tăng 3,97%, PVD tăng 3,7%, BSR tăng 2,8%.

Về thanh khoản, cổ phiếu dầu khí nhìn chung không có “truyền thống” giao dịch nhiều. Tuy nhiên GAS và PVD rất có triển vọng sẽ gây ấn tượng mạnh về thanh khoản hôm nay. Mới buổi sáng GAS đã khớp 274,5 tỷ đồng, lọt vào Top 10 cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường. PVD xếp ngay sau GAS với 211,3 tỷ. BSR cũng lọt Top 15 với 168,3 tỷ đồng.

Ngoài dầu khí và nhóm Vin, tuy độ rộng sàn HoSE ghi nhận 123 mã tăng/172 mã giảm nhưng không có nhiều cổ phiếu tăng giá đáng chú ý. Toàn sàn đang có 55 cổ phiếu tăng trên 1% thì đáng kể chỉ vài mã: CII tăng 1,44% khớp 123,3 tỷ đồng; DIG tăng 3,88% với 89,5 tỷ; DPM tăng 2,47% với 62,2 tỷ; PC1 tăng 2,22% với 58,7 tỷ; NVL tăng 1,5% với 47,9 tỷ… Nếu không tính nhóm Vin và dầu khí, tổng thanh khoản của mấy chục cổ phiếu tăng tốt nhất còn lại chiếm chưa đầy 8% giao dịch sàn HoSE.

Nhóm blue-chips cũng rất kém và sự điều chỉnh vốn hóa của các trụ dẫn khiến VN30-Index vẫn đang giảm 0,45%, với 8 mã tăng/22 mã giảm. Độ rộng này xác nhận trạng thái giao dịch yếu, thậm chí tới 9 mã đang rơi quá 1%. Tuy VN-Index đã thể hiện diễn biến hồi lại vượt tham chiếu từ khoảng 10h30 nhưng VN30-Index vẫn đang “lệt xệt” quanh đáy. Điều này cũng được xác nhận từ hướng dao động của giá cổ phiếu trong rổ: Đại đa số cổ phiếu vẫn đang luẩn quẩn ở giá thấp nhất hoặc sát giá thấp nhất sáng nay, thay vì có nhịp hồi giống như VN-Index.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với sắc đỏ áp đảo trên bảng điện, điểm tích cực có thể nhìn thấy là mức độ biến động giá cũng chưa lớn, không phản ánh hoạt động bán tháo. Trong 172 cổ phiếu đang đỏ, có 83 mã giảm từ 1% trở lên thì chỉ 30 mã xuất hiện thanh khoản quá 10 tỷ đồng. Hầu hết các cổ phiếu thanh khoản cao nhất trong nhóm này thuộc về rổ VN30 như STB giảm 2,76%, HDB giảm 4,21%, FPT giảm 1,15%, SSI giảm 1,65%, MWG giảm 1,81%, VJC giảm 2,15%, DGC giảm 2,63%... Điều này cũng là bình thường vì thanh khoản của các blue-chips thường lớn hơn nhóm vừa và nhỏ.

Cổ phiếu midcap giảm mạnh xuất hiện không nhiều mã đáng chú ý về thanh khoản, GEX, VCI, VND là 3 mã duy nhất khớp trên trăm tỷ đồng. Giao dịch loanh quanh 30 tỷ đồng có KDH, GEE, TCH, MCH, HDG, HAH.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng có động thái lạ khi bán “dồn dập” ngay phiên đầu năm. Phía mua dường như vẫn đang “nghỉ Tết” khi mới giải ngân 675 tỷ đồng, còn bên bán xả tới 1.655,5 tỷ đồng, cao nhất 4 phiên. Giá trị ròng đạt -980,6 tỷ, chưa tính khoảng -50 tỷ đồng nữa trên HNX và UpCoM. Các cổ phiếu bị bán mạnh là VIC -172 tỷ, VHM -147,2 tỷ, FPT -115,7 tỷ, VIX -72,8 tỷ, HDB -70,5 tỷ, MWG -54 tỷ, HPG -51,8 tỷ. Phía mua ròng chỉ có VRE +26,1 tỷ là đáng kể.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sáng nay ghi nhận tăng khoảng 30% so với phiên cuối cùng của năm 2025. Trong đó thanh khoản cao chủ yếu tập trung ở nhóm giảm giá. Chẳng hạn toàn sàn HoSE có 25 cổ phiếu giao dịch vượt trăm tỷ đồng – chiếm 69,4% tổng sàn – thì tới 15 mã đỏ. VN-Index không có lực cầu giá cao mà chủ yếu vẫn dựa vào một vài cổ phiếu dẫn dắt.