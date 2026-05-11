Sản lượng sụt giảm, giá vải thiều năm 2026 có thể "neo" ở mức cao
Tuệ Mỹ
11/05/2026, 16:30
Thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sản lượng vải thiều năm 2026 sụt giảm đáng kể do điều kiện thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa và đậu quả của cây…
Khoảng cuối tháng 5, vải sớm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Hải
Phòng bắt đầu bước vào thu hoạch. Những ngày này, tại một số vườn thuộc vùng vải
sớm, quả chín rải rác, sản lượng chưa nhiều do chưa vào chính vụ. Theo các chủ
vườn, vải sớm có vị thanh, chua nhẹ, được thị trường ưa chuộng.
Tại các chợ truyền thống, siêu thị hay “chợ mạng”, vải u đầu
mùa được rao bán với mức giá dao động từ 60.000 – 180.000 đồng/kg (tùy loại và
chất lượng quả). Trong khi đó, tại các cửa hàng bán trái cây sạch, giá vải u trắng
Hưng Yên giá 135.000 đồng/kg, vải u hồng Bắc Giang 105.000 đồng/kg. Dù có mức
giá khá đắt đỏ, nhưng không thể phủ nhận độ "hot" của loại quả này, sức
mua của người tiêu dùng không giảm, thậm chí nhiều tiểu thương cho biết
"cháy hàng".
"Từ xưa đến nay, vải vẫn luôn là một trong những
loại quả được nhiều người yêu thích. So với những năm trước, mặt hàng này năm
nay xuất hiện trên thị trường không rầm rộ, được coi là hiếm. Vì thế dù mức giá
bán của vải u đang tương đối cao nhưng người tiêu dùng vẫn chấp nhận chi tiền,”
chị Trần thị Hạnh, tiểu thương tại chợ Long Biên (Hà Nội) cho biết.
Theo chị Hạnh, đối với hàng đẹp, quả to, mã chín đỏ đều sẽ
có giá dao động từ 120.000 – 180.000 đồng/kg, còn đối với những quả vải có mã
kém hơn sẽ có giá bán thấp hơn. Do giá thành cao nên tiểu thương cũng dè dặt nhập
hàng, vì vậy mà người dân sẽ ít thấy vải bán tràn lan.
Hiện, cả nước có khoảng 55.000 ha trồng vải, tập trung chủ yếu
ở các tỉnh phía Bắc. Nguồn cung năm nay được đánh giá giảm mạnh so với mọi năm,
riêng sản lượng vải chín sớm ước đạt khoảng 85.000 - 90.000 tấn, giảm từ 35% đến
50% so với cùng kỳ năm trước. Đây mới là con số ước tính ban đầu và có thể còn
biến động tùy vào điều kiện chăm sóc ở giai đoạn cuối vụ.
Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh (khu vực Bắc Giang cũ) là vùng trồng lớn
nhất với gần 29.800 ha, ước đạt sản lượng 95.000 tấn, chỉ tương đương 59,5% kế
hoạch và giảm sâu so với mức 215.000 tấn của năm 2025. Tại tỉnh Hải Phòng (khu
vực Hải Dương cũ), diện tích 9.345 ha cũng cho sản lượng ước tính khoảng 55.000
tấn, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Hưng
Yên và Đăk Lăk có diện tích khiêm tốn, lần lượt khoảng 1.860 ha và 2.000 ha.
Nguồn cung giảm khiến giá vải thiều tăng mạnh ngay từ đầu
mùa. Tại vườn, giá thu mua dao động từ 50.000 đến 95.000 đồng/kg, mức cao nhất
trong nhiều năm trở lại đây. Từ đó, với những lô hàng chất lượng cao hoặc vận
chuyển bằng đường hàng không để giữ độ tươi, giá bán có thể lên tới 195.000 -
210.000 đồng/kg.
Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trong giai đoạn cuối
năm 2025 và đầu năm 2026, mùa đông không lạnh sâu với nền nhiệt cao hơn trung
bình nhiều năm đã làm gián đoạn quá trình phân hóa mầm hoa. Bên cạnh đó, hiện
tượng mưa phùn và sương mù kéo dài từ cuối tháng 2 đến tháng 3 khiến nhiều diện
tích ra hoa không đồng đều. Chi phí vật tư nông nghiệp tăng cao cũng khiến
một số nhà vườn giảm đầu tư chăm sóc khi thấy tỷ lệ ra hoa thấp, càng làm năng
suất suy giảm.
Tại các xã Hà Đông, Thanh Hà của Hải Phòng, vải đầu mùa với
sản lượng ít, chín tới đâu, bán đắt hàng tới đó. Vườn vải của gia
đình ông Vũ Đức Nhuận ở thôn Thiệu Mỹ, xã Hà Đông, đã cho thu hoạch khoảng 2 tuần
nay với giống u trứng trắng. Đến thời điểm hiện tại, giá loại quả to, đều và đẹp nhất khoảng 80.000 đồng/kg tại vườn.
Để việc thu hoạch, tiêu thụ vải thuận lợi, Ủy ban nhân dân
các xã Hà Đông, Thanh Hà đã sớm triển khai các biện pháp xúc tiến thương mại và
kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường. Cụ thể, xã Hà Đông đã đẩy mạnh xúc
tiến thương mại trên nền tảng số như: quảng bá sản phẩm qua các nền tảng mạng
xã hội, phối hợp với các sàn thương mại điện tử đưa sản phẩm vải thiều lên các
sàn thương mại điện như Shopee, Tiktok shop, Postmart...
Đối với các diện tích vải phục vụ xuất khẩu, địa phương phối
hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố để phổ biến cho nông hộ những
quy định, tập huấn kỹ thuật quy định các thị trường nhập khẩu; hỗ trợ doanh
nghiệp và hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ, các điều kiện xuất khẩu.
Tương tự, trước thực tế sản lượng giảm, ngành nông nghiệp tỉnh
Bắc Ninh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, bù đắp
phần thiếu hụt. Chẳng hạn như tập trung đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ, kết nối với các doanh
nghiệp như Amway, Rồng Đỏ, Toàn Cầu, Dragon Garden để trao đổi nhu cầu thu mua,
tiêu chuẩn chất lượng và kế hoạch xuất khẩu. Đến nay, một số doanh nghiệp như
Công ty Ameii, Drogen Berry, Công ty Toàn Cầu, Vifoco đã ký hợp đồng tiêu thụ vải
thiều trên địa bàn.
Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn
nông dân thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng, bón phân
cân đối, đặc biệt sau các đợt rụng quả sinh lý; đẩy mạnh áp dụng quy trình sản
xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalG.A.P, hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng
sản phẩm.
Ngoài ra, tỉnh tiếp tục triển khai việc đánh giá, lựa chọn
“vườn vải đẹp” theo các tiêu chí cụ thể, gắn với quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và
phát triển du lịch trải nghiệm, qua đó từng bước nâng cao giá trị kinh tế của
quả vải.
Ông Nguyễn Văn Tỉnh ở xã Phúc Hòa (Bắc Ninh), cho biết
nhờ được xử lý đúng kỹ thuật và chăm sóc theo quy trình VietGAP mà vườn vải của gia đình ông năm
nay vẫn giữ được khoảng 80% sản lượng so với năm ngoái, trong bối cảnh nhiều diện
tích xung quanh bị mất mùa nặng.
Không chỉ tại Việt Nam, thị trường vải thiều Trung Quốc cũng
ghi nhận xu hướng tương tự. Tại các vùng trồng lớn như Quảng Đông và Hải Nam,
hiện tượng mùa đông ấm và mưa ẩm sai thời điểm đã khiến cây vải ra hoa kém.
Sau
một năm 2025 bội thu, cây vải bước vào chu kỳ suy giảm năng suất tự nhiên, góp
phần đẩy giá thị trường khu vực tăng cao. Với nguồn cung hạn chế trong khi nhu
cầu vẫn lớn, giá vải thiều năm nay được dự báo sẽ duy trì ở mức cao, đặc biệt
trong giai đoạn chính vụ sắp tới.
Sản phẩm OCOP từng bước chinh phục “chợ số”
14:25, 07/05/2026
Sức mua tăng mạnh tại hệ thống bán lẻ hiện đại
14:32, 04/05/2026
Mận hậu đầu mùa giá cao do khan hàng và chi phí vận chuyển
Siêu thị khuyến mãi kích cầu, sản phẩm giải nhiệt bán chạy
Thị trường bán lẻ trên phạm vi cả nước ghi nhận sự bứt phá trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Lượng khách đến siêu thị, trung tâm thương mại tăng mạnh, kéo theo doanh thu và số lượng giao dịch gia tăng đáng kể…
Sản phẩm OCOP từng bước chinh phục “chợ số”
Tận dụng lợi thế từ công nghệ, nhiều sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Từ bán hàng trực tuyến đến xây dựng thương hiệu, các giải pháp chuyển đổi số đang rút ngắn khoảng cách giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng...
Sức mua tăng mạnh tại hệ thống bán lẻ hiện đại
Thị trường bán lẻ dịp nghỉ lễ vừa qua cho thấy xu hướng giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái ưu đãi và tối đa hóa giá trị mỗi giỏ hàng. Số liệu tăng trưởng hai chữ số tại các hệ thống lớn cho thấy sức mua nội địa đang phục hồi theo hướng chủ động và có chọn lọc hơn…
Nghỉ lễ dài ngày, sức mua tiêu dùng “rục rịch” tăng
Những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa qua, ghi nhận tại nhiều siêu thị và trung tâm mua sắm Hà Nội và TP.HCM cho thấy lượng khách tăng rõ rệt so với ngày thường, đặc biệt vào khung giờ trưa và tối...
Các chương trình ưu đãi vẫn cần thiết để thúc đẩy sức mua, nhưng không còn là vũ khí vạn năng. Trong một thị trường ngày càng trưởng thành, giảm giá có thể thu hút sự chú ý, nhưng chỉ giá trị thực của sản phẩm mới giữ được khách hàng…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: