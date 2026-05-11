Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Sản lượng sụt giảm, giá vải thiều năm 2026 có thể "neo" ở mức cao

Tuệ Mỹ

11/05/2026, 16:30

Thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sản lượng vải thiều năm 2026 sụt giảm đáng kể do điều kiện thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa và đậu quả của cây…

Sau một năm 2025 bội thu, cây vải bước vào chu kỳ suy giảm năng suất tự nhiên, góp phần đẩy giá thị trường tăng cao.
Sau một năm 2025 bội thu, cây vải bước vào chu kỳ suy giảm năng suất tự nhiên, góp phần đẩy giá thị trường tăng cao.

Khoảng cuối tháng 5, vải sớm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng bắt đầu bước vào thu hoạch. Những ngày này, tại một số vườn thuộc vùng vải sớm, quả chín rải rác, sản lượng chưa nhiều do chưa vào chính vụ. Theo các chủ vườn, vải sớm có vị thanh, chua nhẹ, được thị trường ưa chuộng.

Tại các chợ truyền thống, siêu thị hay “chợ mạng”, vải u đầu mùa được rao bán với mức giá dao động từ 60.000 – 180.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng quả). Trong khi đó, tại các cửa hàng bán trái cây sạch, giá vải u trắng Hưng Yên giá 135.000 đồng/kg, vải u hồng Bắc Giang 105.000 đồng/kg. Dù có mức giá khá đắt đỏ, nhưng không thể phủ nhận độ "hot" của loại quả này, sức mua của người tiêu dùng không giảm, thậm chí nhiều tiểu thương cho biết "cháy hàng".

"Từ xưa đến nay, vải vẫn luôn là một trong những loại quả được nhiều người yêu thích. So với những năm trước, mặt hàng này năm nay xuất hiện trên thị trường không rầm rộ, được coi là hiếm. Vì thế dù mức giá bán của vải u đang tương đối cao nhưng người tiêu dùng vẫn chấp nhận chi tiền,” chị Trần thị Hạnh, tiểu thương tại chợ Long Biên (Hà Nội) cho biết.

Từ xưa đến nay, vải tươi vẫn luôn là một trong những loại quả được nhiều người yêu thích.
Từ xưa đến nay, vải tươi vẫn luôn là một trong những loại quả được nhiều người yêu thích.

Theo chị Hạnh, đối với hàng đẹp, quả to, mã chín đỏ đều sẽ có giá dao động từ 120.000 – 180.000 đồng/kg, còn đối với những quả vải có mã kém hơn sẽ có giá bán thấp hơn. Do giá thành cao nên tiểu thương cũng dè dặt nhập hàng, vì vậy mà người dân sẽ ít thấy vải bán tràn lan.

Hiện, cả nước có khoảng 55.000 ha trồng vải, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. Nguồn cung năm nay được đánh giá giảm mạnh so với mọi năm, riêng sản lượng vải chín sớm ước đạt khoảng 85.000 - 90.000 tấn, giảm từ 35% đến 50% so với cùng kỳ năm trước. Đây mới là con số ước tính ban đầu và có thể còn biến động tùy vào điều kiện chăm sóc ở giai đoạn cuối vụ.

Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh (khu vực Bắc Giang cũ) là vùng trồng lớn nhất với gần 29.800 ha, ước đạt sản lượng 95.000 tấn, chỉ tương đương 59,5% kế hoạch và giảm sâu so với mức 215.000 tấn của năm 2025. Tại tỉnh Hải Phòng (khu vực Hải Dương cũ), diện tích 9.345 ha cũng cho sản lượng ước tính khoảng 55.000 tấn, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Hưng Yên và Đăk Lăk có diện tích khiêm tốn, lần lượt khoảng 1.860 ha và 2.000 ha.

Nguồn cung giảm khiến giá vải thiều tăng mạnh ngay từ đầu mùa. Tại vườn, giá thu mua dao động từ 50.000 đến 95.000 đồng/kg, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Từ đó, với những lô hàng chất lượng cao hoặc vận chuyển bằng đường hàng không để giữ độ tươi, giá bán có thể lên tới 195.000 - 210.000 đồng/kg.

Hiện, cả nước có khoảng 55.000 ha trồng vải, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc.
Hiện, cả nước có khoảng 55.000 ha trồng vải, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, mùa đông không lạnh sâu với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm đã làm gián đoạn quá trình phân hóa mầm hoa. Bên cạnh đó, hiện tượng mưa phùn và sương mù kéo dài từ cuối tháng 2 đến tháng 3 khiến nhiều diện tích ra hoa không đồng đều. Chi phí vật tư nông nghiệp tăng cao cũng khiến một số nhà vườn giảm đầu tư chăm sóc khi thấy tỷ lệ ra hoa thấp, càng làm năng suất suy giảm.

Tại các xã Hà Đông, Thanh Hà của Hải Phòng, vải đầu mùa với sản lượng ít, chín tới đâu, bán đắt hàng tới đó. Vườn vải của gia đình ông Vũ Đức Nhuận ở thôn Thiệu Mỹ, xã Hà Đông, đã cho thu hoạch khoảng 2 tuần nay với giống u trứng trắng. Đến thời điểm hiện tại, giá loại quả to, đều và đẹp nhất khoảng 80.000 đồng/kg tại vườn.

Để việc thu hoạch, tiêu thụ vải thuận lợi, Ủy ban nhân dân các xã Hà Đông, Thanh Hà đã sớm triển khai các biện pháp xúc tiến thương mại và kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường. Cụ thể, xã Hà Đông đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên nền tảng số như: quảng bá sản phẩm qua các nền tảng mạng xã hội, phối hợp với các sàn thương mại điện tử đưa sản phẩm vải thiều lên các sàn thương mại điện như Shopee, Tiktok shop, Postmart...

Đối với các diện tích vải phục vụ xuất khẩu, địa phương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố để phổ biến cho nông hộ những quy định, tập huấn kỹ thuật quy định các thị trường nhập khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ, các điều kiện xuất khẩu.

Vải đầu mùa với sản lượng ít, chín tới đâu, bán đắt hàng tới đó.
Vải đầu mùa với sản lượng ít, chín tới đâu, bán đắt hàng tới đó.

Tương tự, trước thực tế sản lượng giảm, ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, bù đắp phần thiếu hụt. Chẳng hạn như tập trung đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ, kết nối với các doanh nghiệp như Amway, Rồng Đỏ, Toàn Cầu, Dragon Garden để trao đổi nhu cầu thu mua, tiêu chuẩn chất lượng và kế hoạch xuất khẩu. Đến nay, một số doanh nghiệp như Công ty Ameii, Drogen Berry, Công ty Toàn Cầu, Vifoco đã ký hợp đồng tiêu thụ vải thiều trên địa bàn.

Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn nông dân thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng, bón phân cân đối, đặc biệt sau các đợt rụng quả sinh lý; đẩy mạnh áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalG.A.P, hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục triển khai việc đánh giá, lựa chọn “vườn vải đẹp” theo các tiêu chí cụ thể, gắn với quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch trải nghiệm, qua đó từng bước nâng cao giá trị kinh tế của quả vải.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh ở xã Phúc Hòa (Bắc Ninh), cho biết nhờ được xử lý đúng kỹ thuật và chăm sóc theo quy trình VietGAP mà vườn vải của gia đình ông năm nay vẫn giữ được khoảng 80% sản lượng so với năm ngoái, trong bối cảnh nhiều diện tích xung quanh bị mất mùa nặng.

Tại vườn, giá thu mua dao động từ 50.000 đến 95.000 đồng/kg, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Tại vườn, giá thu mua dao động từ 50.000 đến 95.000 đồng/kg, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Không chỉ tại Việt Nam, thị trường vải thiều Trung Quốc cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Tại các vùng trồng lớn như Quảng Đông và Hải Nam, hiện tượng mùa đông ấm và mưa ẩm sai thời điểm đã khiến cây vải ra hoa kém.

Sau một năm 2025 bội thu, cây vải bước vào chu kỳ suy giảm năng suất tự nhiên, góp phần đẩy giá thị trường khu vực tăng cao. Với nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu vẫn lớn, giá vải thiều năm nay được dự báo sẽ duy trì ở mức cao, đặc biệt trong giai đoạn chính vụ sắp tới.

Sản phẩm OCOP từng bước chinh phục “chợ số”

14:25, 07/05/2026

Sản phẩm OCOP từng bước chinh phục “chợ số”

Sức mua tăng mạnh tại hệ thống bán lẻ hiện đại

14:32, 04/05/2026

Sức mua tăng mạnh tại hệ thống bán lẻ hiện đại

Mận hậu đầu mùa giá cao do khan hàng và chi phí vận chuyển

13:40, 21/04/2026

Mận hậu đầu mùa giá cao do khan hàng và chi phí vận chuyển

Từ khóa:

sản lượng vải thiều giảm thị trường vải thiều tiêu dùng tiêu thụ vải thiều Vneconomy

Đọc thêm

Siêu thị khuyến mãi kích cầu, sản phẩm giải nhiệt bán chạy

Siêu thị khuyến mãi kích cầu, sản phẩm giải nhiệt bán chạy

Thị trường bán lẻ trên phạm vi cả nước ghi nhận sự bứt phá trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Lượng khách đến siêu thị, trung tâm thương mại tăng mạnh, kéo theo doanh thu và số lượng giao dịch gia tăng đáng kể…

Sản phẩm OCOP từng bước chinh phục “chợ số”

Sản phẩm OCOP từng bước chinh phục “chợ số”

Tận dụng lợi thế từ công nghệ, nhiều sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Từ bán hàng trực tuyến đến xây dựng thương hiệu, các giải pháp chuyển đổi số đang rút ngắn khoảng cách giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng...

Sức mua tăng mạnh tại hệ thống bán lẻ hiện đại

Sức mua tăng mạnh tại hệ thống bán lẻ hiện đại

Thị trường bán lẻ dịp nghỉ lễ vừa qua cho thấy xu hướng giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái ưu đãi và tối đa hóa giá trị mỗi giỏ hàng. Số liệu tăng trưởng hai chữ số tại các hệ thống lớn cho thấy sức mua nội địa đang phục hồi theo hướng chủ động và có chọn lọc hơn…

Nghỉ lễ dài ngày, sức mua tiêu dùng “rục rịch” tăng

Nghỉ lễ dài ngày, sức mua tiêu dùng “rục rịch” tăng

Những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa qua, ghi nhận tại nhiều siêu thị và trung tâm mua sắm Hà Nội và TP.HCM cho thấy lượng khách tăng rõ rệt so với ngày thường, đặc biệt vào khung giờ trưa và tối...

Giảm giá, khuyến mãi để thúc đẩy sức mua dịp nghỉ lễ

Giảm giá, khuyến mãi để thúc đẩy sức mua dịp nghỉ lễ

Các chương trình ưu đãi vẫn cần thiết để thúc đẩy sức mua, nhưng không còn là vũ khí vạn năng. Trong một thị trường ngày càng trưởng thành, giảm giá có thể thu hút sự chú ý, nhưng chỉ giá trị thực của sản phẩm mới giữ được khách hàng…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP.HCM

Tài chính

2

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

3

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

4

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Chứng khoán

5

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy