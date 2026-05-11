Siêu thị khuyến mãi kích cầu, sản phẩm giải nhiệt bán chạy

Thị trường bán lẻ trên phạm vi cả nước ghi nhận sự bứt phá trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Lượng khách đến siêu thị, trung tâm thương mại tăng mạnh, kéo theo doanh thu và số lượng giao dịch gia tăng đáng kể…

Theo các chuyên gia, tăng trưởng thị trường nội địa từ đầu năm đến nay cho thấy sức mua đang phục hồi tích cực. Nhu cầu tiêu dùng gia tăng trong các dịp lễ, Tết cùng với lượng khách quốc tế tăng là động lực quan trọng thúc đẩy ngành thương mại - dịch vụ trong 4 tháng qua. Đồng thời, các chính sách điều hành giá xăng, dầu linh hoạt đã góp phần ổn định chi phí đầu vào, qua đó giữ mặt bằng giá hàng hóa ổn định.

Thực tế cũng cho thấy, hệ thống phân phối hiện đại ngày càng thể hiện vai trò trung tâm trong điều tiết thị trường. Đặc biệt là xu hướng dịch chuyển từ chợ truyền thống sang siêu thị của người tiêu dùng với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và trải nghiệm mua sắm.

Tận dụng đà tăng trưởng từ kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hệ thống siêu thị Co.op Mart tiếp tục sẽ giảm giá đến 50% cho hơn 10.000 mặt hàng thiết yếu, từ chăm sóc cá nhân, giặt xả đến thực phẩm dinh dưỡng, từ nay đến hết ngày 13/5. Trong đó, các mặt hàng tươi sống như thịt, cá, trứng, rau củ đạt chuẩn VietGAP, Tick xanh trách nhiệm… được luân phiên giảm đến 30% hoặc áp dụng mua 2 tính tiền 1, kèm quà tặng nông sản. Cùng lúc, loạt sản phẩm tiện lợi như nước giải khát, kem… cũng giảm giá đến 50%.

Người tiêu dùngyêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và trải nghiệm mua sắm.

Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart đang triển khai chương trình khuyến mãi “Hàng thiết yếu, giá cực rẻ”, theo đó từ nay đến 19/5 nhiều mặt hàng được giảm giá lớn như nước rửa bát Sunlight, gạo Bảo Minh ST25, thùng 30 mì 3 miền các loại, combo tương ớt Chinsu và nước mắm Nam Ngư, dầu ăn Cooking Tường An…

Không chịu thua kém, hệ thống siêu thị WinMart đang tổ chức chương trình khuyến mãi “Vui hè sảng khoái giải nhiệt cực đã”. Theo đó, sản phẩm má đùi gà công nghiệp VietGap, Chả cá thác lác, nấm hải sản Bạch Tuyết, bưởi da xanh, dưa hấu…. giảm giá mạnh.

Ngoài những sản phẩm thiết yếu, các mặt hàng phục vụ mùa nóng như nước giải khát, trái cây, quần áo mùa hè, đồ chống nắng, quạt điện… cũng gần như áp đảo trong giỏ hàng của người tiêu dùng trong những ngày qua. Theo đại diện Saigon Co.op, việc người tiêu dùng tăng mua sản phẩm giải nhiệt đã và đang kéo sức mua tại hệ thống này tăng rõ rệt trong 2 tuần trở lại đây.

“Không chỉ thực phẩm, các sản phẩm chống nắng, quạt điện, đồ gia dụng cũng bán rất tốt, nhất là khi siêu thị đang triển khai chương trình khuyến mãi lớn dịp sinh nhật 30 năm”, vị này cho hay. Cùng với đó, các hình thức ưu đãi linh hoạt như: mua combo tiết kiệm, mua nhiều ưu đãi lớn hay sản phẩm thứ 2 giá thấp... giúp người tiêu dùng dễ dàng mua sắm trọn gói cho mùa hè vừa kiểm soát chi tiêu.

Tại các siêu thị, nhiều mawttj hàng thiết yếu đang được giảm giá lớn.

Các hệ thống bán lẻ khác như Emart, MM Mega Market, Go!… cũng đã bước vào “trạng thái mùa hè” thông qua các chương trình giảm giá các nhóm hàng giải nhiệt như quạt điện, bình giữ nhiệt, quần áo, đồ du lịch… với mức phổ biến 30 - 40%, thậm chí giảm tới 50%. Việc khuyến mãi sớm giúp doanh số bán ra của nhiều hệ thống bán lẻ tăng bình quân 20% so với trước, trong đó nhóm hàng thực phẩm giải nhiệt và sản phẩm làm mát cá nhân chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu.

Dịp này, thị trường trái cây trong nước cũng đang sôi động khi hàng loạt nông sản đặc trưng bước vào vụ thu hoạch. Từ mận hậu Sơn La, vải đầu mùa, dưa hấu, chanh leo đến sầu riêng, dưa lê, dưa bở…, các loại trái cây Việt không chỉ phong phú về chủng loại mà còn hấp dẫn người tiêu dùng nhờ độ tươi ngon, giá cả hợp lý và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Hiện nay, mận hậu đang vào chính vụ với mức giá dao động khoảng 20.000 – 30.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với đầu mùa từng lên tới 50.000 đồng/kg. Sầu riêng duy trì sức hút mạnh trên thị trường với giá từ 70.000 – 110.000 đồng/kg tùy kích cỡ. Trong khi đó, dưa hấu có giá phổ biến 8.000 – 10.000 đồng/kg. Vải đầu mùa cũng đã vào siêu thị, được bán từ 50.000 – 60.000 đồng/kg...

Theo ghi nhận tại các siêu thị, lượng tiêu thụ trái cây Việt tăng mạnh trong thời gian gần đây. Không ít người tiêu dùng cho rằng trái cây nội địa ngày càng cải thiện về mẫu mã, chất lượng và độ an toàn thực phẩm. Trái cây nội địa nhờ khoảng cách vận chuyển ngắn nên hạn chế sử dụng chất bảo quản, đồng thời giảm chi phí logistics, từ đó giá bán phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, các nhà bán lẻ dự báo sức mua các sản phẩm trái cây, đồ uống, sản phẩm làm mát sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Do đó, việc triển khai khuyến mãi từ sớm không chỉ nhằm kích cầu, mà còn giúp kéo giãn nhu cầu mua sắm, tránh tình trạng dồn vào cao điểm khi thời tiết bước vào giai đoạn khắc nghiệt.

Dịp này, thị trường trái cây trong nước cũng đang sôi động khi hàng loạt nông sản đặc trưng bước vào vụ thu hoạch.

Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, việc các siêu thị đồng loạt tổ chức chương trình khuyến mãi quy mô lớn không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu, vẫn mua được nhiều hàng hóa chất lượng, mà còn giúp các doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa, tạo đầu ra sản phẩm cho người nông dân, tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động.

“Thông qua việc tổ chức chương trình khuyến mãi, hệ thống siêu thị góp phần kết nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu thụ, kết nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng để hình thành các chuỗi cung ứng", bà Dung nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP được đánh giá là bước đi kịp thời nhằm củng cố động lực tăng trưởng từ thị trường nội địa. Nghị quyết xác định, tiêu dùng trong nước là trụ cột quan trọng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của sản xuất trong nước trong bảo đảm nguồn cung bền vững.

Đáng chú ý, chính sách chuyển sang cách tiếp cận lấy doanh nghiệp làm trung tâm, địa phương là nơi triển khai, với các giải pháp kích cầu được thực hiện đồng bộ, gắn với sản xuất và dịch vụ. Trong đó, chuyển đổi số giữ vai trò then chốt, thông qua hỗ trợ mở rộng kênh bán hàng trực tuyến, xây dựng “Gian hàng Việt chuẩn số”.

Nhóm hàng thực phẩm giải nhiệt và sản phẩm làm mát cá nhân chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu các siêu thị.

Thực tế cho thấy, sự cộng hưởng giữa đà phục hồi của sức mua và “cú hích” chính sách đang tạo nền tảng thuận lợi để thị trường nội địa bứt tốc. Khi tiêu dùng trong nước được kích hoạt mạnh mẽ, không chỉ lĩnh vực bán lẻ hưởng lợi mà toàn bộ chuỗi sản xuất - phân phối - dịch vụ cũng được thúc đẩy, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế bền vững.