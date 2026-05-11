Siêu thị khuyến mãi kích cầu, sản phẩm giải nhiệt bán chạy
Tuệ Mỹ
11/05/2026, 15:40
Thị trường bán lẻ trên phạm vi cả nước ghi nhận sự bứt phá trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Lượng khách đến siêu thị, trung tâm thương mại tăng mạnh, kéo theo doanh thu và số lượng giao dịch gia tăng đáng kể…
Theo các chuyên gia, tăng trưởng thị trường nội địa từ đầu
năm đến nay cho thấy sức mua đang phục hồi tích cực. Nhu cầu tiêu dùng gia tăng
trong các dịp lễ, Tết cùng với lượng khách quốc tế tăng là động lực quan trọng
thúc đẩy ngành thương mại - dịch vụ trong 4 tháng qua. Đồng thời, các chính
sách điều hành giá xăng, dầu linh hoạt đã góp phần ổn định chi phí đầu vào, qua
đó giữ mặt bằng giá hàng hóa ổn định.
Thực tế cũng cho thấy, hệ thống phân phối hiện đại ngày càng thể
hiện vai trò trung tâm trong điều tiết thị trường. Đặc biệt là xu hướng dịch
chuyển từ chợ truyền thống sang siêu thị của người tiêu dùng với yêu cầu ngày
càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và trải nghiệm mua sắm.
Tận dụng đà tăng trưởng từ kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hệ thống siêu thị Co.op Mart tiếp tục sẽ giảm
giá đến 50% cho hơn 10.000 mặt hàng thiết yếu, từ chăm sóc cá nhân, giặt xả đến
thực phẩm dinh dưỡng, từ nay đến hết ngày 13/5. Trong đó, các mặt hàng tươi sống như thịt,
cá, trứng, rau củ đạt chuẩn VietGAP, Tick xanh trách nhiệm… được luân phiên giảm
đến 30% hoặc áp dụng mua 2 tính tiền 1, kèm quà tặng nông sản. Cùng lúc, loạt sản
phẩm tiện lợi như nước giải khát, kem… cũng giảm giá đến 50%.
Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart đang triển khai
chương trình khuyến mãi “Hàng thiết yếu, giá cực rẻ”, theo đó từ nay đến 19/5 nhiều
mặt hàng được giảm giá lớn như nước rửa bát Sunlight, gạo Bảo Minh ST25, thùng
30 mì 3 miền các loại, combo tương ớt Chinsu và nước mắm Nam Ngư, dầu ăn
Cooking Tường An…
Không chịu thua kém, hệ thống siêu thị WinMart đang tổ chức
chương trình khuyến mãi “Vui hè sảng khoái giải nhiệt cực đã”. Theo đó, sản phẩm
má đùi gà công nghiệp VietGap, Chả cá thác lác, nấm hải sản Bạch Tuyết, bưởi da
xanh, dưa hấu…. giảm giá mạnh.
Ngoài những sản phẩm thiết yếu, các mặt hàng phục vụ mùa
nóng như nước giải khát, trái cây, quần áo mùa hè, đồ chống nắng, quạt điện…
cũng gần như áp đảo trong giỏ hàng của người tiêu dùng trong những ngày qua. Theo
đại diện Saigon Co.op, việc người tiêu dùng tăng mua sản phẩm giải nhiệt đã và
đang kéo sức mua tại hệ thống này tăng rõ rệt trong 2 tuần trở lại đây.
“Không chỉ thực phẩm, các sản phẩm chống nắng, quạt điện, đồ
gia dụng cũng bán rất tốt, nhất là khi siêu thị đang triển khai chương trình
khuyến mãi lớn dịp sinh nhật 30 năm”, vị này cho hay. Cùng với đó, các hình thức
ưu đãi linh hoạt như: mua combo tiết kiệm, mua nhiều ưu đãi lớn hay sản phẩm thứ
2 giá thấp... giúp người tiêu dùng dễ dàng mua sắm trọn gói cho mùa hè vừa kiểm
soát chi tiêu.
Các hệ thống bán lẻ khác như
Emart, MM Mega Market, Go!… cũng đã bước vào “trạng thái mùa hè” thông
qua các chương trình giảm giá các nhóm hàng giải nhiệt như quạt điện, bình giữ
nhiệt, quần áo, đồ du lịch… với mức phổ biến 30 - 40%, thậm chí giảm tới 50%.
Việc khuyến mãi sớm giúp doanh số bán ra của nhiều hệ thống bán lẻ tăng bình
quân 20% so với trước, trong đó nhóm hàng thực phẩm giải nhiệt và sản phẩm làm
mát cá nhân chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu.
Dịp này, thị trường trái cây trong nước cũng đang sôi động khi hàng loạt nông sản đặc trưng bước vào vụ thu hoạch. Từ mận hậu Sơn
La, vải đầu mùa, dưa hấu, chanh leo đến sầu riêng, dưa lê, dưa bở…, các loại
trái cây Việt không chỉ phong phú về chủng loại mà còn hấp dẫn người tiêu dùng
nhờ độ tươi ngon, giá cả hợp lý và chất lượng ngày càng được nâng cao.
Hiện nay, mận hậu đang vào chính vụ với mức giá dao động khoảng
20.000 – 30.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với đầu mùa từng lên tới 50.000 đồng/kg.
Sầu riêng duy trì sức hút mạnh trên thị trường với giá từ 70.000 – 110.000 đồng/kg
tùy kích cỡ. Trong khi đó, dưa hấu có giá phổ biến 8.000 – 10.000 đồng/kg. Vải đầu mùa cũng đã vào siêu thị, được bán từ 50.000 – 60.000 đồng/kg...
Theo ghi nhận tại các siêu thị, lượng tiêu thụ trái cây Việt tăng mạnh trong thời gian gần
đây. Không ít người tiêu dùng cho rằng trái cây nội địa ngày càng cải thiện về
mẫu mã, chất lượng và độ an toàn thực phẩm. Trái cây nội địa nhờ khoảng cách vận chuyển ngắn nên hạn
chế sử dụng chất bảo quản, đồng thời giảm chi phí logistics, từ đó giá bán phù
hợp với nhiều phân khúc khách hàng.
Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, các nhà bán lẻ dự báo sức
mua các sản phẩm trái cây, đồ uống, sản phẩm làm mát sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Do đó, việc triển
khai khuyến mãi từ sớm không chỉ nhằm kích cầu, mà còn giúp kéo giãn nhu cầu
mua sắm, tránh tình trạng dồn vào cao điểm khi thời tiết bước vào giai đoạn khắc
nghiệt.
Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, việc các siêu thị đồng loạt tổ chức chương trình khuyến mãi quy mô lớn không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu, vẫn mua được nhiều hàng hóa chất lượng, mà còn giúp các doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa, tạo đầu ra sản phẩm cho người nông dân, tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động.
“Thông qua việc tổ chức chương trình khuyến mãi, hệ thống
siêu thị góp phần kết nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu thụ, kết nối giữa
doanh nghiệp với người tiêu dùng để hình thành các chuỗi cung ứng", bà
Dung nhấn mạnh.
Trong bối cảnh đó, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP được đánh giá là bước đi kịp thời nhằm củng cố động lực tăng trưởng từ thị trường nội địa. Nghị quyết xác định, tiêu dùng trong nước là trụ cột quan trọng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của sản xuất trong nước trong bảo đảm nguồn cung bền vững.
Đáng chú ý, chính sách chuyển sang cách tiếp cận lấy doanh nghiệp làm trung tâm, địa phương là nơi triển khai, với các giải pháp kích cầu được thực hiện đồng bộ, gắn với sản xuất và dịch vụ. Trong đó, chuyển đổi số giữ vai trò then chốt, thông qua hỗ trợ mở rộng kênh bán hàng trực tuyến, xây dựng “Gian hàng Việt chuẩn số”.
Thực tế cho thấy, sự cộng hưởng giữa đà phục hồi của sức mua và “cú hích” chính sách đang tạo nền tảng thuận lợi để thị trường nội địa bứt tốc. Khi tiêu dùng trong nước được kích hoạt mạnh mẽ, không chỉ lĩnh vực bán lẻ hưởng lợi mà toàn bộ chuỗi sản xuất - phân phối - dịch vụ cũng được thúc đẩy, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế bền vững.
Sản lượng sụt giảm, giá vải thiều năm 2026 có thể "neo" ở mức cao
Thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sản lượng vải thiều năm 2026 sụt giảm đáng kể do điều kiện thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa và đậu quả của cây…
Sản phẩm OCOP từng bước chinh phục "chợ số"
Tận dụng lợi thế từ công nghệ, nhiều sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Từ bán hàng trực tuyến đến xây dựng thương hiệu, các giải pháp chuyển đổi số đang rút ngắn khoảng cách giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng...
Sức mua tăng mạnh tại hệ thống bán lẻ hiện đại
Thị trường bán lẻ dịp nghỉ lễ vừa qua cho thấy xu hướng giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái ưu đãi và tối đa hóa giá trị mỗi giỏ hàng. Số liệu tăng trưởng hai chữ số tại các hệ thống lớn cho thấy sức mua nội địa đang phục hồi theo hướng chủ động và có chọn lọc hơn…
Những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa qua, ghi nhận tại nhiều siêu thị và trung tâm mua sắm Hà Nội và TP.HCM cho thấy lượng khách tăng rõ rệt so với ngày thường, đặc biệt vào khung giờ trưa và tối...
Các chương trình ưu đãi vẫn cần thiết để thúc đẩy sức mua, nhưng không còn là vũ khí vạn năng. Trong một thị trường ngày càng trưởng thành, giảm giá có thể thu hút sự chú ý, nhưng chỉ giá trị thực của sản phẩm mới giữ được khách hàng…
