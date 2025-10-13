Thị trường tiền điện tử “bật mạnh” kỷ lục, giới đầu tư vẫn "chưa dám thở mạnh"

Sau cú lao dốc cuối tuần qua, thị trường tiền điện tử đã có màn “hồi sinh” ngoạn mục trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu muốn giảm căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trở lại khi các đồng tiền lớn đồng loạt tăng giá, kéo vốn hóa toàn thị trường đi lên…

Tuy nhiên, nỗi lo âm ỉ về khả năng hiệu ứng dây chuyền vẫn bao trùm. Trên các hội nhóm, đa phần các cuộc thảo luận đã chuyển từ hoảng loạn sang thận trọng, khiến thị trường dù hồi phục nhưng nhà đầu tư vẫn "chưa dám thở mạnh".

Mọi ánh mắt vẫn đang hướng về Washington và Bắc Kinh – nơi chỉ một tuyên bố nữa cũng có thể khiến giá các đồng tiền điện tử lại đổi hướng.

Theo số liệu từ CoinMarketCap, tính đến sáng nay, tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử toàn cầu đã tăng 4,37%, đạt 3.890 tỷ USD.

Diễn biến đảo chiều này đến ngay sau những phát biểu hôm chủ nhật của Tổng thống Mỹ Trump và Phó Tổng thống JD Vance, trong đó cả hai đều bày tỏ thiện chí hướng tới một thỏa thuận mới với Trung Quốc nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Nhóm nghiên cứu của CoinDCX nhận định thêm bên cạnh đó, "tỷ lệ đòn bẩy trên các sàn phái sinh tiền điện tử đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cú sụp năm 2022, mở ra cơ hội cho một giai đoạn hồi phục lành mạnh hơn”.

Bitcoin (BTC), đồng tiền số có ảnh hưởng nhất thị trường, sau khi rơi xuống dưới 105.000 USD vào cuối tuần, đã nhanh chóng phục hồi, hiện giao dịch quanh 115.000 USD, tăng khoảng 3% trong 24 giờ qua. Cú bật này giúp nhà đầu tư tạm yên tâm sau đợt điều chỉnh sâu.

Ethereum (ETH) cũng ghi nhận mức tăng mạnh hơn 8 %, lên 4.100 USD, trong khi các đồng khác như XRP, Solana, Cardano hay Chainlink đều tăng trở lại, lấy lại phần lớn mức giảm trước đó.

Giá 10 đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới lúc 15 giờ 45 phút ngày 13/10 - Dữ liệu: CoinMarketCap.

Theo nhóm phân tích của CoinDCX, sự trở lại này cho thấy thị trường đang dần tìm lại sự cân bằng: “Bitcoin đang cố gắng ổn định quanh mốc 115.000 USD. Tuy nhiên, tâm lý vẫn còn dè dặt nên phe mua chưa thực sự mạnh tay”.

CoinDCX cũng cho biết các đồng altcoin đang thể hiện sức bật tốt hơn Bitcoin: “Ethereum vẫn giữ trên mốc 4.000 USD, BNB duy trì trên 1.200 USD, còn Solana đang nỗ lực lấy lại vùng giá 200 USD”.

Đáng chú ý, nguồn cung stablecoin – thước đo dòng tiền mới chảy vào thị trường – đã tăng lên mức cao kỷ lục 301,5 tỷ USD, cho thấy tính thanh khoản đang cải thiện rõ rệt.

Trước đó, chỉ trong 48 giờ những ngày cuối tuần, giới đầu tư đã phải "bất lực" chứng kiến thị trường tiền điện tử “đỏ lửa”. Đòn bẩy tài chính cao, cùng với thanh khoản mỏng trong giờ giao dịch ít ỏi, đã khiến đợt bán tháo lan nhanh, gây thiệt hại nặng cho giới đầu tư.

Đợt bán tháo vừa qua để lại hậu quả sâu rộng: Ethena USDe, stablecoin lớn thứ ba thế giới, có thời điểm mất chốt với đồng USD; Binance – sàn giao dịch tiền số lớn nhất toàn cầu – cũng gặp sự cố kỹ thuật trong lúc khối lượng giao dịch tăng đột biến.

Theo dữ liệu từ Coinglass, chỉ trong vài giờ, hơn 1,6 triệu nhà đầu tư đã bị “cháy tài khoản” do giá tiền điện tử lao dốc khiến hàng loạt lệnh giao dịch sử dụng đòn bẩy bị sàn tự động thanh lý.

Với giới đầu tư toàn cầu, động thái hòa hoãn của ông Trump mới đây giống như một tín hiệu trấn an, cho thấy Nhà Trắng muốn tránh để căng thẳng thương mại leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Điều này khiến cho tỷ lệ cược trên Polymarket về khả năng Mỹ áp thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc vào tháng 11 đã giảm từ 26% xuống chỉ còn 8%.

Không chỉ dừng ở phản ứng tâm lý, tín hiệu kỹ thuật cũng cho thấy Bitcoin đang tiến gần đến một ‘giao cắt vàng’ (golden cross) – mô hình từng mở đầu cho những đợt tăng giá gấp 10 lần trong các năm 2017 và 2020.

“Nếu Bitcoin giữ vững trên mốc 117.000 USD, khả năng hình thành một nhịp tăng mới là hoàn toàn có thể”, ông Vikram Subburaj, Giám đốc điều hành sàn giao dịch Giottus.com, dự báo.

Ông Richard Galvin, đồng sáng lập quỹ đầu cơ DACM, cảnh báo rằng “rủi ro chính trị” vẫn đang bao trùm thị trường: “Những tháng cuối năm 2025, nguy cơ từ các tuyên bố leo thang thương mại hay các sự kiện bất ngờ vẫn còn cao”.

Trong khi, hiện tại, mọi ánh mắt vẫn đang hướng về Washington và Bắc Kinh – nơi chỉ một tuyên bố nữa cũng có thể khiến giá các đồng tiền điện tử lại đổi hướng.

Trước đợt biến động vừa qua, Bitcoin từng đạt đỉnh lịch sử 126.251 USD hôm 6/10 và vẫn tăng 23% từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, ngay sau đó, Bitcoin lao dốc xuống dưới 110.000 USD, trong khi Ethereum cùng nhiều đồng tiền lớn khác bốc hơi hơn 20% giá trị chỉ trong vài giờ.

Nguyên nhân chính, theo giới phân tích, là hiệu ứng dây chuyền từ việc sử dụng đòn bẩy quá cao. Khi giá giảm, các lệnh vay ký quỹ bị sàn tự động thanh lý, kéo theo cả làn sóng bán tháo cưỡng bức, khiến đà sụt giá càng mạnh hơn.