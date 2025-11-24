Thị trường tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu lớn “nhuộm xanh” VN-Index

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 24/11/2025
Kim Phong
24/11/2025, 12:11
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” diễn ra gần như trọn phiên giao dịch sáng nay. VN-Index được VIC và VHM kéo lên mạnh mẽ trong khi độ rộng lại thể hiện sắc đỏ áp đảo. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tiếp tục rơi xuống mức thấp kỷ lục mới như một tín hiệu “phản ứng ngược” của nhà đầu tư.
Chỉ số chốt phiên sáng tăng 12,16 điểm tương đương +0,73% thì chỉ riêng VIC tăng 3,4%, VHM tăng 2,11% đã đem về xấp xỉ 9 điểm. Nếu tính thêm cả VNM tăng 5,1% và VJC tăng 4,06% thì nhóm này “bao” toàn bộ điểm số của VN-Index.
VN30-Index cũng đang tăng rất mạnh 0,95% dù độ rộng cân bằng 14 mã tăng/13 mã giảm. Ngoài các cổ phiếu mới đề cập ở trên, rổ blue-chips này có thêm VRE tăng 3,42%, MSN tăng 1,29%, LPB tăng 1,34%. Phía giảm giá duy nhất BCM giảm 1,19% là đáng kể. Như vậy sức kéo từ nhóm tăng giá không chỉ mạnh hơn về biên độ mà còn áp đảo hoàn toàn về vốn hóa.
Khả năng giữ giá trong nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn đang là tiền đề để VN-Index hình thành vùng dao động tích lũy ổn định, phát đi tín hiệu lạc quan từ chỉ số chung. Thanh khoản rổ VN30 sáng nay giảm nhẹ 2% so với phiên trước trong khi cả sàn HoSE giảm 16%. Một điều đáng chú ý là thanh khoản rổ này đang chiếm 62,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Liên tục nhiều tuần trở lại đây dòng tiền tập trung vào rổ VN30 đều chiếm xấp xỉ 60%.
Phần còn lại của thị trường sáng nay không được tốt như nhóm blue-chips, độ rộng chỉ số cuối phiên chỉ có 129 mã tăng/158 mã giảm. Áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn khá rõ khi nhìn vào sự biến thiên của độ rộng: Thời điểm VN-Index tăng cao nhất lúc 10h, độ rộng là 158 mã tăng/98 mã giảm, lúc hẹp nhất là 102 mã tăng/166 mã giảm.
Tuy vậy áp lực này cũng không mạnh. Nhìn từ góc độ dao động, VN-Index hiện mới chỉ có 56 cổ phiếu giảm quá 1%, chiếm 5,7% tổng thanh khoản sàn HoSE. Phía tăng có 59 mã tăng trên 1%, chiếm 36,4% tổng thanh khoản. Như vậy đại đa số cổ phiếu và thanh khoản dao động rất nhỏ. Điều này giúp mức thanh khoản chung rất thấp ở sàn này không trở nên tiêu cực, vì góp phần xác nhận áp lực bán yếu.
Trong nhóm tăng giá cao nhất, loạt blue-chips đang thu hút phần lớn thanh khoản như VIC, VNM, VJC, VHM, VRE, MSN đều khớp trên trăm tỷ đồng. Số ít còn lại đáng chú ý là HAG tăng 1,12% với 138 tỷ đồng; NVL tăng 2,6% với 136,5 tỷ; TCX tăng 3,23% với 102,1 tỷ; KHG tăng 2,65% với 71,5 tỷ; DBC tăng 1,11% với 65,5 tỷ; HDG tăng 2,01% với 61 tỷ; POW tăng 1,67% với 54 tỷ.
Ở nhóm giảm, chỉ có 8 mã giảm từ 1% trở lên với thanh khoản quá 10 tỷ đồng. CII đáng chú ý nhất với mức giảm 1,14%, khớp 162,1 tỷ đồng. DIG giảm 1,19%, GEE giảm 1,75%, ANV giảm 2,14% là số ít các mã khác có thanh khoản cao hơn mặt bằng chung.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tăng quy mô bán ra trên sàn HoSE lên cao nhất 3 phiên với 1.449 tỷ đồng, mức ròng đạt -757,3 tỷ. Các cổ phiếu bị bán đáng chú ý là VRE -109,8 tỷ, STB -70,7 tỷ, VIC -70,5 tỷ, VHM -66,8 tỷ, TCB -56,5 tỷ, VIX -55,1 tỷ, MWG -53,1 tỷ. Phía mua ròng có VNM +98,1 tỷ, TCX +33,3 tỷ, HDG +22,4 tỷ, SHB +22 tỷ.
VN-Index đã tăng lên 1667 điểm nhưng động lực chính vẫn đang đến từ các cổ phiếu lớn. Điều này có tác dụng duy nhất là “làm đẹp” chỉ số cũng như các tín hiệu kỹ thuật. Hiệu ứng khá hạn chế ở góc độ tâm lý, giúp bên cầm cổ ổn định. Tuy nhiên điều này chưa đủ sức lôi kéo dòng tiền.
Những tuần gần đây, sau khi đồng bitcoin đạt mức cao kỷ lục vào tháng 10. Một số chuyên gia cho rằng các sự kiện vĩ mô là chất xúc tác dẫn tới bán tháo, trong khi một số khác lại đề cập đến chiến thuật của các nhà giao dịch...
Vị tỷ phú khuyên nhà đầu tư không nên bán cổ phiếu AI, cho rằng điều kiện để bong bóng vỡ chưa xuất hiện...
Trái với diễn biến khởi sắc của thị trường quốc tế, xuất khẩu cao su Việt Nam tháng 10/2025 sụt giảm hơn 20% về lượng và gần 30% về trị giá. Dự báo, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong thời gian tới có thể đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu từ Trung Quốc có dấu hiệu chững lại...
Những ngày gần đây, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục đưa ra quan điểm không đồng nhất về việc có nên giảm lãi suất vào tháng tới hay không...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: