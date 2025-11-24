Thị trường tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu lớn “nhuộm xanh” VN-Index

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” diễn ra gần như trọn phiên giao dịch sáng nay. VN-Index được VIC và VHM kéo lên mạnh mẽ trong khi độ rộng lại thể hiện sắc đỏ áp đảo. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tiếp tục rơi xuống mức thấp kỷ lục mới như một tín hiệu “phản ứng ngược” của nhà đầu tư.

Chỉ số chốt phiên sáng tăng 12,16 điểm tương đương +0,73% thì chỉ riêng VIC tăng 3,4%, VHM tăng 2,11% đã đem về xấp xỉ 9 điểm. Nếu tính thêm cả VNM tăng 5,1% và VJC tăng 4,06% thì nhóm này “bao” toàn bộ điểm số của VN-Index.

VN30-Index cũng đang tăng rất mạnh 0,95% dù độ rộng cân bằng 14 mã tăng/13 mã giảm. Ngoài các cổ phiếu mới đề cập ở trên, rổ blue-chips này có thêm VRE tăng 3,42%, MSN tăng 1,29%, LPB tăng 1,34%. Phía giảm giá duy nhất BCM giảm 1,19% là đáng kể. Như vậy sức kéo từ nhóm tăng giá không chỉ mạnh hơn về biên độ mà còn áp đảo hoàn toàn về vốn hóa.

Khả năng giữ giá trong nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn đang là tiền đề để VN-Index hình thành vùng dao động tích lũy ổn định, phát đi tín hiệu lạc quan từ chỉ số chung. Thanh khoản rổ VN30 sáng nay giảm nhẹ 2% so với phiên trước trong khi cả sàn HoSE giảm 16%. Một điều đáng chú ý là thanh khoản rổ này đang chiếm 62,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Liên tục nhiều tuần trở lại đây dòng tiền tập trung vào rổ VN30 đều chiếm xấp xỉ 60%.

Phần còn lại của thị trường sáng nay không được tốt như nhóm blue-chips, độ rộng chỉ số cuối phiên chỉ có 129 mã tăng/158 mã giảm. Áp lực chốt lời ngắn hạn vẫn khá rõ khi nhìn vào sự biến thiên của độ rộng: Thời điểm VN-Index tăng cao nhất lúc 10h, độ rộng là 158 mã tăng/98 mã giảm, lúc hẹp nhất là 102 mã tăng/166 mã giảm.

Tuy vậy áp lực này cũng không mạnh. Nhìn từ góc độ dao động, VN-Index hiện mới chỉ có 56 cổ phiếu giảm quá 1%, chiếm 5,7% tổng thanh khoản sàn HoSE. Phía tăng có 59 mã tăng trên 1%, chiếm 36,4% tổng thanh khoản. Như vậy đại đa số cổ phiếu và thanh khoản dao động rất nhỏ. Điều này giúp mức thanh khoản chung rất thấp ở sàn này không trở nên tiêu cực, vì góp phần xác nhận áp lực bán yếu.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Trong nhóm tăng giá cao nhất, loạt blue-chips đang thu hút phần lớn thanh khoản như VIC, VNM, VJC, VHM, VRE, MSN đều khớp trên trăm tỷ đồng. Số ít còn lại đáng chú ý là HAG tăng 1,12% với 138 tỷ đồng; NVL tăng 2,6% với 136,5 tỷ; TCX tăng 3,23% với 102,1 tỷ; KHG tăng 2,65% với 71,5 tỷ; DBC tăng 1,11% với 65,5 tỷ; HDG tăng 2,01% với 61 tỷ; POW tăng 1,67% với 54 tỷ.

Ở nhóm giảm, chỉ có 8 mã giảm từ 1% trở lên với thanh khoản quá 10 tỷ đồng. CII đáng chú ý nhất với mức giảm 1,14%, khớp 162,1 tỷ đồng. DIG giảm 1,19%, GEE giảm 1,75%, ANV giảm 2,14% là số ít các mã khác có thanh khoản cao hơn mặt bằng chung.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tăng quy mô bán ra trên sàn HoSE lên cao nhất 3 phiên với 1.449 tỷ đồng, mức ròng đạt -757,3 tỷ. Các cổ phiếu bị bán đáng chú ý là VRE -109,8 tỷ, STB -70,7 tỷ, VIC -70,5 tỷ, VHM -66,8 tỷ, TCB -56,5 tỷ, VIX -55,1 tỷ, MWG -53,1 tỷ. Phía mua ròng có VNM +98,1 tỷ, TCX +33,3 tỷ, HDG +22,4 tỷ, SHB +22 tỷ.

VN-Index đã tăng lên 1667 điểm nhưng động lực chính vẫn đang đến từ các cổ phiếu lớn. Điều này có tác dụng duy nhất là “làm đẹp” chỉ số cũng như các tín hiệu kỹ thuật. Hiệu ứng khá hạn chế ở góc độ tâm lý, giúp bên cầm cổ ổn định. Tuy nhiên điều này chưa đủ sức lôi kéo dòng tiền.