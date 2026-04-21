Trang chủ Chứng khoán

Thị trường tiếp tục “xanh vỏ”, VN-Index vào vùng đỉnh lịch sử

Kim Phong

21/04/2026, 12:04

Sức mạnh của nhóm cổ phiếu Vin tiếp tục dẫn dắt chỉ số tiến vào vùng quanh 1900 điểm. Chốt phiên sáng nay VN-Index tăng 20,90 điểm thì VIC, VHM đem về hơn 19 điểm. Trong khi đó độ rộng xác nhận cổ phiếu giảm giá áp đảo.

VIC và VHM tiếp tục kéo VN-Index lên mạnh, bỏ rơi đa số cổ phiếu còn lại.

VN-Index tăng thêm 1,14% và lên mức 1858 điểm, tương đương với vùng đỉnh cuối tháng 2 vừa qua. Lúc cao nhất trong phiên, chỉ số còn chạm tới 1866,1 điểm (+1,58%). Tuy vậy tại đỉnh, độ rộng cũng chỉ có 126 mã tăng/147 mã giảm và kết phiên là 116 mã tăng/173 mã giảm.

Hiện tượng kéo trụ không phải là mới, nhưng sau phiên xuất hiện chốt lời mạnh ở VIC và VHM hôm qua, đà tăng quay lại khá nhanh với thanh khoản cao là điều bất ngờ. Cả hai trụ này đều đã có đỉnh lịch sử mới và lọt vào Top 5 cổ phiếu giao dịch sôi động nhất thị trường. VIC tăng 4,14% so với tham chiếu sau khi bị ép giá lùi lại khoảng 1,49% so với mức cao nhất. VHM lùi tới 2,06%, còn tăng 4,62%. Như vậy hai mã này cũng đang có lượng hàng xả ra, nhưng chưa đủ để khiến bên mua thất thế.

Ngoài hai trụ này, rổ VN30 có bất ngờ lớn ở STB khi cổ phiếu này kịch trần và đang tạm chốt ở giá cao nhất lịch sử. Tiếc là vốn hóa của STB khá hạn chế, đem về chưa tới 2 điểm cho VN-Index, dù hỗ trợ tới gần 6 điểm cho VN30-Index. LPB cũng là điểm nhấn với mức tăng 3,7%, nhưng mã này đến sáng nay mới phục hồi sau 6 phiên điều chỉnh trước đó.

Tổng thể rổ VN30 chỉ có độ rộng cân bằng 12 mã tăng/12 mã giảm, nhưng chỉ số tăng mạnh 1,35%. Ngoài VIC, VHM, STB và LPB, thêm VRE tăng 1,87%, HPG tăng 1,76%, VJC tăng 1,54%. Phía giảm tuy cân bằng về số lượng nhưng đều chỉ giảm nhẹ. SSI giảm 0,86%, FPT giảm 0,91%, GAS giảm 0,76% là những mã yếu nhất.

Thanh khoản rổ VN30 ghi nhận tăng 23% so với sáng hôm qua, đạt 7.007 tỷ đồng nhưng chủ yếu là nhờ giao dịch của HPG tới 2.121 tỷ đồng, gấp 6,3 lần thanh khoản sáng hôm qua. Toàn rổ VN30 tăng tuyệt đối khoảng 1.321 tỷ đồng thì HPG tăng 1.782 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Tính chung sàn HoSE sáng nay chỉ tăng thanh khoản gần 16%, tức là ngoài rổ VN30, phần còn lại hầu như không tăng. Điều này cũng phần nào phản ánh trạng thái giá yếu ớt nói chung ở độ rộng. Điểm tốt là áp lực bán cũng rất nhẹ, trong 173 mã giảm giá thì chỉ có 13 mã giảm quá 1% với thanh khoản chấp nhận được từ 10 tỷ đồng trở lên. HCM giảm 2,5% với 172,9 tỷ, GEE giảm 1,82% với 109,9 tỷ, PVD giảm 1,07% với 38,7 tỷ, PNJ giảm 1,04% với 30,4 tỷ, HAH giảm 1,29% với 29,6 tỷ, VGC giảm 1,95% với 24,4 tỷ là những cổ phiếu nổi bật nhất.

Ở phía tăng tình hình cũng không mấy khả quan. Dòng tiền yếu, lại tập trung nên không nhiều cổ phiếu có sức mạnh thuyết phục. Trong 44 cổ phiếu đang tăng từ 1% trở lên thì chỉ 14 mã thanh khoản tốt. HPG, STB, VHM, VIC đã chiếm gần hết giao dịch của nhóm này. Còn lại là NVL tăng 4,66% với 533,5 tỷ; EIB tăng 2% với 297,7 tỷ; VRE tăng 1,87% với 194,2 tỷ; VJC tăng 1,54% với 172,9 tỷ; PVT tăng 1,39% với 73,6 tỷ.

Như vậy phần rất lớn cổ phiếu vẫn chỉ dao động nhỏ, thanh khoản kém trong bức tranh tăng giá mạnh ở VN-Index. Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” này không đem lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư. Điều này lặp lại giai đoạn đầu năm 2026 khi chỉ số có đỉnh cao lịch sử mới nhưng đa số cổ phiếu suy giảm.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay có vị thế khá cân bằng, mua ròng nhẹ 63,5 tỷ đồng trên sàn HoSE. Tuy nhiên xuất hiện vài giao dịch tập trung: Phía mua ròng có chứng chỉ quỹ FUEVFVND +294 tỷ, HPG +266,2 tỷ, MSN +50,8 tỷ. Phía bán ròng có VCB -117,3 tỷ, MSB -102,4 tỷ, FPT -50,2 tỷ.

Từ khóa:

cổ phiếu stb cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC nhận định chứng khoán

