Tự doanh bất ngờ mua ròng 1.000 tỷ

Tự doanh hôm nay mua ròng 1071.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 998.6 tỷ đồng.
Rủi ro từ khu vực Trung Đông vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống khi những thông tin xoay quanh đàm phán vẫn còn khó khăn, dòng tiền vì thế chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường trong bối cảnh VN-Index đã tăng quá mạnh.
Chỉ số đóng cửa phiên giao dịch hôm nay vẫn lấy thêm gần 20 điểm nữa tiến sâu về vùng giá 1.837 điểm nhưng độ rộng đang có sự phân hóa mạnh mẽ. Trong đó, số mã giảm 147 trên 154 mã tăng.
Cổ phiếu nhóm Vingroup tiếp tục là động lực kéo thị trường đi lên nhưng đang có sự luân chuyển từ VIC sang VHM. VHM hôm nay bật tăng kịch trần đóng góp hơn 8,16 điểm cho cả thị trường chung, VIC cũng tăng 1% kéo 5 điểm. Ngoài ra còn có VPL. Chỉ riêng nhóm này đã đóng góp gần 15 điểm trên tổng số gần 20 điểm của VN-Index.
Sự trở lại của nhóm ngân hàng lớn cũng đóng góp tích cực cho điểm số như VCB, BID, CTG, TCB. Một nhóm đáng chú ý khác là bán lẻ với hàng loạt mã xanh mướt như MSN, MCH, VNM, MWG, PNJ hay công nghệ thông tin cũng tăng khá hơn 1% sau chuỗi ngày giảm điểm.
Còn lại hầu hết các cổ phiếu đang chịu áp lực điều chỉnh khi dòng tiền thận trọng không chịu vào. Một vài cổ phiếu tiêu biểu điều chỉnh có ảnh hưởng tới thị trường như VPB, MBB, GAS, GVR, ACV, VJC, HVN. Đặc biệt là nhóm năng lượng tiếp tục bay màu khi cuộc xung đột đang dần có dấu hiệu hạ nhiệt mang lại triển vọng cho giá dầu. BSR giảm hơn 2%, PVD, PVS... cũng rực lửa.
Thanh khoản ba sàn về mức thấp, chỉ đạt 21.400 tỷ đồng trong đó khối ngoại bán ròng hơn 639.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 235.2 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, MWG, FPT, VHM, PNJ, MSN, HPG, HDB, VRE, TPB.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, VIC, BSR, TCB, BID, HCM, CII, GMD, MBB.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 165.5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 298.0 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HCM, HPG, DGC, SHB, BSR, GEE, TCB, MBB, BID, VPB.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Bán lẻ. Top bán ròng có: MWG, VPI, SSI, MSN, GEX, PNJ, FPT, VHM, VRE.
Tự doanh mua ròng 1071.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 998.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 13/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VHM, MSN, MWG, HDB, ACB, VPB, VIC, STB, KBC, FPT.
Top bán ròng là nhóm Hóa chất. Top cổ phiếu được bán ròng gồm DGC, TPB, VCI, DIG, HDG, HHV, FUEVN100, HSG, FUESSV30, ANV.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 290.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 935.7 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng, Top bán ròng có HCM, HPG, VHM, HDB, FPT, MSN, SHB, VCB, GEE, MBB.
Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng có VPI, REE, VND, VPB, TCH, CII, GEX, GAS, NAF, VIX.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.819,8 tỷ đồng, tăng 3,6%, chiếm 16,6% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VIC với hơn 4,2 triệu cổ phiếu, tương đương 795,1 tỷ đồng được nước ngoài bán cho tổ chức trong nước.
Bên cạnh đó nhóm Chứng khoán (HCM với 486,6 tỷ đồng, VIX với 190,1 tỷ động) và VJC với 473,3 tỷ đồng xuất hiện giao dịch thỏa thuận trao tay giữa các cá nhân trong nước.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Xây dựng, Nuôi trồng nông & hải sản, Thiết bị điện, trong khi giảm ở Bất động sản, Hóa chất, Thực phẩm, Bán lẻ, Công nghệ thông tin, Vận tải. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.
Blog chứng khoán: Tiền nóng đánh nhỏ
16:25, 20/04/2026
VN-Index vượt 1800 điểm, tự doanh và cá nhân mua ròng mạnh
Bối cảnh xung đột có tín hiệu tăng nhiệt với những diễn biến khá căng thẳng và vòng đàm phán mới chưa rõ có bắt đầu được hay không. Dòng tiền trở nên thận trọng hơn khiến giao dịch chậm lại trên diện rộng, dù vẫn có một số mã tăng rất tốt.
Mặc dù các trụ vẫn kéo VN-Index tăng mạnh, thị trường phân hóa tốt, nhưng sự thận trọng vẫn thể hiện rõ ở thanh khoản. Giao dịch hai sàn đã rơi xuống mức thấp nhất 2 tuần khi nhà đầu tư chưa rõ xung đột có bùng phát trở lại sau khi hết thời gian ngừng bắn.
