Nếu loại trừ "siêu trụ", VN-Index đang ở chân sóng lớn?

Trong khi thị trường chứng khoán Mỹ thiết lập kỷ lục mới nhờ động lực từ Fed giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm 2025, chỉ số VN-Index vừa có tuần giảm mạnh nhất kể từ đáy tháng 4, biên độ dao động hơn 130 điểm.

Chốt tuần, thị trường dừng ở 1.646,89 điểm, giảm -94,43 điểm (-5,42%) so với tuần trước, mức giảm ở tuần vừa qua đã lấy đi 62% thành quả 4 tuần tăng trước đó. Thanh khoản thị trường xuống thấp khiến nhà đầu tư phải hạ giá để tìm kiếm lực cầu, bên cạnh đó việc khối ngoại quay lại bán ròng mạnh trên nền thanh khoản xuống thấp cũng gây áp lực lên thị trường tuần vừa qua

Điều đáng chú ý, mạch giảm không đến từ nhóm Vingroup (VIC vẫn tăng và đóng góp hơn +2 điểm, trong khi VHM, VPL, VRE chỉ lấy đi -21 điểm trong -94 điểm của Vn-Index), mà còn đến từ nhóm Ngân hàng (VPB, TCB, VCB, LPB, CTG) và mốc 1.700 điểm bị xuyên thủng chỉ trong thời gian ngắn ở phiên cuối tuần chứ không phải ở phần lớn thời gian giao dịch.

Nhận định về xu hướng thị trường, theo Chứng khoán MBS, thị trường điều chỉnh trong bối cảnh không có thông tin bất lợi và diễn ra trong thời gian ngắn do vậy cung cầu cũng sẽ sớm cân bằng trở lại, đặc biệt là ở một số nhóm cổ phiếu như Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản, … đã bị thủng nền cũng sẽ có nhịp hồi kỹ thuật.

Tuần tới, thị trường bước vào nửa sau của tháng 12, là thời gian các chỉ tiêu kinh tế về đích, càng có nhiều thông tin hỗ trợ thị trường. Bối cảnh ngắn hạn có thể chịu tác động từ biến động lãi suất nhưng diễn biến này gần như năm nào cũng có (mang yếu tố mùa vụ) hơn là chỉ báo cho thấy lạm phát có khả năng tăng hay chính sách tiền tệ nới lỏng bị thu hẹp.

Về vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành hướng dẫn triển khai Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược với quy mô tối đa 500 nghìn tỷ đồng (khoảng 20 tỷ USD), áp dụng lãi suất ưu đãi đến năm 2030 là một động thái quan trọng, kịp thời và chiến lược, phù hợp với bối cảnh kinh tế Việt Nam đang hướng tới tăng trưởng bền vững.

Chương trình giúp đẩy nhanh các dự án trọng điểm quốc gia và Lãi suất ưu đãi Lãi suất ưu đãi (thấp hơn 1-1,5%/năm so với bình quân của ngân hàng) sẽ giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp, đặc biệt giai đoạn đầu (2025-2026 với 100.000 tỷ đồng).

Có 21 ngân hàng lớn tham gia (từ Agribank, Vietcombank đến các ngân hàng TMCP như Techcombank, VPBank) cho thấy sự đồng thuận cao từ hệ thống ngân hàng. Trong thời gian còn lại của năm, Thủ tướng cũng yêu cầu Quyết liệt về đích các công trình giao thông trọng điểm năm 2025.

Thứ hai, trong 3 năm qua, những tuần thị trường giảm trên 5% không nhiều, tuần vừa qua là lần thứ 3, ở 2 lần trước đó thị trường điều hồi phục và tạo đáy đi lên. Ở thời điểm hiện tại, nếu loại trừ nhóm Vingroup, chỉ số VN-Index đang ở vùng 1.370 điểm, là thời điểm cuối tháng 6, cũng là thời điểm khởi đầu của con sóng tăng mạnh ở 2 tháng sau đó (tháng 8 và 9).

Về định giá, ở thời điểm hiện tại, mức P/E dự phóng cho năm tới khoảng 14,35 lần (theo dữ liệu bloomberg), theo đó khi VN-Index ở vùng 1.370 điểm thì mức P/E dự phóng chỉ còn 11,88 lần. Hiện tại, một số nhóm cổ phiếu như: Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản, … đã thủng nền tích lũy chủ yếu ở nhịp giảm trong thời gian ngắn ở cuối phiên thứ 6 vừa qua, do vậy nhiều khả năng tuần tới sẽ có nhịp hồi mang tính kỹ thuật của các nhóm này.

Mặc dù cả chỉ số và cổ phiếu đều điều chỉnh trong tuần vừa qua nhưng mức điều chỉnh ở chỉ số không phản ánh sát với diễn biến ở đa phần cổ phiếu về mặt kỹ thuật. Mặt bằng cổ phiếu hiện đang ở dưới ngưỡng 1.580 điểm và đã giảm từ 30% -40% kể từ đỉnh 1.800 điểm nên rủi ro lúc này thấp hơn so với việc bắt đáy ở vùng hỗ trợ 1.580 – 1600 điểm kéo dài 5 tháng qua.

Các nhóm cổ phiếu như: Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản, ... sẽ có nhịp phục hồi kỹ thuật trong tuần tới sau khi bị “rũ bỏ” khỏi mức nền tích lũy vừa qua. Chỉ số VN-Index được kỳ vọng lấy lại ngưỡng MA20 (1.690 điểm), trong khi vùng hỗ trợ ở khu vực 1.600 – 1.620 điểm.

Chứng khoán Mirae Asset đồng quan điểm khi dự báo rằng VN-Index tích lũy tại vùng cân bằng quanh mức 1640− 1680 điểm trong kịch bản cơ sở, với kỳ vọng sẽ có dòng tiền tham gia vào những ngành/cổ phiếu đã được chiết khấu về vùng định giá hấp dẫn; dù vậy, mức độ biến động cao có thể vẫn còn hiện hữu. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng: 1600−1620 điểm.

Những yếu tố trọng yếu cần theo dõi gồm kết quả kinh doanh quý 4/2025 (thời gian cao điểm công bố là từ giữa đến cuối tháng 1/2026); Triển vọng tích cực trong trung và dài hạn, nhờ vào tăng trưởng kinh tế duy trì đà tích cực, với động lực từ đầu tư công và tiêu dùng;các giải pháp nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030, kế hoạch đẩy nhanh hoàn thiện các cơ chế pháp lý và hạ tầng thị trường, và làn sóng IPO sôi động từ năm 2025 trở đi.