VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Trang chủ Thế giới

Thị trường vàng London sắp phát hành vàng kỹ thuật số

Hoài Thu

04/09/2025, 16:24

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) đang đề xuất ra mắt vàng kỹ thuật số, theo đó có thể tạo ra một cuộc cách mạng trên thị trường vàng vật lý trị giá 900 tỷ USD của London với một phương thức giao dịch, thanh toán và thế chấp vàng thỏi mới...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn tờ báo Financial Times, ông David Tait, CEO của WGC - tổ chức đại diện cho các công ty khai thác vàng - cho biết dạng thức vàng mới này sẽ lần đầu tiên cho phép “chuyển vàng dưới dạng số trong khắp hệ sinh thái vàng, dưới dạng tài sản thế chấp”.

Theo ông Tait, dù nhiều nhà đầu tư xem trọng vàng vì bản chất vật lý và chức năng trú ẩn an toàn của kim loại này, vàng thỏi phải được số hóa để mở rộng phạm vi thị trường.

“Chúng tôi đang cố gắng chuẩn hóa vàng kỹ thuật số, sao cho các sản phẩm tài sản chính đa dạng đang được giao dịch trên các thị trường khác có thể được áp dụng trên thị trường vàng tương lai của chúng tôi. Mục tiêu của tôi là để nhiều nhà quản lý tài sản trên khắp thế giới nhìn nhận vấn đề này theo một cách khác”, ông Tait cho biết.

Giá vàng vừa lập kỷ lục mới trong tuần này và ghi nhận mức tăng gấp gần đôi trong ba năm qua. Tuy nhiên, với hầu hết các ngân hàng và nhà đầu tư, dù vàng tăng giá mạnh nhưng đây vẫn là một tài sản tĩnh và không sinh lời trên bảng cân đối kế toán.

Theo ông Tait, nếu được số hóa, vàng có thể được dùng để đáp ứng các cuộc gọi ký quỹ và dùng làm tài sản thế chấp. Những dạng thức mới này giúp vàng sinh lời cho nhà đầu tư.

“Với các ngân hàng, ở góc độ tài sản thế chấp, họ sẽ kiếm được nhiều tiền vì có thể sử dụng vàng làm tài sản thế chấp trên bảng cân đối kế toán”, ông phân tích.

Vàng kỹ thuật số sẽ cho phép các ngân hàng và nhà đầu tư mua và bán quyền sở hữu vàng vật chất, và nắm giữ trong các tài khoản tách biệt. Thị trường vàng London sẽ bắt đầu đưa vào thử nghiệm dạng thức vàng mới này từ quý 1/2026. 

Theo sách trắng do WGC và công ty luật Linklaters công bố ngày 3/9, kế hoạch trên là bước đi mới nhất trong dự án kéo dài nhiều năm qua của WGC nhằm số hóa thị trường vàng, sau khi ra mắt cơ sở dữ liệu chuỗi khối (blockchain) dành cho các nhà máy lọc dầu và vàng miếng hồi tháng 1 năm nay.

Dù giá vàng tăng vọt, nhiều chuyên gia trong ngành tin rằng vàng - một trong những tài sản lâu đời nhất thế giới - đang có nguy cơ bị làm lu mờ bởi các loại tài sản mới nổi như tiền điện tử và stablecoin.

Stablecoin là một loại tiền điện tử được neo giá vào các tài sản truyền thống.

Với việc ra mắt vàng kỹ thuật số, WGC kỳ vọng sẽ đặt được các mục tiêu của mình, dù không ít tổ chức khác đã thất vại với kế hoạch tương tự.

Đến nay, hầu hết nỗ lực tạo ra stablecoin neo giá vào vàng đều thất bại. Hai stablecoin vàng thành công nhất hiện nay - Tether Gold và Pax Gold - đang quản lý tài sản trị giá lần lượt 1,3 tỷ USD và 1 tỷ USD. Những con số này chỉ bằng một phần rất nhỏ so với 400 tỷ USD của các ETF vàng.

Thị trường vàng London, còn được gọi là “Loco London”, là trung tâm giao dịch vàng vật chất lớn nhất thế giới, được hậu thuẫn bởi lượng vàng khổng lồ trong tay các ngân hàng thương mại như HSBC và JPMorgan cũng như Ngân hàng Trung ương Anh (BOE). Các giao dịch vàng tại đây được thực hiện trực tiếp giữa các bên thay vì thông qua một trung tâm bù trừ thanh toán.

Sàn London có hai loại giao dịch là giao dịch vàng “được phân bổ”, liên quan tới các thỏi vàng  cụ thể, và giao dịch vàng “không được phân bổ", là giao dịch yêu cầu một lượng vàng nhất định mà không cần chỉ định thỏi vàng cụ thể. Theo sách trắng, WGC đề xuất tạo ra một loại giao dịch vàng phi tập trung thứ ba tại London.

Theo ông Allan Guild, người sáng lập Hilltop Walk Consulting - công ty tư vấn cho dự án vàng số của WGC, dự án thí điểm sẽ có sự tham gia của các ngân hàng và công ty giao dịch lớn. Nhưng một số chuyên gia cho rằng chương trình thí điểm này có thể vấp phải sự phản đối của những công ty đang chi phối thị trường nhưng có lập trường cứng rắn và ngại rủi ro.

“Vàng vốn là loại tài sản tăng giá hàng đầu rồi. Tôi có cảm giác việc này giống như đưa ra giải pháp cho một vấn đề chưa tồn tại vậy”, ông Adrian Ash, giám đốc nghiên cứu của sàn giao dịch vàng BullionVault, nhận định với Financial Times.

