Giá vàng thế giới cao chưa từng thấy, mốc 3.600 USD/oz trong tầm tay

Giá vàng thế giới tiếp tục lập kỷ lục trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (3/9), sau khi một báo cáo việc làm yếu hơn kỳ vọng của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng này và những bất ổn toàn cầu giúp kim loại quý duy trì tốt vai trò “hầm trú ẩn”. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng mạnh sau mấy phiên mua liên tiếp.

Lúc 6h15 sáng nay (4/9), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 3,5 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại tại Mỹ, tương đương giảm 0,1%, giao dịch ở mức 3.556,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 113,6 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.158 đồng (mua vào) và 26.508 đồng (bán ra), tăng 26 đồng ở chiều mua và tăng 6 đồng ở chiều bán so với sáng qua.

Phiên ngày thứ Tư tại New York, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 3.560,3 USD/oz, tăng 25,9 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng hơn 0,7%.

Giá vàng thế giới đang cao nhất mọi thời đại và đã lập kỷ lục liên tiếp trong hai phiên ngày thứ Ba và thứ Tư. Phiên ngày thứ Tư, giá vàng được “tiếp lửa” bởi một báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đầu việc cần tuyển dụng nhân sự trong nền kinh tế Mỹ giảm nhiều hơn dự báo trong tháng 7 và tốc độ tuyển dụng cũng yếu, một dấu hiệu nữa của sự suy yếu trên thị trường lao động.

Trước khi báo cáo trên được công bố, giá vàng đã ở mức cao chưa từng thấy, và bản báo cáo đã đẩy giá lên mức cao hơn. Nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty City Index nhận định mục tiêu tiếp theo của giá vàng là mốc 3.600 USD/oz.

Dữ liệu việc làm yếu đã nâng mức đặt cược của nhà đầu tư trên thị trường lãi suất tương lai về khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 16-17/9 lên 98% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Ngày hôm trước, mức đặt cược là 92%.

Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, số đầu việc cần tuyển dụng - một thước đo nhu cầu việc làm - giảm còn 7,181 triệu công việc, thấp hơn mức dự báo 7,378 triệu công việc mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

Báo cáo này cũng gây áp lực giảm giá lên đồng USD, hỗ trợ thêm cho giá vàng vì vàng được định giá bằng đồng bạc xanh. Trong phiên, có lúc chỉ số Dollar Index giảm gần 0,4%, về sát mức 98 điểm. Chốt phiên, chỉ số hồi về mức 98,4 điểm. Sáng nay, chỉ số lại quay đầu giảm, có lúc còn hơn 98,1 điểm.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Mối quan tâm của nhà đầu tư trong hai phiên giao dịch còn lại của tuần này sẽ hướng tới báo có thất nghiệp hàng tuần vào ngày thứ Năm, báo cáo việc làm của công ty tư nhân ADP vào ngày thứ Năm, và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 của Bộ Lao động Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu.

Phát biểu hôm thứ Tư, Thống đốc Fed Christopher Waller tiếp tục kêu gọi cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào ngày 16-17/9. Ông cũng nói rằng việc Fed giảm lãi suất nhanh như thế nào sau đó sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế của nền kinh tế.

Trước đó vào hôm thứ Ba, Thống đốc Fed Lisa Cook công bố chi tiết kế hoạch kiện Tổng thống Donald Trump về việc ông Trump sa thải bà. Vụ kiện này có thể được đưa lên tới Tòa án Tối cao của Mỹ.

“Mối lo ngại gia tăng về sự độc lập của Fed, cùng niềm tin suy giảm vào các tài sản USD đang thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến với vàng”, một báo cáo của công ty Heraeus Metals nhận xét.

Cùng với đó, các kế hoạch thuế quan của ông Trump cũng đang gặp trở ngại sau khi một tòa án phúc thẩm vào tuần trước ra phán quyết rằng phần lớn các kế hoạch này không phù hợp với thẩm quyền của tổng thống được quy định trong hiến pháp Mỹ. Ông Trump dự định sẽ đề nghị Tòa án Tối cao công nhận rằng việc ông áp thuế quan như vậy là hợp hiến.

“Giá vàng vẫn còn dư địa để tăng, với mục tiêu trong ngắn tới trung hạn là khoảng 3.600-3.800 USD/oz, và mô hình bứt phá trên biểu đồ giá vàng ở thời điểm này cho thấy mốc 4.000 USD/oz có thể được thiết lập trước cuối quý 1 năm 2026”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals phát biểu.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 6,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ về mức 984,3 tấn vàng. Trước đó, quỹ mua ròng gần 13 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba và gom khoảng 21 tấn vàng trong tuần trước.