Thứ Tư, 13/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Thiếu nhiên liệu đe doạ ngành vận tải biển

An Huy

13/05/2026, 18:36

Tình trạng thiếu nhiên liệu do chiến tranh ở Vùng Vịnh đang gây ra những khó khăn không nhỏ cho ngành vận tải biển toàn cầu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Cuộc chiến tại Iran và eo biển Hormuz bị phong tỏa đã làm gián đoạn nguồn dòng chảy dầu nhiên liệu dùng cho tàu biển (bunker fuel), dẫn tới việc nguồn cung nhiên liệu này bị thắt chặt trên toàn cầu.

Nhiên liệu tàu biển là loại nhiên liệu nặng và gây ô nhiễm hơn so với các loại tinh chế dùng cho ô tô và máy bay, giữ vai trò nguồn năng lượng chính cho các tàu vận tải biển - lực lượng chịu trách nhiệm vận chuyển khoảng 80% hàng hóa trong thương mại toàn cầu. Dù chất lượng kém, loại nhiên liệu nặng này vẫn là lựa chọn hàng đầu cho các tàu biển do chi phí thấp. Tuy nhiên, sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông đã khiến giá nhiên liệu này tăng cao, đặc biệt là tại Singapore, trung tâm tiếp nhiên liệu lớn nhất thế giới.

Tại Singapore, giá nhiên liệu tàu biển đã tăng từ khoảng 500 USD mỗi tấn lên hơn 800 USD mỗi tấn vào đầu tháng 5 này. Nguồn cung nhiên liệu tàu biển tại Singapore vẫn ổn định, nhưng giá cả leo thang đang tạo áp lực lớn lên các công ty vận tải biển. Các công ty này buộc phải tìm cách thích nghi bằng cách giảm tốc độ tàu và điều chỉnh lịch trình để tiết kiệm nhiên liệu trong ngắn hạn. Một số công ty cũng đang đầu tư vào các tàu có khả năng sử dụng nhiên liệu thay thế, nhưng điều này không phải là giải pháp dễ dàng cho tất cả.

Trao đổi với trang Euronews, chuyên gia Henning Gloystein từ công ty tư vấn Eurasia Group cảnh báo rằng tác động của tình trạng thiếu nhiên liệu sẽ không chỉ giới hạn ở châu Á mà còn lan rộng tới khắp chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khu vực Đông Nam Á, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cú sốc năng lượng, đã phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp như tăng cường sử dụng than đá, mua thêm dầu thô từ Nga và khôi phục kế hoạch phát triển năng lượng hạt nhân.

Dữ liệu từ Liên hiệp quốc cho thấy hơn một nửa thương mại hàng hải toàn cầu đã đi qua các cảng châu Á trong năm 2024, điều này có nghĩa là sự gián đoạn nguồn cung nhiên liệu tàu biển trong khu vực này có thể gây ra những hậu quả quốc tế rộng lớn hơn. Tại Singapore, nguồn cung nhiên liệu cho tàu biển vẫn ổn định, nhưng sự gián đoạn cung ứng kéo dài từ các nguồn cung cấp dầu thô nặng chính như Iraq và Kuwait sẽ đến lúc dẫn đến tình trạng thiếu hụt.

Bà June Goh, một nhà phân tích thị trường dầu mỏ tại công ty Sparta Commodities, cho biết các công ty vận tải biển hiện đang gánh phần lớn chi phí tăng thêm, nhưng cảnh báo rằng họ có thể sớm chuyển gánh nặng này về phía khách hàng.

Theo Liên đoàn Vận tải và Môi trường châu Âu, cuộc chiến tại Iran đang khiến ngành vận tải biển toàn cầu thiệt hại khoảng 340 triệu euro mỗi ngày.

Chuyên gia Oliver Miloschewsky từ công ty tư vấn rủi ro Aon cho biết tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tàu biển bunker thường ảnh hưởng đến giá vận tải khá nhanh chóng. Ông nói thêm rằng tác động đến từng sản phẩm cụ thể có vẻ sẽ chỉ ở mức hạn chế, nhưng tác động gộp của chi phí vận tải biển cao hơn “có thể lan rộng khắp các chuỗi cung ứng và rốt cục sẽ ảnh hưởng tới giá tiêu dùng ở nhiều lĩnh vực”.

Các hãng vận tải biển không có nhiều lựa chọn hạn chế để ứng phó với tình hình này. Họ có thể trả giá cao hơn để mua được nhiên liệu hoặc thực hiện các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu như giảm tốc độ vận chuyển hoặc tạm ngừng các chuyến đi. Tốc độ trung bình của các tàu chở hàng và tàu container đã giảm khoảng 2% trên toàn cầu kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào ngày 28/2 - theo báo cáo của công ty nghiên cứu Clarksons.

Giá nhiên liệu cao cũng đang thúc đẩy mối quan tâm đến các loại nhiên liệu xanh hơn. Chuyên gia Hakan Agnevall từ công ty sản xuất công nghệ hàng hải và năng lượng Wartsila cho biết công nghệ để tạo ra các loại nhiên liệu phát thải thấp hơn đã tồn tại, nhưng sản xuất chưa đạt quy mô đủ lớn và chưa kể, các loại nhiên liệu xanh thường đắt đỏ hơn. Ông cho rằng cuộc xung đột hiện tại có thể khuyến khích các chính phủ và công ty quan tâm trở lại đến các lựa chọn thay thế xanh hơn, đồng thời giá nhiên liệu hóa thạch cao hơn đang làm cho các lựa chọn xanh trở nên khả thi hơn về mặt thương mại.

Tập đoàn Caravel Group, sở hữu công ty quản lý tàu Fleet Management Limited, đang giám sát hơn 120 dự án đóng tàu. CEO Angad Banga của Caravel cho biết khoảng 1/3 số tàu hiện đang được đóng cho công ty sẽ có khả năng sử dụng nhiên liệu kép, nghĩa là những tàu đó có thể hoạt động bằng cả nhiên liệu nặng và các lựa chọn thay thế như khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Ông cho biết các chủ tàu sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các tàu có khả năng chuyển đổi giữa các loại nhiên liệu vì "trong một môi trường biến động, tính linh hoạt có giá trị kinh tế đo lường được”.

Cũng theo ông Banga, các hệ thống nhiên liệu thay thế vẫn thiếu sự linh hoạt và cơ sở hạ tầng như của nhiên liệu tàu biển truyền thống. Mặc dù có hơn 890 tàu chạy bằng LNG đang hoạt động trên toàn thế giới, cơ sở hạ tầng hạn chế đã tạo ra những nút thắt cổ chai.

Tuy nhiên, ông cho biết ngành công nghiệp vận tải biển đang dần thích nghi và rằng sự gián đoạn nguồn cung nhiên liệu nặng đang làm tăng sự quan tâm đến các tàu có khả năng sử dụng LNG. Ông kết luận: “Sự chuyển đổi này là thực tế và đang diễn ra”.

Saudi Aramco: Tồn trữ nhiên liệu toàn cầu có thể tụt xuống mức thấp nghiêm trọng

09:53, 12/05/2026

Saudi Aramco: Tồn trữ nhiên liệu toàn cầu có thể tụt xuống mức thấp nghiêm trọng

Iraq phát hiện một mỏ dầu khổng lồ gần Saudi Arabia

12:07, 11/05/2026

Iraq phát hiện một mỏ dầu khổng lồ gần Saudi Arabia

Hãng tàu container lớn nhất thế giới mở tuyến thương mại mới tránh eo Hormuz

10:41, 05/05/2026

Hãng tàu container lớn nhất thế giới mở tuyến thương mại mới tránh eo Hormuz

Từ khóa:

nhiên liệu thế giới vận tài biển

Đọc thêm

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

CME Group, tập đoàn vận hành các sàn giao dịch phái sinh lớn của Mỹ, đang lên kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai gắn với năng lực tính toán - sản phẩm được CME mô tả là “đầu tiên thuộc loại này”...

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 6 trong nhóm nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc trong quý 1/2026. Riêng trong tháng 3, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Indonesia tăng hơn 100 lần so với cùng kỳ năm 2025...

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế 2026

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế 2026

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy yếu của kinh tế 3 nghìn tỷ USD của Nga là chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài...

Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản

Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản

Giới chức Nhật Bản vốn tin rằng một sự ủng hộ từ ông Bessent sẽ giúp củng cố tác dụng của việc họ can thiệp vào thị trường tiền tệ, theo đó cản lại áp lực mất giá đồng yên...

Chi phí chiến sự Iran của Mỹ tiếp tục tăng

Chi phí chiến sự Iran của Mỹ tiếp tục tăng

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày thứ Ba (12/5) cho biết chi phí ước tính cho chiến sự Iran đã tăng lên 29 tỷ USD, tăng 4 tỷ USD chỉ sau 2 tuần...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Tài chính không chấp thuận đề xuất rút ngắn thời hạn kiểm tra sau thông quan

Tài chính

2

Hội An và Nhật Bản: Hành trình hơn 400 năm kết nối văn hóa và kinh tế

Du lịch

3

Sự trỗi dậy của sản phẩm dưỡng da dạng thỏi

Đẹp +

4

Đẩy mạnh cải cách thủ tục xây dựng theo hướng số hóa, tinh gọn

Bất động sản

5

Việt Nam cần định hình chiến lược FDI hiệu quả cho giai đoạn phát triển mới

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy