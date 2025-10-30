Thiếu nước sinh hoạt, hàng trăm học sinh Mường Lát phải ra suối tắm giặt

Hơn 20 ngày qua, thầy cô và 245 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát (xã Mường Lát, Thanh Hóa) phải đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng sau đợt mưa lũ lớn làm hư hỏng hệ thống cấp nước.

Nguyên nhân được xác định là do mưa lũ vừa qua đã làm sập một đoạn mương dẫn nước thuộc quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy nông Sông Chu, khiến toàn bộ hệ thống cấp nước về trường bị tê liệt. Không có nước sinh hoạt, thầy cô buộc phải dẫn học sinh ra suối Poong tắm giặt hằng ngày, đồng thời bố trí người giám sát để đảm bảo an toàn cho các em.

“Thiếu nước sinh hoạt nên mỗi buổi chiều, giáo viên lại phải đưa học sinh ra suối tắm giặt, đảm bảo vệ sinh và tránh trơn trượt. Đây là giải pháp tạm thời trong khi chờ khắc phục tuyến mương bị sập,” Hiệu trưởng Trịnh Văn Cường cho biết.

Hiện nhà trường đang sử dụng nguồn nước giếng được bơm lên bể và bồn chứa, nhưng chỉ đủ phục vụ nấu ăn hằng ngày cho học sinh.

Trong khi chờ nguồn nước được khôi phục, nhà trường đã tính phương án bơm và trữ nước tạm thời để dành cho mùa đông sắp tới. Tuy nhiên, lượng nước dự trữ chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu sinh hoạt của hàng trăm học sinh. Ngoài khó khăn về nước, khu nội trú cũng đang trong tình trạng quá tải, nhiều phòng có số lượng học sinh gấp đôi so với quy chuẩn.

Trong lúc chờ đợi, nhà trường chủ động khoan thêm hai giếng mới với kinh phí 53 triệu đồng, song lượng nước ít ỏi chỉ đủ dùng cho nấu ăn và vệ sinh. Còn toàn bộ nhu cầu tắm giặt của hàng học sinh vẫn phải phụ thuộc vào suối Poong

Trước thực tế đó, nhà trường đã chủ động tìm cách khắc phục. Theo Hiệu trưởng Trịnh Văn Cường, trường quyết định đầu tư hơn 1km đường ống loại 5cm để dẫn nước từ hệ thống mương chính về khuôn viên trường. Để giảm chi phí, nhà trường tự mua vật tư và huy động thầy cô trực tiếp lắp đặt.

“Chúng tôi cố gắng hoàn thiện hệ thống trong thời gian sớm nhất. Khi có nước trở lại, việc sinh hoạt, tắm giặt của học sinh sẽ cơ bản được đảm bảo, chấm dứt cảnh các em phải ra suối giữa mùa lạnh,” thầy Cường cho biết thêm.



Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát là nơi ăn ở, học tập của hơn 240 học sinh đến từ nhiều xã vùng cao biên giới. Điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nay lại thêm khó khăn do mưa lũ, khiến nỗ lực duy trì nền nếp học tập của thầy trò càng vất vả hơn.

Dụng cụ sinh hoạt của học sinh được mang theo ra suối mỗi ngày

Tranh thử tan học, các em tranh thủ mang dụng cụ ra suối để tắm, giặt trước khi trời tối

Trước mắt, những học sinh ở gần trường được cho phép về nhà tắm giặt, còn các em ở xa vẫn phải ra suối theo nhóm nhỏ, có thầy cô hướng dẫn.

Các em phải đi bộ khoảng 700m ra suối Poong gần trường tắm giặt, vệ sinh cá nhân

Hơn 20 ngày không có nước, học sinh Mường Lát phải tắm giặt bên suối

Các thầy cô dẫn học sinh ra suối Poong tắm giặt hằng ngày

Đồng thời bố trí người giám sát để đảm bảo an toàn cho các em.

Cô giáo vẫn tận tình giúp học trò tắm, giặt

Cô giáo cẩn thận hướng dẫn học sinh tắm giặt an toàn bên suối Poong