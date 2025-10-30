Thiếu nước sinh hoạt, hàng trăm học sinh Mường Lát phải ra suối tắm giặt

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Nguyễn Thuấn
30/10/2025, 09:44
Hơn 20 ngày qua, thầy cô và 245 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát (xã Mường Lát, Thanh Hóa) phải đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng sau đợt mưa lũ lớn làm hư hỏng hệ thống cấp nước.
Nguyên nhân được xác định là do mưa lũ vừa qua đã làm sập một đoạn mương dẫn nước thuộc quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy nông Sông Chu, khiến toàn bộ hệ thống cấp nước về trường bị tê liệt. Không có nước sinh hoạt, thầy cô buộc phải dẫn học sinh ra suối Poong tắm giặt hằng ngày, đồng thời bố trí người giám sát để đảm bảo an toàn cho các em.
“Thiếu nước sinh hoạt nên mỗi buổi chiều, giáo viên lại phải đưa học sinh ra suối tắm giặt, đảm bảo vệ sinh và tránh trơn trượt. Đây là giải pháp tạm thời trong khi chờ khắc phục tuyến mương bị sập,” Hiệu trưởng Trịnh Văn Cường cho biết.
Trong khi chờ nguồn nước được khôi phục, nhà trường đã tính phương án bơm và trữ nước tạm thời để dành cho mùa đông sắp tới. Tuy nhiên, lượng nước dự trữ chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu sinh hoạt của hàng trăm học sinh. Ngoài khó khăn về nước, khu nội trú cũng đang trong tình trạng quá tải, nhiều phòng có số lượng học sinh gấp đôi so với quy chuẩn.
Trước thực tế đó, nhà trường đã chủ động tìm cách khắc phục. Theo Hiệu trưởng Trịnh Văn Cường, trường quyết định đầu tư hơn 1km đường ống loại 5cm để dẫn nước từ hệ thống mương chính về khuôn viên trường. Để giảm chi phí, nhà trường tự mua vật tư và huy động thầy cô trực tiếp lắp đặt.
“Chúng tôi cố gắng hoàn thiện hệ thống trong thời gian sớm
nhất. Khi có nước trở lại, việc sinh hoạt, tắm giặt của học sinh sẽ cơ bản được
đảm bảo, chấm dứt cảnh các em phải ra suối giữa mùa lạnh,” thầy Cường cho biết
thêm.
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát là nơi ăn ở, học tập của hơn 240 học sinh đến từ nhiều xã vùng cao biên giới. Điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nay lại thêm khó khăn do mưa lũ, khiến nỗ lực duy trì nền nếp học tập của thầy trò càng vất vả hơn.
Công an đã bắt giữ 59 đối tượng gồm 44 nam và 15 nữ đều là người Việt Nam khi nhóm này đang phạm tội tại khu vực đồi Bokor, tỉnh Kampot (Campuchia). Ước tính số tiền cả nhóm chiếm đoạt khoảng trên 300 tỷ đồng...
Tối 29/10, lực lượng chức năng thành phố Huế tiếp tục huy động nhiều phương tiện, nhân lực để tìm kiếm các nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi trên địa bàn, trong điều kiện thời tiết vẫn mưa lớn, nước chảy xiết...
Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ những ngày qua tại Bắc Trung Bộ gây thiệt hại nghiêm trọng: 16 người chết và mất tích; hơn 127.000 nhà dân bị ngập; 81 xã, phường bị ngập, nhiều nơi cô lập. Nông nghiệp thiệt hại nặng với hàng nghìn ha hoa màu và vật nuôi bị cuốn trôi…
Chiều 29/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ khẩn cấp người dân bị cô lập do mưa lũ tại xã A Lưới 1, thành phố Huế.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: