Thứ Năm, 30/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Thiếu nước sinh hoạt, hàng trăm học sinh Mường Lát phải ra suối tắm giặt

Nguyễn Thuấn

30/10/2025, 09:44

Hơn 20 ngày qua, thầy cô và 245 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát (xã Mường Lát, Thanh Hóa) phải đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng sau đợt mưa lũ lớn làm hư hỏng hệ thống cấp nước.

Thiếu nước sinh hoạt, các em học sinh phải đi bộ khoảng 700m ra suối Poong gần trường tắm giặt, vệ sinh cá nhân.
Thiếu nước sinh hoạt, các em học sinh phải đi bộ khoảng 700m ra suối Poong gần trường tắm giặt, vệ sinh cá nhân.

Nguyên nhân được xác định là do mưa lũ vừa qua đã làm sập một đoạn mương dẫn nước thuộc quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy nông Sông Chu, khiến toàn bộ hệ thống cấp nước về trường bị tê liệt. Không có nước sinh hoạt, thầy cô buộc phải dẫn học sinh ra suối Poong tắm giặt hằng ngày, đồng thời bố trí người giám sát để đảm bảo an toàn cho các em.

“Thiếu nước sinh hoạt nên mỗi buổi chiều, giáo viên lại phải đưa học sinh ra suối tắm giặt, đảm bảo vệ sinh và tránh trơn trượt. Đây là giải pháp tạm thời trong khi chờ khắc phục tuyến mương bị sập,” Hiệu trưởng Trịnh Văn Cường cho biết.

Hiện nhà trường đang sử dụng nguồn nước giếng được bơm lên bể và bồn chứa, nhưng chỉ đủ phục vụ nấu ăn hằng ngày cho học sinh.
Hiện nhà trường đang sử dụng nguồn nước giếng được bơm lên bể và bồn chứa, nhưng chỉ đủ phục vụ nấu ăn hằng ngày cho học sinh.

Trong khi chờ nguồn nước được khôi phục, nhà trường đã tính phương án bơm và trữ nước tạm thời để dành cho mùa đông sắp tới. Tuy nhiên, lượng nước dự trữ chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu sinh hoạt của hàng trăm học sinh. Ngoài khó khăn về nước, khu nội trú cũng đang trong tình trạng quá tải, nhiều phòng có số lượng học sinh gấp đôi so với quy chuẩn.

Trong lúc chờ đợi, nhà trường chủ động khoan thêm hai giếng mới với kinh phí 53 triệu đồng, song lượng nước ít ỏi chỉ đủ dùng cho nấu ăn và vệ sinh. Còn toàn bộ nhu cầu tắm giặt của hàng học sinh vẫn phải phụ thuộc vào suối Poong
Trong lúc chờ đợi, nhà trường chủ động khoan thêm hai giếng mới với kinh phí 53 triệu đồng, song lượng nước ít ỏi chỉ đủ dùng cho nấu ăn và vệ sinh. Còn toàn bộ nhu cầu tắm giặt của hàng học sinh vẫn phải phụ thuộc vào suối Poong

Trước thực tế đó, nhà trường đã chủ động tìm cách khắc phục. Theo Hiệu trưởng Trịnh Văn Cường, trường quyết định đầu tư hơn 1km đường ống loại 5cm để dẫn nước từ hệ thống mương chính về khuôn viên trường. Để giảm chi phí, nhà trường tự mua vật tư và huy động thầy cô trực tiếp lắp đặt.

“Chúng tôi cố gắng hoàn thiện hệ thống trong thời gian sớm nhất. Khi có nước trở lại, việc sinh hoạt, tắm giặt của học sinh sẽ cơ bản được đảm bảo, chấm dứt cảnh các em phải ra suối giữa mùa lạnh,” thầy Cường cho biết thêm.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát là nơi ăn ở, học tập của hơn 240 học sinh đến từ nhiều xã vùng cao biên giới. Điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nay lại thêm khó khăn do mưa lũ, khiến nỗ lực duy trì nền nếp học tập của thầy trò càng vất vả hơn.

Dụng cụ sinh hoạt của học sinh được mang theo ra suối mỗi ngày
Dụng cụ sinh hoạt của học sinh được mang theo ra suối mỗi ngày
Tranh thử tan học, các em tranh thủ mang dụng cụ ra suối để tắm, giặt trước khi trời tối
Tranh thử tan học, các em tranh thủ mang dụng cụ ra suối để tắm, giặt trước khi trời tối
Trước mắt, những học sinh ở gần trường được cho phép về nhà tắm giặt, còn các em ở xa vẫn phải ra suối theo nhóm nhỏ, có thầy cô hướng dẫn. 
Trước mắt, những học sinh ở gần trường được cho phép về nhà tắm giặt, còn các em ở xa vẫn phải ra suối theo nhóm nhỏ, có thầy cô hướng dẫn. 
Các em phải đi bộ khoảng 700m ra suối Poong gần trường tắm giặt, vệ sinh cá nhân
Các em phải đi bộ khoảng 700m ra suối Poong gần trường tắm giặt, vệ sinh cá nhân
Hơn 20 ngày không có nước, học sinh Mường Lát phải tắm giặt bên suối
Hơn 20 ngày không có nước, học sinh Mường Lát phải tắm giặt bên suối
Các thầy cô dẫn học sinh ra suối Poong tắm giặt hằng ngày
Các thầy cô dẫn học sinh ra suối Poong tắm giặt hằng ngày
Đồng thời bố trí người giám sát để đảm bảo an toàn cho các em.
Đồng thời bố trí người giám sát để đảm bảo an toàn cho các em.
Cô giáo vẫn tận tình giúp học trò tắm, giặt
Cô giáo vẫn tận tình giúp học trò tắm, giặt
Cô giáo cẩn thận hướng dẫn học sinh tắm giặt an toàn bên suối Poong
Cô giáo cẩn thận hướng dẫn học sinh tắm giặt an toàn bên suối Poong
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh chia sẻ, những ngày suối chảy êm, việc tắm giặt của học sinh còn tạm ổn, nhưng chỉ cần sau một trận mưa lớn, nước đục ngầu và chảy xiết, các thầy cô phải có mặt từ sớm để ngăn không cho các em xuống suối. “Chỉ một phút lơ là thôi, hậu quả có thể rất khó lường,” cô Thanh nghẹn giọng nói.
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh chia sẻ, những ngày suối chảy êm, việc tắm giặt của học sinh còn tạm ổn, nhưng chỉ cần sau một trận mưa lớn, nước đục ngầu và chảy xiết, các thầy cô phải có mặt từ sớm để ngăn không cho các em xuống suối. “Chỉ một phút lơ là thôi, hậu quả có thể rất khó lường,” cô Thanh nghẹn giọng nói.

Gần 200.000 hộ dân tại Huế mất điện do bão lũ

17:24, 29/10/2025

Gần 200.000 hộ dân tại Huế mất điện do bão lũ

Quảng Ngãi dốc toàn lực ứng phó mưa lũ

15:23, 29/10/2025

Quảng Ngãi dốc toàn lực ứng phó mưa lũ

Từ khóa:

đầu tư hệ thống cấp nước Hiệu trưởng Trịnh Văn Cường học sinh vùng cao mưa lũ gây sập mương thiếu nước sinh hoạt trường Phổ thông Dân tộc nội trú Mường Lát

Đọc thêm

Triệt phá ổ nhóm lừa đảo online tại Campuchia, bắt giữ 59 đối tượng người Việt

Triệt phá ổ nhóm lừa đảo online tại Campuchia, bắt giữ 59 đối tượng người Việt

Công an đã bắt giữ 59 đối tượng gồm 44 nam và 15 nữ đều là người Việt Nam khi nhóm này đang phạm tội tại khu vực đồi Bokor, tỉnh Kampot (Campuchia). Ước tính số tiền cả nhóm chiếm đoạt khoảng trên 300 tỷ đồng...

Nỗ lực tìm kiếm 3 người mất tích trong mưa lũ dữ ở Huế

Nỗ lực tìm kiếm 3 người mất tích trong mưa lũ dữ ở Huế

Tối 29/10, lực lượng chức năng thành phố Huế tiếp tục huy động nhiều phương tiện, nhân lực để tìm kiếm các nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi trên địa bàn, trong điều kiện thời tiết vẫn mưa lớn, nước chảy xiết...

Ứng phó với mưa lũ tại Miền Trung: Hỗ trợ khẩn 350 tỷ đồng, huy động tối đa lực lượng cứu hộ

Ứng phó với mưa lũ tại Miền Trung: Hỗ trợ khẩn 350 tỷ đồng, huy động tối đa lực lượng cứu hộ

Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ những ngày qua tại Bắc Trung Bộ gây thiệt hại nghiêm trọng: 16 người chết và mất tích; hơn 127.000 nhà dân bị ngập; 81 xã, phường bị ngập, nhiều nơi cô lập. Nông nghiệp thiệt hại nặng với hàng nghìn ha hoa màu và vật nuôi bị cuốn trôi…

[Video]: Khẩn cấp cứu trợ lương thực cho người dân bị cô lập vùng biên giới ở Huế

[Video]: Khẩn cấp cứu trợ lương thực cho người dân bị cô lập vùng biên giới ở Huế

Chiều 29/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ khẩn cấp người dân bị cô lập do mưa lũ tại xã A Lưới 1, thành phố Huế.

TP. Hồ Chí Minh đầu tư hơn 595 tỷ đồng xây dựng Thư viện Thiếu nhi

TP. Hồ Chí Minh đầu tư hơn 595 tỷ đồng xây dựng Thư viện Thiếu nhi

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án xây dựng Thư viện Thiếu nhi với tổng vốn hơn 595 tỷ đồng, nhằm tạo không gian đọc hiện đại, khơi dậy văn hóa đọc và sáng tạo cho trẻ em...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam đạt con số ấn tượng sau 5 năm phát triển tài chính toàn diện

Tài chính

2

Chứng khoán Mỹ đuối sức sau cuộc họp Fed, giá dầu tăng nhờ lạc quan về thương mại

Thế giới

3

Thời trang và khoa học “gặp gỡ” ở trang phục thông minh

Đẹp +

4

Hải Phòng triển khai áp dụng thí điểm mô hình thông quan tập trung

Tài chính

5

Chủ động ứng phó với phòng vệ thương mại: Tập trung vào 3 chiến lược cốt lõi

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy