Thứ Tư, 25/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ bơm 30 tỷ USD dự trữ ngoại hối để hỗ trợ đồng lira

Ngọc Trang

25/03/2026, 10:24

Kể từ khi chiến sự Iran bùng phát, dự trữ ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì chính sách tỷ giá hiện tại và đặt ra câu hỏi liệu Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) có phải dùng tới dự trữ vàng để bảo vệ đồng lira hay không...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Trong 3 tuần qua, làn sóng rút vốn ngoại mạnh đã buộc CBRT chi khoảng 30 tỷ USD để giữ ổn định đồng lira. Quy mô can thiệp này gần tương đương mức hỗ trợ mà cơ quan này từng tung ra trong đợt thị trường rơi vào trạng thái hoảng loạn sau vụ bắt giữ Thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu vào năm ngoái.

“Với tốc độ suy giảm dự trữ như hiện nay, ngân hàng trung ương sẽ khó duy trì chính sách can thiệp trên thị trường ngoại hối lâu hơn nữa, trừ khi phải bán bớt một phần dự trữ vàng”, ông Kieran Curtis, quản lý quỹ thị trường mới nổi tại công ty quản lý tài sản Aberdeen, nhận định với tờ báo Financial Times.

Là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thổ Nhĩ Kỳ có đường biên giới dài 550 km với Iran và đang nỗ lực đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy chấm dứt chiến sự. Nền kinh tế nước này đặc biệt dễ bị tác động bởi cuộc xung đột do phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mehmet Simsek thừa nhận Thổ Nhĩ Kỳ không thể miễn nhiễm với tác động của chiến sự. Theo ông, mối lo lớn nhất hiện nay là thâm hụt tài khoản vãng lai - điểm yếu có thể gây thêm sức ép lên đồng lira.

Theo tính toán của công ty tư vấn Burumcekci Research and Consulting dựa trên dữ liệu chính thức, trong ba tuần tính đến ngày 19/3, CBRT đã bán ra 26 tỷ USD ngoại tệ, kéo dự trữ ròng, sau khi loại trừ các khoản hoán đổi, giảm xuống còn 43,4 tỷ USD. Một số nhà kinh tế độc lập khác ước tính dự trữ ròng của nước này đã giảm tới 34 tỷ USD kể từ khi xung đột Iran bùng phát.

Dù vậy, CBRT hiện đang nắm giữ lượng vàng dự trữ trị giá hơn 100 tỷ USD. Theo ngân hàng JPMorgan, khoảng 30 tỷ USD trong số này được gửi tại Ngân hàng Trung ương Anh (BOE). Lượng vàng đó có thể được sử dụng để can thiệp thị trường tiền tệ mà không gặp nhiều trở ngại ở khâu vận chuyển.

Theo nguồn tin của hãng tin Bloomberg, để củng cố dự trữ ngoại hối, CBRT đang cân nhắc sử dụng các giao dịch hoán đổi vàng. Đây là nghiệp vụ tạm thời đổi vàng lấy ngoại tệ, kèm theo cam kết sẽ thực hiện giao dịch ngược lại vào một thời điểm sau đó.

Trong 3 năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã từng bước khôi phục uy tín về kinh tế dưới sự điều hành của Bộ trưởng Tài chính Mehmet Simsek - cựu lãnh đạo một ngân hàng đầu tư và Thống đốc CBRT Fatih Karahan - người từng là nhà kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chính sách lãi suất rất cao cùng định hướng giữ ổn định tỷ giá đã giúp lạm phát tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm về khoảng 30% trong tháng 1/2026, từ mức đỉnh 85% vào cuối năm 2022. Các biện pháp này cũng góp phần tái tạo vùng đệm dự trữ ngoại hối, một phần nhờ dòng vốn nước ngoài quay trở lại khi Thổ Nhĩ Kỳ duy trì mặt bằng lãi suất cao.

Tuy nhiên, giá năng lượng tăng mạnh đang gây thêm sức ép lên nền kinh tế nước này và có nguy cơ làm suy yếu hiệu quả của chính sách tiền tệ thắt chặt - công cụ mà Ankara sử dụng để kiềm chế lạm phát, giữ ổn định đồng lira và duy trì niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài cũng như người gửi tiết kiệm trong nước.

Kể từ khi chiến sự Iran bùng phát hôm 28/2, giá dầu Brent đã tăng hơn 30 USD/thùng và dao động quanh 102 USD/thùng trong ngày thứ Ba (24/3). Lạm phát tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng trước tăng lên 31,5%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Trong khi đó, thâm hụt tài khoản vãng lai tính theo năm đã lên gần 33 tỷ USD.

“Thổ Nhĩ Kỳ đến nay vẫn chống chịu khá tốt, với diễn biến tích cực hơn so với dự báo của nhiều người. Tuy nhiên, nếu chiến sự kéo dài và giá năng lượng tiếp tục neo ở mức cao, nhiều ý kiến cho rằng sớm muộn Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ phải chấp nhận để đồng lira giảm giá và nâng lãi suất.

Trong kịch bản đó, tác động sẽ không chỉ dừng ở Thổ Nhĩ Kỳ mà còn lan ra kinh tế toàn cầu”, ông Timothy Ash, chiến lược gia cấp cao tại công ty quản lý tài sản RBC Bluebay Asset Management, phát biểu.

Cho đến nay, CBRT vẫn chưa nâng lãi suất điều hành, trái ngược với động thái hồi tháng 3 năm ngoái, khi cơ quan này buộc phải tăng lãi suất thêm 3,5 điểm phần trăm lên 46% nhằm ổn định thị trường sau vụ bắt giữ ông Imamoglu - đối thủ chính trị lớn nhất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Trong đợt đó, CBRT cũng đã chi tới 50 tỷ USD để hỗ trợ đồng lira, khiến dự trữ ròng có thời điểm giảm xuống chỉ còn khoảng 10 tỷ USD.

Sau giai đoạn đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã phần nào khôi phục được dự trữ ngoại hối. Tuy nhiên, trong khi nền kinh tế đang tiếp tục suy yếu, nước này phải đón làn sóng người di cư từ Iran, với quy mô tương đương gần 4 triệu người tị nạn từng tràn vào do nội chiến Syria. Những diễn biến này đặt ra bài toán khó cho Tổng thống Erdogan trước cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo - dự kiến diễn ra trước tháng 5/2028.

Cùng với Ấn Độ và Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm nhập khẩu dầu Nga

09:39, 03/11/2025

Mỹ gửi Iran kế hoạch 15 điểm để kết thúc chiến sự

08:30, 25/03/2026

Lãi suất đi vay ở Mỹ tăng mạnh do chiến tranh ở Trung Đông

09:52, 25/03/2026

Từ khóa:

CBRT dự trữ ngoại hối Iran Lira Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ thế giới Thổ Nhĩ Kỳ

Đọc thêm

Vào ngày thứ Ba (24/3), Liên minh châu Âu (EU) và Australia đã ký thỏa thuận thương mại được chờ đợi từ lâu, đồng thời thông qua một hiệp ước an ninh mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương...

Lãi suất đi vay ở Mỹ đang trên đà tăng mạnh do mối lo ngại về lạm phát theo giá dầu trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Ba (24/3) cho biết Mỹ và Iran đang “đàm phán ngay lúc này”, đồng thời cho rằng Tehran muốn sớm đạt thỏa thuận hòa bình, dù phía Iran phủ nhận việc đối thoại trực tiếp với Washington...

Tuy nhiên, giá dầu đã giảm hơn 5%, rơi sâu khỏi mốc này vào đầu giờ sáng nay (25/3), sau khi có tin Mỹ đã gửi một kế hoạch 15 điểm tới Iran nhằm kết thúc chiến tranh…

Giá vàng thế giới giằng co mạnh nhưng giữ được xu thế phục hồi trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (24/3), và tiếp tục đi lên, vượt xa mốc 4.500 USD/oz vào đầu giờ sáng nay (25/3)...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thao túng cổ phiếu ST8, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Khung pháp lý

2

Bộ Tài chính liên tục đốc thúc kiểm kê tài sản công trước 7 ngày hạn cuối

Tài chính

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo an ninh và nghị viện Liên bang Nga

Tiêu điểm

4

Mỹ gửi Iran kế hoạch 15 điểm để kết thúc chiến sự

Thế giới

5

Ngân hàng Thế giới đồng hành cùng Việt Nam xây hệ sinh thái công nghệ cao

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy