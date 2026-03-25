Lãi suất đi vay ở Mỹ tăng mạnh do chiến tranh ở Trung Đông

Lãi suất đi vay ở Mỹ đang trên đà tăng mạnh do mối lo ngại về lạm phát theo giá dầu trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Từ khi chiến sự nổ ra, mức lãi vay của Washington đã ghi nhận mức tăng cao nhất trong vòng một năm rưỡi qua.

Trong tháng 3 này, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm - vốn rất nhạy cảm với kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - đã tăng nửa điểm phần trăm lên 3,9%. Cùng với đó, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm - một chỉ số quan trọng cho chi phí đi vay trên toàn cầu và chi phối lãi suất nhiều khoản vay ở Mỹ như vay mua nhà trả góp - đã tăng 0,44 điểm phần trăm lên 4,38%.

Cả hai mức tăng này đều là lớn nhất kể từ tháng 10/2024, đe dọa đẩy chi phí đi vay của Chính phủ Mỹ lên cao, đồng thời đặt ra sức ép lớn lên triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Một phiên đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm trị giá 69 tỷ USD vào ngày 24/3 thu hút sự quan tâm yếu ớt từ các nhà đầu tư. Trong phiên này, các đại lý chính - những ngân hàng lớn thường đứng ra mua các trái phiếu bị “ế” trong các đợt phát hành của Chính phủ Mỹ - đã mua lượng trái phiếu lớn nhất trong một phiên phát hành như vậy kể từ tháng 10/2022, theo tiết lộ của nhà quản lý quỹ Vail Hartman tại công ty BMO Capital Markets với tờ báo Financial Times.

Tình trạng bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng 3 này phản ánh mối lo ngại của các nhà đầu tư rằng giá năng lượng tăng cao do tình hình bất ổn ở Trung Đông sẽ dẫn đến một giai đoạn lạm phát cao kéo dài và khiến các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không thể cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai hiện không còn đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất trong năm nay. Trước chiến tranh Mỹ - Iran, thị trường đặt cược sẽ có 2 lần giảm lãi suất của Fed trong năm 2026.

Thậm chí, thị trường còn đăng đặt cược khả năng 30% Fed sẽ có một đợt tăng lãi suất trong năm nay - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME.

Ông Brij Khurana, một nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty Wellington Management, nhận định: “Thị trường đang nói lên một điều rằng Fed sẽ không hạ lãi suất trong một hoặc hai năm tới. Các nhà đầu tư đã chuyển từ việc bàn luận về việc Fed sẽ cắt giảm bao nhiêu sang việc Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong bao lâu. Câu chuyện về những gì Fed sẽ làm trong năm nay đã hoàn toàn thay đổi”.

Bà Evelyne Gomez-Liechti, một chiến lược gia tại ngân hàng Mizuho, nhận định các nhà đầu tư dường như đang giảm bớt tỷ trọng nắm giữ trái phiếu kho bạc do chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed đang bị thử thách. Sự hỗn loạn trên thị trường trái phiếu đã gây ảnh hưởng lan rộng khắp nền kinh tế lớn nhất thế giới, đẩy lãi suất vay mua nhà trả góp kỳ hạn 30 năm lên 6,3%, mức cao nhất trong năm nay - theo dữ liệu từ Hiệp hội Ngân hàng cho vay thế chấp nhà (MBA).

Lãi suất vay thế chấp nhà tăng cao là một trở ngại đối với Tổng thống Donald Trump, người đã coi việc giảm chi phí sở hữu nhà là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng giá cả trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm trong 1 năm qua. Đơn vị: % - Nguồn: Trading Economics.

Sau khi kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ vào trung tuần tháng 3 này, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan thiết lập lãi suất của Fed, vẫn kỳ vọng sẽ thực hiện một đợt cắt giảm 0,25 điểm phần trăm trong năm nay.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng triển vọng lãi suất vẫn còn nhiều bất định. Ông nói rằng việc tăng lãi suất không phải là “kịch bản chính” của hầu hết các thành viên FOMC, nhưng ông thừa nhận vấn đề này đã được thảo luận tại cuộc họp vừa rồi.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC vào ngày thứ Hai, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, nói rằng ông “có thể thấy những tình huống mà Fed cần phải tăng lãi suất”.

Ông Jeffrey Lacker, cựu Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, nói với Financial Times rằng các quan chức nên tính đến cả khả năng tăng và khả năng giảm lãi suất, để chuẩn bị tinh thần cho thị rằng động thái tiếp theo có thể là một đợt tăng lãi suất.

“Tôi nghĩ rằng việc thị trường đang bắt đầu định giá các đợt tăng lãi suất là điều hoàn toàn hợp lý. Kỳ vọng về lãi suất đang đi đúng hướng”, ông Lacker - hiện là học giả tại Trung tâm Mercatus tại Đại học George Mason - nhận xét.