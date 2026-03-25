Mỹ gửi Iran kế hoạch 15 điểm để kết thúc chiến sự

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Ba (24/3) cho biết Mỹ và Iran đang “đàm phán ngay lúc này”, đồng thời cho rằng Tehran muốn sớm đạt thỏa thuận hòa bình, dù phía Iran phủ nhận việc đối thoại trực tiếp với Washington...

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết đã quyết định không thực hiện lời đe dọa gần đây về việc tấn công hạ tầng năng lượng của Iran với lý do hai bên đang đàm phán.

“Khi trao đổi với chúng tôi, họ nói chuyện có lý”, ông Trump nói khi được hỏi về lý do thay đổi lập trường.

Cũng trong ngày thứ Ba, tờ báo New York Times dẫn lời hai quan chức giấu tên cho biết Mỹ đã gửi cho Iran một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Theo tờ báo, hiện chưa rõ kế hoạch này - được chuyển tới Tehran thông qua Pakistan - đã được phổ biến trong nội bộ giới chức Iran đến đâu. Hai nguồn tin nói rằng hiện chưa rõ Israel, nước đang phối hợp với Mỹ tấn công Iran, có ủng hộ kế hoạch đó hay không.

Một ngày trước đó, trao đổi với báo chí, ông Trump cho biết Washington và Tehran đã có khoảng 15 điểm đồng thuận. Theo ông, ba ưu tiên hàng đầu trong số đó đều xoay quanh một mục tiêu là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong Phòng Bầu dục ngày thứ Ba, ông Trump nói rằng nhiều quan chức cấp cao của Mỹ đang tham gia tiến trình đàm phán, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio. Trước đó, ông cũng cho biết Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn thân cận của ông, đã trao đổi với phía Iran vào tối Chủ nhật.

Trong bối cảnh thông điệp từ Mỹ và Iran về tình trạng đàm phán vẫn còn trái ngược nhau, nhiều hãng tin cho biết các nhà lãnh đạo trong khu vực đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự.

Cũng trong ngày thứ Ba, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif viết trên mạng xã hội X rằng Pakistan sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran. Sáng cùng ngày, ông Trump đăng lại ảnh chụp bài viết này trên tài khoản Truth Social chính thức.

Khi được hỏi liệu động thái đó có đồng nghĩa với việc ông Trump chấp nhận đề nghị làm trung gian đàm phán của Pakistan hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng: “Đây là các cuộc trao đổi ngoại giao nhạy cảm và Mỹ sẽ không đàm phán qua truyền thông”.

“Trong lúc Tổng thống Trump và các nhà đàm phán tìm hiểu những cơ hội ngoại giao mới xuất hiện, chiến dịch Operation Epic Fury vẫn tiếp diễn nhằm hoàn thành các mục tiêu quân sự mà tổng tư lệnh và Lầu Năm Góc đã đề ra”, bà Leavitt nói, đề cập tới chiến dịch không kích Iran mà Mỹ phối hợp với Israel.

Trong phát biểu vào chiều thứ Ba, ông Trump một lần nữa khẳng định Mỹ đã giành phần thắng trong cuộc chiến với Iran. Theo ông, mục tiêu cốt lõi của chiến dịch là bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi đang trao đổi về việc đó. Tôi không muốn nói trước nhưng họ đã đồng ý rằng họ sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Họ đã đồng ý như vậy”, ông Trump nói.

Dù vậy, chính quyền ông Trump hiện vẫn xúc tiến kế hoạch đề nghị Quốc hội thông qua một gói ngân sách bổ sung lớn liên quan đến chiến sự, với quy mô có thể lên tới 200 tỷ USD.

Cũng trong ngày thứ Ba, tờ báo Wall Street Journal đưa tin Lầu Năm Góc đang chuẩn bị phương án điều khoảng 3.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của lục quân Mỹ tới Trung Đông.

Khi được hỏi về thông tin này, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói rằng mọi thông báo liên quan đến việc điều động binh sĩ sẽ do Bộ Chiến tranh công bố. Bà cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống luôn có nhiều lựa chọn quân sự trong tay.