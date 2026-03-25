Thứ Tư, 25/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Mỹ gửi Iran kế hoạch 15 điểm để kết thúc chiến sự

Ngọc Trang

25/03/2026, 08:30

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Ba (24/3) cho biết Mỹ và Iran đang “đàm phán ngay lúc này”, đồng thời cho rằng Tehran muốn sớm đạt thỏa thuận hòa bình, dù phía Iran phủ nhận việc đối thoại trực tiếp với Washington...

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức của Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, Washington, ngày 24/3/2026 - Ảnh: Getty Images

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết đã quyết định không thực hiện lời đe dọa gần đây về việc tấn công hạ tầng năng lượng của Iran với lý do hai bên đang đàm phán.

“Khi trao đổi với chúng tôi, họ nói chuyện có lý”, ông Trump nói khi được hỏi về lý do thay đổi lập trường.

Cũng trong ngày thứ Ba, tờ báo New York Times dẫn lời hai quan chức giấu tên cho biết Mỹ đã gửi cho Iran một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Theo tờ báo, hiện chưa rõ kế hoạch này - được chuyển tới Tehran thông qua Pakistan - đã được phổ biến trong nội bộ giới chức Iran đến đâu. Hai nguồn tin nói rằng hiện chưa rõ Israel, nước đang phối hợp với Mỹ tấn công Iran, có ủng hộ kế hoạch đó hay không.

Một ngày trước đó, trao đổi với báo chí, ông Trump cho biết Washington và Tehran đã có khoảng 15 điểm đồng thuận. Theo ông, ba ưu tiên hàng đầu trong số đó đều xoay quanh một mục tiêu là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong Phòng Bầu dục ngày thứ Ba, ông Trump nói rằng nhiều quan chức cấp cao của Mỹ đang tham gia tiến trình đàm phán, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio. Trước đó, ông cũng cho biết Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn thân cận của ông, đã trao đổi với phía Iran vào tối Chủ nhật.

Trong bối cảnh thông điệp từ Mỹ và Iran về tình trạng đàm phán vẫn còn trái ngược nhau, nhiều hãng tin cho biết các nhà lãnh đạo trong khu vực đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự.

Cũng trong ngày thứ Ba, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif viết trên mạng xã hội X rằng Pakistan sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran. Sáng cùng ngày, ông Trump đăng lại ảnh chụp bài viết này trên tài khoản Truth Social chính thức.

Khi được hỏi liệu động thái đó có đồng nghĩa với việc ông Trump chấp nhận đề nghị làm trung gian đàm phán của Pakistan hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng: “Đây là các cuộc trao đổi ngoại giao nhạy cảm và Mỹ sẽ không đàm phán qua truyền thông”.

“Trong lúc Tổng thống Trump và các nhà đàm phán tìm hiểu những cơ hội ngoại giao mới xuất hiện, chiến dịch Operation Epic Fury vẫn tiếp diễn nhằm hoàn thành các mục tiêu quân sự mà tổng tư lệnh và Lầu Năm Góc đã đề ra”, bà Leavitt nói, đề cập tới chiến dịch không kích Iran mà Mỹ phối hợp với Israel.

Trong phát biểu vào chiều thứ Ba, ông Trump một lần nữa khẳng định Mỹ đã giành phần thắng trong cuộc chiến với Iran. Theo ông, mục tiêu cốt lõi của chiến dịch là bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi đang trao đổi về việc đó. Tôi không muốn nói trước nhưng họ đã đồng ý rằng họ sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Họ đã đồng ý như vậy”, ông Trump nói.

Dù vậy, chính quyền ông Trump hiện vẫn xúc tiến kế hoạch đề nghị Quốc hội thông qua một gói ngân sách bổ sung lớn liên quan đến chiến sự, với quy mô có thể lên tới 200 tỷ USD.

Cũng trong ngày thứ Ba, tờ báo Wall Street Journal đưa tin Lầu Năm Góc đang chuẩn bị phương án điều khoảng 3.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của lục quân Mỹ tới Trung Đông.

Khi được hỏi về thông tin này, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói rằng mọi thông báo liên quan đến việc điều động binh sĩ sẽ do Bộ Chiến tranh công bố. Bà cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống luôn có nhiều lựa chọn quân sự trong tay.

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

16:47, 24/03/2026

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Ba quốc gia đứng ra làm trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran

08:45, 24/03/2026

Ba quốc gia đứng ra làm trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

12:28, 21/03/2026

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Từ khóa:

chiến sự Iran đàm phán Mỹ Iran Iran Mỹ thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg, mức phí không chính thức lên tới 2 triệu USD mỗi chuyến tàu đi qua eo Hormuz đã được đặt ra...

Kể từ khi chiến sự Iran bùng phát, dự trữ ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì chính sách tỷ giá hiện tại và đặt ra câu hỏi liệu Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) có phải dùng tới dự trữ vàng để bảo vệ đồng lira hay không...

Vào ngày thứ Ba (24/3), Liên minh châu Âu (EU) và Australia đã ký thỏa thuận thương mại được chờ đợi từ lâu, đồng thời thông qua một hiệp ước an ninh mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương...

Lãi suất đi vay ở Mỹ đang trên đà tăng mạnh do mối lo ngại về lạm phát theo giá dầu trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Tuy nhiên, giá dầu đã giảm hơn 5%, rơi sâu khỏi mốc này vào đầu giờ sáng nay (25/3), sau khi có tin Mỹ đã gửi một kế hoạch 15 điểm tới Iran nhằm kết thúc chiến tranh…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thổ Nhĩ Kỳ bơm 30 tỷ USD dự trữ ngoại hối để hỗ trợ đồng lira

Thế giới

2

HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%

Chứng khoán

3

Quảng Trị: Dự án hơn 2.700 tỷ đồng vướng mặt bằng, chậm tiến độ

Địa phương

4

Đà Nẵng mời du khách "chạm về nguyên bản"

Du lịch

5

EU và Australia ký thỏa thuận thương mại lịch sử sau 6 năm đàm phán

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy