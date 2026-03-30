Thời điểm bùng nổ của kính thông minh

Sự phát triển của kính thông minh hiện nay không chỉ dựa vào AI mà còn chú trọng đến kiểu dáng và sự thoải mái nhằm thu hút người dùng hàng ngày. Triển lãm CES 2026 ghi nhận, với những tiến bộ công nghệ hiện tại, kính thông minh đang trên đà phát triển mạnh mẽ...
Có hai yếu tố thúc đẩy thị trường kính
thông minh. Thứ nhất, sự phát triển bùng nổ của AI tạo sinh đem đến nhiều tính
năng hữu ích cho kính như xử lý hình ảnh, video, giọng nói đồng thời và phản hồi
theo thời gian thực. Thứ hai, smartphone đang trở nên bão hòa, không còn đủ hấp
dẫn người dùng.
Theo Grandview Research, quy mô thị trường kính thông
minh toàn cầu được ước tính đạt 2.463,6 triệu USD năm
2025 và dự kiến sẽ đạt 14.380,4 triệu USD vào năm 2033, với tốc
độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 24,2%.
Triển lãm CES 2026 cho thấy sự bùng nổ của AI đã mang lại nhiều tính năng mới cho kính thông minh, như xử lý hình ảnh, video và giọng nói theo thời gian thực. Điều này đã thúc đẩy lượng kính thông minh xuất xưởng tăng 139% trong nửa cuối năm 2025. Counterpoint Research dự báo năm 2026 sẽ là thời điểm bùng nổ với sự xuất hiện của hàng trăm mẫu kính thông minh mới.
Các công ty lớn như Snap, Samsung và Apple đang tích cực tham gia vào thị trường này. Snap dự kiến ra mắt kính mắt AI vào năm 2026, trong khi Samsung chuẩn bị giới thiệu mẫu kính thông minh tích hợp AI sử dụng nền tảng Android XR của Google. Apple cũng đang tăng tốc phát triển kính thông minh với các nguyên mẫu mới đầy hứa hẹn.
Tại Trung Quốc, các công ty như Xiaomi, Rokid và Xreal đang dẫn đầu thị trường với các sản phẩm tích hợp AI và thực tế tăng cường. Xiaomi đã tăng lượng hàng xuất xưởng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái. IDC dự báo lượng kính thông minh xuất xưởng tại Trung Quốc sẽ đạt 4,5 triệu chiếc vào năm 2026.
Các công ty cũng đang tìm cách phát triển các sản phẩm chuyên biệt hơn. Startup Agiga đã phát triển kính EchoVision dành cho người khiếm thị, với hệ thống mô tả âm thanh chi tiết hơn. Sản phẩm này dự kiến ra mắt vào quý 1/2026 với giá 599 USD.
Tuy nhiên, thách thức lớn đối với kính thông minh là tính thẩm mỹ và nguy cơ lạm dụng công nghệ. Tạp chí Wired nhấn mạnh rằng thiết kế phải hấp dẫn để thu hút người dùng. Ngoài ra, đã có những lo ngại về việc thu thập dữ liệu nhạy cảm từ người dùng, như trường hợp của Meta bị cáo buộc vi phạm quyền riêng tư.
HSBC dự đoán số lượng người dùng kính thông minh sẽ đạt 289 triệu người vào cuối năm 2030. Công ty tư vấn Omdia ước tính doanh số kính AI toàn cầu sẽ đạt 35 triệu chiếc vào năm 2030, nhờ sự tham gia của các hãng công nghệ lớn.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2026.
