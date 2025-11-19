Thời hạn đóng tiền để thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ 1/1/2026

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Bảo hiểm xã hội TP.HCM hướng dẫn về việc nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế năm 2026 để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia...
Theo đó, đối với các đơn vị sử dụng lao động, để gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1/1/2026 đến 31/12/2026, chậm nhất ngày 25/12/2025, đơn vị chuyển nộp đầy đủ số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp chậm đóng tính đến hết tháng 11/2025, và số tiền phát sinh thu của tháng 12/2025 (bao gồm số tiền truy thu, số tiền lãi chậm đóng nếu có).
Trường hợp đến hết ngày 31/12/2025, nếu đơn vị còn chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, thì chưa được cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của năm 2026.
Sau khi chuyển nộp tiền đầy đủ, đơn vị lập hồ sơ điện tử gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để được cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế năm 2026 kịp thời.
Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị đơn vị rà soát danh sách người lao động đang nghỉ thai sản, nghỉ không hưởng lương, nghỉ ốm,… và báo cáo hồ sơ cập nhật tình hình lao động phát sinh kịp thời để trùng khớp số lượng thẻ bảo hiểm y tế gia hạn theo đúng quy định.
Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, theo hướng dẫn thì học sinh phổ thông; người học chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (50% ngân sách Trung ương và 50% ngân sách địa phương hỗ trợ thêm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố).
Các cơ sở giáo dục và đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025 – 2026, và chuyển tiền thu bảo hiểm y tế của sinh viên trước ngày 20/12/2025 để thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2026.
Trường hợp do số lượng học sinh, sinh viên tham gia lớn (từ 5.000 trở lên), cơ sở giáo dục và đào tạo chưa thu thập thông tin đầy đủ, thì phải chuyển tiền đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên của năm học 2025 - 2026 trước ngày 25/12/2025. Đồng thời, nộp hồ sơ điện tử trong tháng 1/2026 để thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2026.
Đối với các đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế và Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng: Hoàn thành việc đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2025 chậm nhất ngày 28/12/2025. Chậm nhất ngày này, nộp hồ sơ điện tử gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1/1/2026 cho người tham gia.
Bảo hiểm xã hội TP.HCM yêu cầu các đơn vị, tổ chức nộp hồ sơ và chuyển nộp tiền đúng, đủ theo hướng dẫn trên. Trường hợp chậm trễ, ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm y tế của người tham gia thì đơn vị quản lý người tham gia, Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: