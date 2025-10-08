Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận thẳng thắn, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng...

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 6/10/2025 đến ngày 8/10/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 13 để thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; thời gian, nội dung và chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Quy chế bầu cử tại Đai hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia 2026 - 2028; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; công tác cán bộ; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 12 đến Hội nghị Trung ương 13 và dự kiến một số công việc trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 13 đến Hội nghị Trung ương 14; và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Báo Nhân Dân

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo và có bài phát biểu quan trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị.

1. Về các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

1.1. Dự thảo Báo cáo chính trị (trên cơ sở tích hợp 3 Báo cáo, gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất nhận định: Dự thảo Báo cáo chính trị đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bao quát toàn diện các nội dung, tiếp thu các ý kiến góp ý của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, hoàn thiện thể chế phát triển gắn với thực hiện 4 chuyển đổi: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên nguyên tắc bảo đảm ổn định, đột phá, phát triển và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của Nhân dân. Việc xây dựng Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng trong Báo cáo chính trị thể hiện cách tiếp cận mới, là đột phá về tư duy, cách làm sáng tạo, phù hợp với yêu cầu xây dựng Báo cáo chính trị ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, rõ tính hành động.

1.2. Dự thảo Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận định: Ban Chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới đã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, tập trung rà soát kỹ lưỡng, cập nhật, bổ sung những vấn đề, chủ trương mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Hội nghị Trung ương 12 đến nay và của đồng chí Tổng Bí thư tại cuộc họp Thường trực các tiểu ban Văn kiện ngày 25/9/2025; đồng thời tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương; các báo cáo kết quả của các đoàn công tác dự Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở vào Dự tháo Báo cáo Tổng kết. Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bổ sung, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Dự thảo Báo cáo Tổng kết.

1.3. Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 -2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng; đã cập nhật, bổ sung những vấn đề, chủ trương mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đến nay.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất thông qua các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ kết quả thảo luận của Trung ương; báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị; ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp để hoàn chỉnh các văn kiện gửi xin ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân; cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo tiếp thu hoàn chỉnh Dự thảo các văn kiện trình Hội nghị Trung ương lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

2. Về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao với sự chuẩn bị của Bộ Chính trị về công tác nhân sự Đại hội XIV. Xác định đây là công việc “đặc biệt hệ trọng”, “then chốt của then chốt”, là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tập trung thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng đối với các nhân sự được giới thiệu trên cơ sở bám sát vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng nêu trong Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng và các quy định liên quan. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết; tái cử và lần đầu tham gia) và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và lần đầu tham gia) để trình Đại hội XIV của Đảng.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tập trung nghiên cứu, thảo luận về Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhất là những nội dung được cập nhật, bổ sung, sửa đổi trong các Quy chế.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh các nội dung về tổ chức Đại hội XIV để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

4. Về Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2026 - 2028; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 – 2030

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất nhận định: Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, xung đột, bất ổn chính trị tại một số khu vực, trong đó có ASEAN; tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu tác động nặng nề, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, sâu sát của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự giám sát, đồng hành, phối hợp của Quốc hội và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự đồng lòng, chung sức của người dân, doanh nghiệp và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế; sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa chính sách với chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; tình hình kinh tế - xã hội trong nước tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, đạt được mục tiêu tổng quát đề ra, dự kiến đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu năm 2025.

Ổn định kinh tế vĩ mô được giữ vững, tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu, tiến độ cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Hoàn thiện thể chế pháp luật đạt nhiều kết quả nổi bật. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tiếp tục được đẩy mạnh. Phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đạt được kết quả nổi bật, mở ra không gian phát triển mới.

Đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đạt một số kết quả tích cực. Phát triển văn hóa xã hội được bảo đảm; an sinh xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữa vững. Hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, đổi mới sáng tạo, đạt hiệu quả và sức lan tỏa cao trong xã hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế về tình hình kinh tế xã hội; phân tích, làm rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó cho nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2025 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để hoàn thiện ban hành Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội; chỉ đạo Đảng uỷ Chính phủ hoàn chỉnh các Báo cáo, Kế hoạch nêu trên trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ:

5.1. Bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, gồm: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên; đồng chí Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

5.2. Cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội và phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

5.3. Đồng ý để đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

5.4. Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá do đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

6. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đến Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khóa XIII, và dự kiến một số công việc trọng tâm từ Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đến Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa XIII; về công tác tài chính Đảng năm 2024; và một số nội dung quan trọng khác.

7. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm giữ vững quốc phòng an ninh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra; tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng