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Đồng yên Nhật Bản bị bán khống mạnh trước thềm cuộc họp của BOJ, khả năng can thiệp cao

An Huy

09/06/2026, 13:59

Ngoài vấn đề lỗ - lãi, Nhật Bản còn có dự trữ ngoại hối đủ lớn để tiếp tục can thiệp tỷ giá...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Sáng nay (9/6), tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế duy trì gần mức cao nhất 2 tháng, khi bất ổn ở Trung Đông tiếp tục củng cố vai trò “hầm trú ẩn” của bạc xanh và thị trường cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong năm nay.

Trái lại, đồng yên Nhật Bản vẫn đương đầu áp lực giảm giá mạnh, dao động trên ngưỡng 160 yên đổi 1 USD.

Lúc hơn 11h theo giờ Việt Nam, chỉ số Dollar Index giảm nhẹ so với mức đóng cửa của phiên ngày 8/6 tại thị trường Mỹ, về dưới 100 điểm. Hôm 5/6, chỉ số đóng cửa ở mức 100,07 điểm, cao nhất kể từ đầu tháng 4.

Trong 5 phiên trở lại đây, Dollar Index đã tăng 0,75%, nâng tổng mức tăng trong 1 tháng qua lên gần 1,7%. Xu hướng tăng giá của USD diễn ra khi nỗ lực đàm phán nhằm kết thúc cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran vẫn chưa mang lại một kết quả rõ rệt nào.

Tình trạng bế tắc này khiến giá dầu duy trì ở mức cao, làm gia tăng áp lực lạm phát, đòi hỏi Fed tăng lãi suất. Số liệu việc làm tốt hơn dự báo của Mỹ, được công bố vào hôm 5/6, càng củng cố khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ. Ngoài ra, đồng USD còn đang phát huy tốt vai trò một kênh đầu tư an toàn và hưởng lợi từ vị thế quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng của Mỹ.

Trong phiên sáng nay tại thị trường châu Á, đồng yên Nhật có lúc giảm giá còn 160,295 yên đổi 1 USD. Đồng yên đã giảm quá mức 160 yên đổi 1 USD vào tuần trước, mức tỷ giá được xem là có thể dẫn tới việc Bộ Tài chính Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh trong thời gian gần đây, làm gia tăng chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế khác, củng cố lực tăng của USD và gây áp lực mất giá lên các đồng tiền khác. Trong đó, đồng yên Nhật bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả.

Bằng chứng là đồng yên đã để mất gần hết thành quả hồi phục sau đợt can thiệp trị giá 73 tỷ USD của Bộ Tài chính Nhật Bản vào thị trường ngoại hối cách đây hơn 1 tháng. Hồi cuối tháng 4, Tokyo bắt đầu bán ra USD để vực dậy đồng nội tệ khi tỷ giá của yên giảm xuống mức 160,725 yên/USD, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2024.

Ngoài chênh lệch lãi suất với Mỹ, sức ép mất giá đối với đồng yên còn đến từ cú sốc gián đoạn nguồn cung năng lượng do chiến tranh Mỹ - Iran, vì Nhật Bản là một quốc gia có sự phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, với 90% năng lượng hóa thạch mà nước này tiêu thụ đến từ các nguồn nhập khẩu.

Trước đợt can thiệp vừa rồi, các đợt can thiệp tỷ giá gần đây của Nhật Bản diễn ra vào cuối năm 2022, khi đồng yên ở ngưỡng khoảng 150 yên đổi 1 USD, và vào giữa năm 2024, khi tỷ giá yên là 162 yên đổi 1 USD.

Tổng cộng, trong các đợt can thiệp từ 2022 đến nay, Nhật Bản đã chi số tiền khổng lồ 215 tỷ USD để ngăn đà giảm giá của đồng nội tệ, nhưng rốt cuộc, tỷ giá đồng yên vẫn giảm.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng việc Tokyo can thiệp bằng cách bán USD để mua yên chủ yếu là nhằm tạo ra một mặt sàn tỷ giá, thay vì để kéo đồng yên tăng giá trong dài hạn. Ngoài ra, trước kia, Chính phủ Nhật Bản đã có nhiều đợt mua vào đồng yên để hạn chế xu hướng tăng giá mạnh của đồng tiền này và chống lại rủi ro giảm phát.

Theo hãng tin Reuters, các đợt bán yên chính thức gần đây nhất diễn ra vào năm 2010, khi đồng yên ở mức 80 yên/USD và năm 2011, khi đồng yên tăng giá tới mức kỷ lục gần 76 yên/USD. Việc mua USD với giá 80 yên khi đó và bán ra USD ở thời điểm hiện tại với giá 160 yên thực chất là một giao dịch rất có lãi, ngay cả xét trong dài hạn.

Ngoài vấn đề lỗ - lãi, Nhật Bản còn có dự trữ ngoại hối đủ lớn để tiếp tục can thiệp tỷ giá. Nước này sở hữu dự trữ ngoại hối 1,38 nghìn tỷ USD, lớn thứ hai trên thế giới. Bởi vậy, giới chuyên gia cho rằng hoàn toàn có khả năng Tokyo tiếp tục can thiệp để bảo vệ tỷ giá đồng yên trước các nhà bán khống đồng tiền này.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy tính đến ngày 4/6, một ngày trước khi Mỹ công bố số liệu việc làm phi nông nghiệp, vị thế ròng bán khống đồng yên là hơn 10 tỷ USD.

Thị trường đang dự báo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 15-16/6, và một động thái như vậy có thể giúp đồng yên hồi phục.

Về đồng USD, khả năng 70% Fed tăng lãi suất trong thời gian từ nay đến cuối năm vẫn đang là yếu tố hỗ trợ chính. Tuần này, nhà đầu tư sẽ chờ các báo cáo lạm phát của Mỹ, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI), theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Tư và thứ Năm.

“Một báo cáo CPI Mỹ nóng hơn dự báo chắc chắn sẽ làm gia tăng kỳ vọng Fed tăng lãi suất trước khi kết thúc năm nay. Kịch bản này sẽ mang lại lực hỗ trợ mới cho đồng USD”, nhà phân tích Tony Sycamore của công ty IG nhận xét.

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Từ khóa:

BOJ lãi suất Nhật bản thế giới tỷ giá Yên nhật

Chủ đề:

Biến động đồng Yên Nhật

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