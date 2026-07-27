Vì sao robot hút bụi Trung Quốc chiếm thị phần 70% toàn cầu?

Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất robot hút bụi của Trung Quốc đã nổi lên chiếm thị phần áp đảo trên thế giới...

Robot hút bụi Saros Rover có khả năng leo cầu thang của Roborock - Ảnh: Nikkei Asia.

Không phải giá cả, mà các tính năng độc đáo mới là yếu tố quyết định giúp 5 công ty lớn của Trung Quốc nắm thị phần 70% trên thị trường robot hút bụi toàn cầu.

Theo tờ báo Nikkei Asia, một trong những sản phẩm nổi bật hiện nay là Saros Rover của Roborock, một robot có khả năng leo cầu thang nhờ hai chân có thể kéo dài từ đáy để nâng bánh trước lên các bề mặt cao hơn.

Nhà sản xuất robot hút bụi thông minh có trụ sở tại Bắc Kinh dự định sản xuất hàng loạt mẫu robot này trong vài năm tới. Tính năng leo cầu thang sẽ khiến Saros Rover trở thành robot hút bụi đầu tiên trên thế giới có khả năng làm sạch nhiều tầng mà không cần tới sự can thiệp của người dùng.

Roborock, được thành lập vào năm 2014 bởi một kỹ sư phần mềm từng làm việc tại Microsoft và Tencent Holdings, đang dẫn đầu thị trường toàn cầu với thị phần 27% trong nửa cuối năm ngoái, theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường IDC có trụ sở tại Mỹ. Công ty cũng giữ vị trí dẫn đầu tại các thị trường phát triển lớn như Mỹ, Đức và Hàn Quốc.

Doanh thu của Roborock đạt gần 18,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,75 tỷ USD) trong năm 2025, trong đó 56% đến từ thị trường nước ngoài. "Chúng tôi đã xây dựng danh tiếng của Roborock như một nhà cung cấp sản phẩm cao cấp” - ông Lu Cheng, trưởng bộ phận quảng bá sản phẩm của công ty, nói với Nikkei Asia

Các công ty Trung Quốc thường bắt đầu bằng cách xây dựng vị thế tại thị trường nội địa rộng lớn và sau đó mở rộng ra các thị trường mới bằng cách cạnh tranh về giá. Điện thoại thông minh và xe điện là những ví dụ điển hình của chiến lược này.

Tuy nhiên, một đặc điểm quan trọng của các nhà sản xuất robot hút bụi thông minh Trung Quốc là họ tập trung vào công nghệ độc quyền hơn là giá cả. Các sản phẩm hàng đầu của ba công ty Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất tại thị trường robot hút bụi ở Nhật Bản đều có giá cao hơn so với iRobot, một công ty đi tiên phong trong lĩnh vực này.

Ecovacs Robotics, nhà sản xuất robot hút bụi đứng thứ ba về thị phần trong nửa cuối năm 2025, ban đầu theo đuổi chiến lược truyền thống. Công ty này ra mắt vào năm 1998 với tư cách là nhà sản xuất thiết bị gốc cho các công ty máy hút bụi nước ngoài. Nhưng vào cuối những năm 2000, Ecovacs đã tạo ra thương hiệu robot hút bụi của riêng mình và chuyển trọng tâm sang phát triển công nghệ.

"Chúng tôi nhận ra rằng nếu tiếp tục cạnh tranh về giá, áp lực chi phí sẽ ngăn cản chúng tôi tạo ra các sản phẩm sáng tạo” - ông Ma Xiaodong, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Ecovacs, cho biết. Trên thực tế, thị phần mà công ty có được không phải nhờ yếu tố giá cả. Thay vào đó, việc công ty sớm đưa ra các tính năng mới bao gồm robot có cả chức năng hút bụi và lau sàn, cũng như tự động đổ rác và làm sạch, sấy khô giẻ lau, mới là một yếu tố quan trọng.

Dreame Technology, công ty đứng thứ hai về thị phần, đang chạy đua để trở thành nhà sản xuất đầu tiên trình làng một mẫu robot hút bụi có thể mở rộng cánh tay có tầm với 33 cm để di chuyển các chướng ngại vật gặp phải trong quá trình làm sạch đến một vị trí được chỉ định.

Khách hàng thường phàn nàn rằng cần phải dọn dẹp không gian trước khi robot có thể làm sạch. Để giải quyết vấn đề, mẫu robot này có thể dọn đồ chơi, giày dép và các vật dụng khác nặng tới 500 gram để lấy không gian cho việc làm sạch sàn nhà, mang lại sự tiện lợi cho các hộ gia đình có trẻ nhỏ.

"Người dùng trả tiền cho công nghệ độc đáo của chúng tôi," ông Dai Qian, người phụ trách thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc tại Dreame, cho biết. Công ty đặt mục tiêu đạt thị phần 10% tại Nhật Bản trong năm nay, tăng từ mức ước tính 2%.

Một số doanh nghiệp lớn như nhà sản xuất pin di động Anker Innovations và gã khổng lồ drone DJI cũng đã tham gia thị trường robot hút bụi, theo đó giúp mở rộng thị phần tổng thể của Trung Quốc trên thị trường này.

Trong khi đó, vào cuối năm ngoái, công ty iRobot có trụ sở tại Mỹ, đơn vị tiên phong trên thị trường toàn cầu với robot hút bụi Roomba, đã bị một công ty Trung Quốc thâu tóm sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản.