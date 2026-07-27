Tổng thống Trump dọa áp thêm thuế quan lên hàng hóa châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thêm thuế quan đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) nhằm đáp trả các án phạt khổng lồ mà khối này đã áp lên các công ty công nghệ của Mỹ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Nhà Trắng.

Tuần vừa rồi, EU đã công bố mức phạt 1 tỷ USD đối với Alphabet, công ty mẹ của Google, vì cho rằng Big Tech Mỹ này vi phạm các quy định về cạnh tranh kỹ thuật số của khối. Đây chỉ là một trong chuỗi các án phạt từ châu Âu mà các công ty công nghệ Mỹ phải đối mặt trong những năm gần đây.

Phản ứng với động thái trên của EU, vào hôm thứ Sáu (24/7), ông Trump cho biết Mỹ sẽ mở một cuộc điều tra thuế quan có thể dẫn đến việc áp thuế quan bổ sung đối với EU.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông chủ Nhà Trắng viết: "Chúng tôi sẽ ngay lập tức khởi động một cuộc điều tra theo Mục 301 đối với hành vi gây tổn hại đến các công ty Mỹ và, theo đó, người nộp thuế Mỹ”. Ông cũng nhấn mạnh rằng EU sẽ phải "trả một cái giá rất đắt cho hành vi bất hợp pháp này”, và ông dự báo "một mức thuế đáng kể sẽ được áp dụng lên hàng hóa của họ trong thời gian sớm nhất có thể”.

Cuộc điều tra mà ông Trump nói tới sẽ do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thực hiện theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 - cơ sở cho phép tổng thống áp thuế quan lên các quốc gia phân biệt đối xử với các công ty Mỹ, tờ báo Wall Street Journal đưa tin.

Trước đó trong tuần vừa rồi, ông Trump đã sử dụng cùng điều luật này để áp mức thuế từ 10% đến 12,5% lên các đối tác thương mại của Mỹ trên cơ sở cáo buộc rằng các quốc gia và vùng lãnh thổ không hành động đủ để ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bởi lao động cưỡng bức. Thuế quan mới này thay thế cho thuế quan toàn cầu tạm thời 10% mà ông Trump áp dụng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố vô hiệu hóa một số biện pháp thuế quan trước đó của ông, bao gồm thuế đối ứng.

Việc áp thuế quan theo Mục 301 được cho là có tính pháp lý bền vững hơn so với các biện pháp thuế quan trước đó mà Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ, vốn dựa trên một cách diễn giải mới về quyền hạn khẩn cấp của tổng thống. Tuy nhiên, việc áp thuế quan theo Muc 301 đòi hỏi một quá trình điều tra và thu thập ý kiến kéo dài trước khi có thể bắt đầu đánh thuế.

Hiện tại, hầu hết hàng hóa từ EU đang chịu mức thuế 10% theo các biện pháp thuế quan về lao động cưỡng bức mà ông Trump công bố trong tuần vừa rồi, và một số sản phẩm như ô tô phải chịu mức thuế 15%. Nếu được áp, biện pháp thuế quan mới mà ông Trump vừa cảnh báo đối với châu Âu có thể được cộng thêm vào các mức thuế hiện có.

Năm ngoái, ông Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã ký một thỏa thuận thương mại theo đó giới hạn mức thuế của Mỹ lên hàng hóa EU ở mức 15%, nhưng thỏa thuận này chưa giải quyết được vấn đề về quy định kỹ thuật số.

Hôm 23/7, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hành động của EU đối với Google đã đặt thỏa thuận thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương vào tình thế nguy hiểm, nhưng ông cũng tỏ ra sẵn sàng đàm phán nếu án phạt này được gỡ bỏ.

Phản ứng với thuế quan liên quan tới lao động cưỡng bức mà Mỹ mới áp lên châu Âu, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, hôm 24/7 nói rằng việc áp thuế này là “vô căn cứ” vì châu Âu “có điều kiện rất tốt cho người lao động của mình”.

“Chúng tôi có thỏa thuận thương mại với Mỹ, và chúng tôi đã giữ vững thỏa thuận đó ở phía của mình. Đó là lý do vì sao chúng tôi có sự bất ngờ mang tính tiêu cực khi phía Mỹ không giữ thỏa thuận”, hãng tin Reuters dẫn lời bà Kallas.

Tuy nhiên, trang Euronews trước đó đưa tin EC nói rằng EU sẵn sàng chấp nhận thuế quan liên quan tới lao động cưỡng bức, miễn là mức thuế không vượt ngưỡng 15% quy định trong thỏa thuận thương mại giữa khối này với Mỹ.