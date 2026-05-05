Thống nhất một bộ sách giáo khoa từ 2026 - 2027: Chốt phương án, không chờ đợi

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định dùng chung một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026 - 2027, đồng thời tiếp tục tinh chỉnh chương trình, giảm tải hợp lý, tăng hàm lượng khoa học - công nghệ và kỹ năng mới cho học sinh.

Tối ngày 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, việc thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc được triển khai theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 281 của Chính phủ, với yêu cầu áp dụng ngay từ năm học 2026 - 2027.

Theo ông Thưởng, do thời gian còn rất ngắn, Bộ không thể biên soạn một bộ sách mới, bởi quá trình này cần từ 2 - 3 năm. Trên cơ sở tham vấn các sở giáo dục, chuyên gia và ban hành bộ tiêu chí cụ thể, Bộ đã thống nhất lựa chọn một trong ba bộ sách hiện hành.

Kết quả, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được phê duyệt là bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung trên toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng thống nhất bộ sách này, đồng thời tiếp tục khai thác các bộ sách khác như học liệu tham khảo, bởi chương trình giáo dục phổ thông vẫn là trọng tâm, sách giáo khoa không phải “pháp lệnh”.

Một số môn học như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đã được hiệu chỉnh để phù hợp với điều chỉnh địa giới hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Về tổ chức thực hiện, Bộ chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in ấn, phát hành bảo đảm sách đến tay nhà trường và giáo viên chậm nhất 20 ngày trước năm học mới. Đến đầu tháng 5, 5/7 miền phát hành đã hoàn tất nhập kho, đồng thời công bố giảm giá sách bình quân 13,3%.

Công tác tập huấn giáo viên cũng được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, tập trung vào các nội dung còn vướng mắc trong quá trình giảng dạy, tránh dàn trải, lãng phí thời gian và nguồn lực.

Theo ông Thưởng, việc chuyển sang một bộ sách thống nhất không tạo trở ngại lớn, bởi giáo viên vốn đã quen giảng dạy theo chương trình, không phụ thuộc cứng vào một bộ sách cụ thể.

Liên quan đến điều chỉnh chương trình và cơ cấu môn học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chương trình giáo dục phổ thông có tính ổn định dài hạn, với chu kỳ thay đổi tổng thể khoảng 10–15 năm.

Tuy nhiên, hằng năm Bộ vẫn rà soát, cập nhật nội dung để đáp ứng yêu cầu mới, đặc biệt là tăng cường khoa học – công nghệ, giáo dục STEM, chuyển đổi số và giáo dục AI, đồng thời đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, văn hóa, nghệ thuật cho học sinh.

Quan điểm xuyên suốt được nhấn mạnh là giảm tải hợp lý nhưng không hạ chuẩn, chuyển mạnh từ dạy kiến thức sang hình thành phẩm chất, năng lực và khả năng tự học của người học.

“Một bộ sách giáo khoa thống nhất không có nghĩa là chỉ học trong sách đó, mà là sử dụng linh hoạt các nguồn học liệu để phục vụ mục tiêu giáo dục”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định.