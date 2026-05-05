Thứ Ba, 05/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thống nhất một bộ sách giáo khoa từ 2026 - 2027: Chốt phương án, không chờ đợi

Dũng Hiếu

05/05/2026, 07:42

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định dùng chung một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026 - 2027, đồng thời tiếp tục tinh chỉnh chương trình, giảm tải hợp lý, tăng hàm lượng khoa học - công nghệ và kỹ năng mới cho học sinh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng thông tin về việc triển khai sách giáo khoa thống nhất - ẢNh: VGP
Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng thông tin về việc triển khai sách giáo khoa thống nhất - ẢNh: VGP

Tối ngày 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, việc thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc được triển khai theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 281 của Chính phủ, với yêu cầu áp dụng ngay từ năm học 2026 - 2027.

Theo ông Thưởng, do thời gian còn rất ngắn, Bộ không thể biên soạn một bộ sách mới, bởi quá trình này cần từ 2 - 3 năm. Trên cơ sở tham vấn các sở giáo dục, chuyên gia và ban hành bộ tiêu chí cụ thể, Bộ đã thống nhất lựa chọn một trong ba bộ sách hiện hành.

Kết quả, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được phê duyệt là bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung trên toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng thống nhất bộ sách này, đồng thời tiếp tục khai thác các bộ sách khác như học liệu tham khảo, bởi chương trình giáo dục phổ thông vẫn là trọng tâm, sách giáo khoa không phải “pháp lệnh”.

Một số môn học như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đã được hiệu chỉnh để phù hợp với điều chỉnh địa giới hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Về tổ chức thực hiện, Bộ chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in ấn, phát hành bảo đảm sách đến tay nhà trường và giáo viên chậm nhất 20 ngày trước năm học mới. Đến đầu tháng 5, 5/7 miền phát hành đã hoàn tất nhập kho, đồng thời công bố giảm giá sách bình quân 13,3%.

Công tác tập huấn giáo viên cũng được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, tập trung vào các nội dung còn vướng mắc trong quá trình giảng dạy, tránh dàn trải, lãng phí thời gian và nguồn lực.

Theo ông Thưởng, việc chuyển sang một bộ sách thống nhất không tạo trở ngại lớn, bởi giáo viên vốn đã quen giảng dạy theo chương trình, không phụ thuộc cứng vào một bộ sách cụ thể.

Liên quan đến điều chỉnh chương trình và cơ cấu môn học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chương trình giáo dục phổ thông có tính ổn định dài hạn, với chu kỳ thay đổi tổng thể khoảng 10–15 năm.

Tuy nhiên, hằng năm Bộ vẫn rà soát, cập nhật nội dung để đáp ứng yêu cầu mới, đặc biệt là tăng cường khoa học – công nghệ, giáo dục STEM, chuyển đổi số và giáo dục AI, đồng thời đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, văn hóa, nghệ thuật cho học sinh.

Quan điểm xuyên suốt được nhấn mạnh là giảm tải hợp lý nhưng không hạ chuẩn, chuyển mạnh từ dạy kiến thức sang hình thành phẩm chất, năng lực và khả năng tự học của người học.

“Một bộ sách giáo khoa thống nhất không có nghĩa là chỉ học trong sách đó, mà là sử dụng linh hoạt các nguồn học liệu để phục vụ mục tiêu giáo dục”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định.

16 nhóm giải pháp điều hành trọng tâm hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao

22:17, 04/05/2026

16 nhóm giải pháp điều hành trọng tâm hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao

Chính phủ xác định 787 “điểm nghẽn” thể chế, ưu tiên xử lý dứt điểm trong năm 2026

22:17, 04/05/2026

Chính phủ xác định 787 “điểm nghẽn” thể chế, ưu tiên xử lý dứt điểm trong năm 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng bộ giải pháp, tạo nền tăng trưởng ngay từ đầu nhiệm kỳ

19:40, 04/05/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng bộ giải pháp, tạo nền tăng trưởng ngay từ đầu nhiệm kỳ

Từ khóa:

Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2026-2027 sách giáo khoa thống nhất

Đọc thêm

Thặng dư ngân sách hơn 445 nghìn tỷ đồng trong bốn tháng đầu năm 2026

Thặng dư ngân sách hơn 445 nghìn tỷ đồng trong bốn tháng đầu năm 2026

Mặc dù ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2026 thặng dư 445,8 nghìn tỷ đồng, song chủ yếu mang tính ngắn hạn do phần lớn đến từ thu nội địa, nhóm thu dễ biến động theo diễn biến sản xuất – kinh doanh và các chính sách điều tiết thuế. Điều này đặt ra vấn đề về tính ổn định của cân đối ngân sách trong các giai đoạn tiếp theo…

Ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng chất lượng tăng trưởng

Ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng chất lượng tăng trưởng

Trước áp lực tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Cắt giảm thủ tục hành chính: Vượt mục tiêu Nghị quyết 18 chỉ sau một tháng

Cắt giảm thủ tục hành chính: Vượt mục tiêu Nghị quyết 18 chỉ sau một tháng

Tối 4/5, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng các bộ, ngành đã triển khai chiến dịch cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính với tiến độ khẩn trương, quy mô lớn, nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết 18 của Trung ương...

Đưa bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026

Đưa bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026

Các vướng mắc cơ bản tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã được xử lý. Bộ Y tế đang phối hợp các bộ, ngành, tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu đưa hai bệnh viện vào hoạt động trong quý II/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon

Kinh tế xanh

2

Đề xuất định danh sản phẩm bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái

Dân sinh

3

Đàm phán mua bán giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng

Kinh tế xanh

4

Thặng dư ngân sách hơn 445 nghìn tỷ đồng trong bốn tháng đầu năm 2026

Tài chính

5

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy