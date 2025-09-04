Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Hạ tầng

Sự cố sập cần cẩu trên công trường Vành đai 3 TP.HCM khiến một công nhân tử vong

Hoài Niệm

04/09/2025, 17:00

Sự cố sập một cần cẩu trong khi tháo lắp để di chuyển ra khỏi phạm vi công trường tại vị trí trụ T300 - T301 thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, làm một công nhân tử vong vào chiều 03/9/2025, đã được chủ đầu tư báo cáo về nguyên nhân sự việc ngay sau đó.

Công trường thi công gói thầu XL5 thuộc dự án thành phần 1 đường Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: Đông Hoa
Công trường thi công gói thầu XL5 thuộc dự án thành phần 1 đường Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: Đông Hoa

Vào lúc 4 giờ chiều ngày 03/9/2025, tại công trường thi công gói thầu XL5, đoạn gần nút giao Tân Vạn thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua phường Long Bình tại vị trí trụ T300 - T301, đã xảy ra sự cố sập một cần cẩu, gây thương vong cho công nhân.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (TCIP) - thông tin cho biết: "Trong lúc công nhân thao tác tháo lắp để di chuyển ra khỏi phạm vi công trường, một cần cẩu bất ngờ bị sập khiến hai công nhân trong nhóm tháo lắp (thuộc đơn vị cho thuê cẩu) bị thương vong, mặc dù đã được khẩn trương sơ cứu, gồm một công nhân tử vong tại chỗ và một công nhân hiện đang được chữa trị tại bệnh viện".

Ngay sau khi xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc này, nhà thầu thi công (Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng HJC) cùng các đơn vị liên quan đã huy động xe cấp cứu, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng. TCIP cũng cho biết hiện chủ đầu tư đang cùng với nhà thầu thi công, tư vấn giám sát phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân, xử lý các công việc liên quan theo quy định.

Vụ việc đang được lực lượng Công an TP.HCM phối hợp công an phường Long Bình cùng các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Danh tính nạn nhân hiện chưa được công bố.

Gói thầu XL5 do liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (TAG), Công ty cổ phần Xây lắp thương mại DELTA, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, Công ty TNHH Cơ khí và xây dựng Thiên An, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát, Công ty cổ phần Đại Thiên Trường, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng HJC và Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, thực hiện.

Gói thầu xây lắp XL5 thuộc dự án thành phần 1 đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn TP.HCM có tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành nền đường tuyến chính. Riêng các nhánh A, D, E nút giao vào đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang thi công và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2025. Vì vậy, được biết, trong thời gian từ ngày 19/8 đến tháng 12/2025, các phương tiện sẽ lưu thông bằng đoạn 300 m đường tạm; đến sau tháng 12/2025 sẽ lưu thông qua các nhánh A, D, E. Tốc độ trên tuyến 80 km/h, chưa cho phép tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông trên toàn tuyến do chưa bảo đảm bán kính quay đầu.

Trước đó, ngày 11/8/2025, tại công trường thi công đường cao tốc Qui Nhơn - Chí Thạnh, đoạn qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), hệ thống cốt pha dựng thủ công để thi công mương thoát nước bị sập một đoạn dài. Khi xảy ra sự cố, nhóm công nhân đang thi công bằng cách cho xe trộn bê tông phun bê tông vào các tấm cốp-pha đã rơi từ trên cao xuống (mương thoát nước được làm trên mái ta-luy có độ dốc cao) và bị bê tông vùi lấp. Tai nạn đã khiến một công nhân tử vongtại chỗ và một người khác bị thương nặng được đưa cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Thời gian qua, mặc dù vấn đề bảo đảm an toàn lao động được đặt ra như một yêu cầu bắt buộc và nghiêm ngặt, đây đó vẫn xảy ra các vụ tại nạn đáng tiếc gây thương vong cho công nhân; đặc biệt là tai nạn ở các công trình đường giao thông, công trình xây dựng…

Theo giải thích của một số chuyên gia, thì xây dựng là một ngành nghề có rất nhiều nguy cơ xảy ra rủi ro, sự cố tai nạn. Ngoài nguyên nhân một số doanh nghiệp vẫn còn vi phạm về quy định an toàn, vệ sinh lao động, đã để xảy ra những sự cố đáng tiếc, còn có hai nguyên nhân khác có thể dẫn ra. Một là, do việc chấp hành các biện pháp an toàn trong xây dựng của các nhà thầu chưa nghiêm, chưa được chặt chẽ và thiếu đồng bộ; hai là, đặc thù của ngành xây dựng là sử dụng nhiều lao động phổ thông, công trường dàn trải, việc trang bị bảo hộ lao động cho công nhân chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

Phó Thủ tướng chỉ đạo gỡ khó tại Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

09:19, 04/09/2025

Phó Thủ tướng chỉ đạo gỡ khó tại Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

TP.HCM thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “siêu dự án” chống ngập

18:19, 23/08/2025

TP.HCM thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “siêu dự án” chống ngập

Loạt dự án hạ tầng lớn ở TP.HCM sẽ khởi công, khánh thành dịp 2/9

15:15, 18/08/2025

Loạt dự án hạ tầng lớn ở TP.HCM sẽ khởi công, khánh thành dịp 2/9

Cục Hàng không chấp thuận phương án an ninh để nâng cấp sân bay Phú Quốc

Cục Hàng không chấp thuận phương án an ninh để nâng cấp sân bay Phú Quốc

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Cảng vụ Hàng không miền Nam về việc chấp thuận phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình thi công khảo sát phục vụ triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc...

Đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Hà Tĩnh và Quảng Trị

Đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Hà Tĩnh và Quảng Trị

Các bộ, ngành và địa phương liên quan cần tập trung đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các hạng mục còn lại dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn hai tỉnh...

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa bứt tốc, hoàn thành cuối năm 2025

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa bứt tốc, hoàn thành cuối năm 2025

Gói thầu xây lắp số 1, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa dài hơn 31 km nối Bình Phước qua Bình Dương (nay là TP.HCM) đến Long An (nay là Tây Ninh), đang tăng tốc để kịp hoàn thành và thông xe vào cuối năm 2025 theo kế hoạch...

Đề xuất hơn 1.450 tỷ đồng xây dựng Trung tâm quản lý giao thông thông minh cấp quốc gia

Đề xuất hơn 1.450 tỷ đồng xây dựng Trung tâm quản lý giao thông thông minh cấp quốc gia

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất đầu tư hơn 1.450 tỷ đồng xây dựng Trung tâm quản lý giao thông thông minh quốc gia, nhằm tích hợp dữ liệu, giám sát và điều hành toàn bộ hệ thống cao tốc, ứng dụng AI và Big Data để dự báo, tối ưu vận hành…

Hơn 631 tỷ đồng xây dựng Nhà ga hàng hóa Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Hơn 631 tỷ đồng xây dựng Nhà ga hàng hóa Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (chủ đầu tư) và Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng vừa tổ chức khởi công dự án xây dựng Nhà ga hàng hóa Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trên diện tích hơn 24.600m2, tổng số vốn 631,2 tỷ đồng.

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy

