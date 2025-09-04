Sự cố sập cần cẩu trên công trường Vành đai 3 TP.HCM khiến một công nhân tử vong

Sự cố sập một cần cẩu trong khi tháo lắp để di chuyển ra khỏi phạm vi công trường tại vị trí trụ T300 - T301 thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, làm một công nhân tử vong vào chiều 03/9/2025, đã được chủ đầu tư báo cáo về nguyên nhân sự việc ngay sau đó.

Vào lúc 4 giờ chiều ngày 03/9/2025, tại công trường thi công gói thầu XL5, đoạn gần nút giao Tân Vạn thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua phường Long Bình tại vị trí trụ T300 - T301, đã xảy ra sự cố sập một cần cẩu, gây thương vong cho công nhân.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (TCIP) - thông tin cho biết: "Trong lúc công nhân thao tác tháo lắp để di chuyển ra khỏi phạm vi công trường, một cần cẩu bất ngờ bị sập khiến hai công nhân trong nhóm tháo lắp (thuộc đơn vị cho thuê cẩu) bị thương vong, mặc dù đã được khẩn trương sơ cứu, gồm một công nhân tử vong tại chỗ và một công nhân hiện đang được chữa trị tại bệnh viện".

Ngay sau khi xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc này, nhà thầu thi công (Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng HJC) cùng các đơn vị liên quan đã huy động xe cấp cứu, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng. TCIP cũng cho biết hiện chủ đầu tư đang cùng với nhà thầu thi công, tư vấn giám sát phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân, xử lý các công việc liên quan theo quy định.

Vụ việc đang được lực lượng Công an TP.HCM phối hợp công an phường Long Bình cùng các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Danh tính nạn nhân hiện chưa được công bố.

Gói thầu XL5 do liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (TAG), Công ty cổ phần Xây lắp thương mại DELTA, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, Công ty TNHH Cơ khí và xây dựng Thiên An, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát, Công ty cổ phần Đại Thiên Trường, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng HJC và Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, thực hiện.

Gói thầu xây lắp XL5 thuộc dự án thành phần 1 đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn TP.HCM có tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành nền đường tuyến chính. Riêng các nhánh A, D, E nút giao vào đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang thi công và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2025. Vì vậy, được biết, trong thời gian từ ngày 19/8 đến tháng 12/2025, các phương tiện sẽ lưu thông bằng đoạn 300 m đường tạm; đến sau tháng 12/2025 sẽ lưu thông qua các nhánh A, D, E. Tốc độ trên tuyến 80 km/h, chưa cho phép tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông trên toàn tuyến do chưa bảo đảm bán kính quay đầu.

Trước đó, ngày 11/8/2025, tại công trường thi công đường cao tốc Qui Nhơn - Chí Thạnh, đoạn qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), hệ thống cốt pha dựng thủ công để thi công mương thoát nước bị sập một đoạn dài. Khi xảy ra sự cố, nhóm công nhân đang thi công bằng cách cho xe trộn bê tông phun bê tông vào các tấm cốp-pha đã rơi từ trên cao xuống (mương thoát nước được làm trên mái ta-luy có độ dốc cao) và bị bê tông vùi lấp. Tai nạn đã khiến một công nhân tử vongtại chỗ và một người khác bị thương nặng được đưa cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Thời gian qua, mặc dù vấn đề bảo đảm an toàn lao động được đặt ra như một yêu cầu bắt buộc và nghiêm ngặt, đây đó vẫn xảy ra các vụ tại nạn đáng tiếc gây thương vong cho công nhân; đặc biệt là tai nạn ở các công trình đường giao thông, công trình xây dựng…

Theo giải thích của một số chuyên gia, thì xây dựng là một ngành nghề có rất nhiều nguy cơ xảy ra rủi ro, sự cố tai nạn. Ngoài nguyên nhân một số doanh nghiệp vẫn còn vi phạm về quy định an toàn, vệ sinh lao động, đã để xảy ra những sự cố đáng tiếc, còn có hai nguyên nhân khác có thể dẫn ra. Một là, do việc chấp hành các biện pháp an toàn trong xây dựng của các nhà thầu chưa nghiêm, chưa được chặt chẽ và thiếu đồng bộ; hai là, đặc thù của ngành xây dựng là sử dụng nhiều lao động phổ thông, công trường dàn trải, việc trang bị bảo hộ lao động cho công nhân chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.