Thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026
04/09/2025, 16:02
Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi thư tới toàn ngành...
Thân ái gửi các
thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các em học
sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh!
Nhân dịp khai giảng
năm học 2025 - 2026, trong niềm vui, niềm tự hào cả nước chào mừng kỷ niệm 80
năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Tôi thân ái gửi tới các thế
hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động công tác trong ngành Giáo
dục qua các thời kỳ, cùng các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ
huynh tình cảm ấm áp, thân tình và những lời chúc tốt đẹp nhất.
Cách đây tròn 80 năm, vào
mùa thu lịch sử, trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên khi
nước ta vừa mới giành được độc lập, Bác Hồ đã gửi gắm tình thương yêu bao la và
niềm tin mãnh liệt - thế hệ trẻ Việt Nam sẽ đưa đất nước vươn tới đài vinh
quang sánh vai với các cường quốc năm châu. Ước nguyện thiêng liêng đó của Người
vẫn đang vang vọng, nhắc nhở các em không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng
với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ,
xây dựng và phát triển đất nước.
Năm học vừa qua,
ngành Giáo dục đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất, hoàn thiện nhiều cơ chế,
chính sách, văn bản pháp luật quan trọng nhằm đổi mới, phát triển giáo dục và
đào tạo trong giai đoạn mới; toàn ngành đã hoàn thành việc triển khai Chương
trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 1 đến lớp 12, khẳng định thành công bước đầu
của quá trình đổi mới giáo dục phổ thông.
Chất lượng giáo dục các cấp học đều
được nâng lên; học sinh Việt Nam tiếp tục đạt thành tích cao tại các kỳ thi
Olympic quốc tế và khu vực, góp phần nâng cao vị thế giáo dục nước ta trên trường
quốc tế. Đây là những nỗ lực đáng trân trọng của ngành Giáo dục, thầy, trò cả
nước, đồng thời tiếp tục lan tỏa niềm tin, sự ủng hộ của xã hội đối với sự nghiệp
đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo nước nhà.
Thay mặt lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, Tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tựu rất đáng tự
hào mà ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học 2024 – 2025.
Năm học 2025 – 2026 là
năm học đầu tiên diễn ra trong bối cảnh mới khi cả nước hoàn thành sắp xếp đơn
vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng là năm học
đầu tiên triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột
phá phát triển giáo dục và đào tạo; Tôi mong ngành Giáo dục tập trung thực hiện
tốt chủ đề năm học: “Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”,
tiếp tục hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển toàn diện con người về tri
thức, đạo đức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh
và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới – Kỷ nguyên vươn mình của
dân tộc Việt Nam.
Chủ tịch nước tin
tưởng các em học sinh, sinh viên, học viên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, không
ngừng học tập, rèn luyện, trở thành những công dân yêu nước, trách nhiệm, sáng
tạo, giàu lòng nhân ái, có khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước ngày càng phồn
vinh, hạnh phúc.
Trước thềm năm học
mới, Tôi tin tưởng các em học sinh, sinh viên, học viên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng
ước mơ, không ngừng học tập, rèn luyện, trở thành những công dân yêu nước,
trách nhiệm, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, có khát vọng lớn lao để xây dựng đất
nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Tôi mong các thầy
giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục luôn giữ vững ngọn
lửa tâm huyết, tình yêu nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng môi trường
học tập hạnh phúc cho học trò.
Tôi mong các bậc
phụ huynh, với tình yêu thương và trách nhiệm, tiếp tục đồng hành cùng nhà trường,
cùng xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai.
Tôi đề nghị các
ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa đối với
sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách thiết thực để các thầy cô giáo và các
em học sinh, sinh viên, học viên được giảng dạy, học tập, rèn luyện trong môi
trường tốt nhất.
Chúc các thầy
giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục và các em học
sinh, sinh viên, học viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích trong
năm học mới, để ngành Giáo dục Việt Nam góp phần quan trọng đưa đất nước “sánh
vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.
Thân
ái,
LƯƠNG CƯỜNG
Chủ tịch nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
