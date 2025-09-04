Thứ Năm, 04/09/2025

Trang chủ Dân sinh

Thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026

04/09/2025, 16:02

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi thư tới toàn ngành...

Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư cho ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới 2025 - 2026. Ảnh: VGP.
Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư cho ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới 2025 - 2026. Ảnh: VGP.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước Lương Cường.

Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh!

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026, trong niềm vui, niềm tự hào cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Tôi thân ái gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động công tác trong ngành Giáo dục qua các thời kỳ, cùng các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh tình cảm ấm áp, thân tình và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Cách đây tròn 80 năm, vào mùa thu lịch sử, trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên khi nước ta vừa mới giành được độc lập, Bác Hồ đã gửi gắm tình thương yêu bao la và niềm tin mãnh liệt - thế hệ trẻ Việt Nam sẽ đưa đất nước vươn tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu. Ước nguyện thiêng liêng đó của Người vẫn đang vang vọng, nhắc nhở các em không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. 

Năm học vừa qua, ngành Giáo dục đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất, hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật quan trọng nhằm đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới; toàn ngành đã hoàn thành việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 1 đến lớp 12, khẳng định thành công bước đầu của quá trình đổi mới giáo dục phổ thông.

Chất lượng giáo dục các cấp học đều được nâng lên; học sinh Việt Nam tiếp tục đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, góp phần nâng cao vị thế giáo dục nước ta trên trường quốc tế. Đây là những nỗ lực đáng trân trọng của ngành Giáo dục, thầy, trò cả nước, đồng thời tiếp tục lan tỏa niềm tin, sự ủng hộ của xã hội đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo nước nhà.

VnEconomy
Chủ tịch nước gửi thư cho ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026.
Chủ tịch nước gửi thư cho ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tựu rất đáng tự hào mà ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học 2024 – 2025.

Năm học 2025 – 2026 là năm học đầu tiên diễn ra trong bối cảnh mới khi cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Tôi mong ngành Giáo dục tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học: “Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”, tiếp tục hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển toàn diện con người về tri thức, đạo đức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước tin tưởng các em học sinh, sinh viên, học viên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng học tập, rèn luyện, trở thành những công dân yêu nước, trách nhiệm, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, có khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Trước thềm năm học mới, Tôi tin tưởng các em học sinh, sinh viên, học viên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng học tập, rèn luyện, trở thành những công dân yêu nước, trách nhiệm, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, có khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục luôn giữ vững ngọn lửa tâm huyết, tình yêu nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc cho học trò. 

Tôi mong các bậc phụ huynh, với tình yêu thương và trách nhiệm, tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, cùng xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai. 

Tôi đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa đối với sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách thiết thực để các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên, học viên được giảng dạy, học tập, rèn luyện trong môi trường tốt nhất. 

Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục và các em học sinh, sinh viên, học viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích trong năm học mới, để ngành Giáo dục Việt Nam góp phần quan trọng đưa đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Bác Hồ kính yêu. 

Thân ái,  

LƯƠNG CƯỜNG

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Từ khóa:

dân sinh Giáo dục học sinh năm học 2025 - 2026 thư của chủ tịch nước

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Năm học 2025 - 2026 khai mở những con đường mới cho giáo dục Việt Nam

Năm học 2025 - 2026 khai mở những con đường mới cho giáo dục Việt Nam

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, chưa bao giờ ngành Giáo dục và Đào tạo nhận được sự quan tâm và kỳ vọng nhiều như hiện nay. Vì thế, năm học 2025 - 2026, ngành tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện có và khai mở những con đường mới cho giáo dục Việt Nam trong thời gian tới...

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến 3 lĩnh vực thuộc Bộ Công an quản lý

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến 3 lĩnh vực thuộc Bộ Công an quản lý

Theo Quyết định được ký ngày 3/9, thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy phép lái xe sẽ được giảm từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm việc; thời gian giải quyết thủ tục đổi Giấy phép lái xe cũng giảm 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc...

Dự kiến nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng trong 3 năm tới

Dự kiến nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng trong 3 năm tới

Căn cứ trên số lượng vaccine, Bộ Y tế sẽ phân bổ và có hướng dẫn chi tiết các địa phương sẽ triển khai năm 2026, 2027 và 2028. Tiêu chí lựa chọn là ưu tiên địa phương vùng miền núi khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Các tuyến đường sắt đô thị vận chuyển an toàn gần 1,8 triệu lượt hành khách trong dịp Quốc khánh 2/9

Các tuyến đường sắt đô thị vận chuyển an toàn gần 1,8 triệu lượt hành khách trong dịp Quốc khánh 2/9

Qua dịp Quốc khánh, đường sắt đô thi dần trở thành một phương tiện công cộng được nhiều người tin tưởng chọn lựa...

Rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

Rà soát chính sách tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp bộ máy

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị chuyên môn chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung để báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 9 liên quan đến vấn đề cán bộ, công chức, vị trí việc làm, phân loại tiêu chuẩn đơn vị hành chính; đặc biệt là chính sách liên quan đến phụ cấp, tiền lương…

