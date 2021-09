Thủ đô Bangkok của Thái Lan mở cửa đón du khách từ tháng 10

Thái Lan sẽ mở cửa thêm một số điểm du lịch quan trọng của nước này từ tháng tới, với niềm tin rằng tỷ lệ tiêm chủng đạt mức cao có thể giúp thu hút thêm nhiều du khách và phục hồi nền kinh tế đã “tơi tả” vì đại dịch Covid-19.

Theo tin từ Bloomberg, thủ đô Bangkok, Chiang Mai và các vùng biển Pattaya, Cha-Am và Hua Hin sẽ mở cửa trở lại từ ngày 1/10. Việc mở cửa trở lại các điểm đến này dựa theo mô hình đón du khách là những người đã tiêm đủ vaccine tới đảo “thiên đường” Phuket - Bộ Du lịch Thái Lan cho hay.

Những điểm đến khác, gồm Chiang Ria, Koh Chang và Koh Kood, có thể mở cửa cho du khách từ giữa tháng 10. Tiếp đó, từ năm 2022, Thái Lan có thể triển khai “bong bóng du lịch” với các nước láng giềng.

Nỗ lực mở cửa ngành du lịch là một phần trong chiến lược “sống chung với Covid” mà Chính phủ Thái Lan đưa ra mới đây, cho dù nước này còn chưa thoát khỏi đợt bùng dịch tồi tệ nhất kể từ đầu đại dịch. Theo số liệu từ Our World in Data, trong 7 ngày gần nhất, Thái Lan mỗi ngày có bình quân hơn 15.000 ca nhiễm và 245 ca tử vong do Covid-19. Ở giai đoạn đỉnh dịch hồi trung tuần tháng 8, nước này mỗi ngày có hơn 20.000 ca nhiễm.

Mục tiêu của Thái Lan khi “sống chung với Covid” là hạn chế số ca nhiễm sao cho không vượt quá năng lực tải của hệ thống y tế.

Tương tự Thái Lan, một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á từ Singapore tới Indonesia và Philippines cũng đang điều chỉnh chính sách để phù hợp bản chất bệnh thường xuyên (endemic) của virus Sars-CoV2, nhằm bảo vệ sinh kế của người dân vào vệ nền kinh tế khỏi nguy cơ suy thoái kéo dài.

Đối với Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha, việc phục hồi ngành du lịch là một ưu tiên chủ chốt bởi ngành này chiếm khoảng 1/5 GDP của Thái Lan vào 2019, năm trước khi xảy ra đại dịch.

Một tiêu chuẩn để các điểm đến của Thái Lan bỏ yêu cầu cách ly đối với du khách đã tiêm đủ vaccine là tỷ lệ tiêm chủng của địa phương đạt 70% dân số. Phuket là tỉnh đầu tiên của Thái Lan đạt mục tiêu này và đã mở cửa trở lại vào tháng 7. Chương trình đã được mở rộng sang các hòn đảo và cộng đồng ven biển lân cạn Phuket vào tháng 8.

Thái Lan nói rằng mô hình mở cửa mà nước này gọi là “hộp cát Phuket” đã thành công và sẽ được nhân rộng trên toàn quốc. Có hơn 26.000 du khách nước ngoài đã tiêm đủ vaccine sử dụng “hộp cát Phuket” trong 2 tháng đầu tiên, mang về cho đảo này 1,6 tỷ Baht, tương đương 49 triệu USD, doanh thu. Chưa đầy 1% du khách tới Phuket cho kết quả dương tính với Covid, cho dù số ca nhiễm mới ở đảo này tăng lên.

Đến nay, Thái Lan đã tiêm đủ vaccine ngừa Covid cho 14% dân số, trong khi 35% đã được tiêm ít nhất 1 mũi. Hầu hết các điểm đến được chọn để mở cửa trở lại đều có tỷ lệ tiêm chủng đạt mức cao hơn bình quân toàn quốc và sẽ còn tăng nhờ nguồn cung vaccine ngày càng dồi dào - giới chức y tế Thái Lan cho hay.