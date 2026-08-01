Thứ Bảy, 01/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Gần 4.000 lượt khách/ngày làm thủ tục bằng sinh trắc học tại sân bay Nội Bài

Đ Đan Tiên

Sau một thời gian đưa vào vận hành, hệ thống kiosk check-in sinh trắc học tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận khoảng 3.000-4.000 lượt hành khách sử dụng mỗi ngày, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục và giảm áp lực tại các khung giờ cao điểm...

Hành khách làm thủ tục Kiosk sinh trắc học tự động ở Sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Hiếu
Hành khách làm thủ tục Kiosk sinh trắc học tự động ở Sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Hiếu

Việc triển khai hệ thống kiosk check-in sinh trắc học tự động tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đang từng bước thay đổi thói quen làm thủ tục của hành khách trên các chuyến bay nội địa. Thay vì xếp hàng tại quầy check-in truyền thống, mỗi ngày có hàng nghìn hành khách lựa chọn quy trình tự động bằng công nghệ nhận diện sinh trắc học.

Theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, trong những ngày đầu đưa vào khai thác, các kiosk chỉ ghi nhận một số ít hành khách trải nghiệm theo hướng dẫn của nhân viên. Tuy nhiên, sau thời gian vận hành và tăng cường hướng dẫn trực quan, số lượng người sử dụng đã tăng nhanh nhờ quy trình làm thủ tục chỉ gồm ba bước: quét thẻ lên máy bay hoặc căn cước công dân gắn chip, xác thực khuôn mặt và hoàn tất thủ tục.

Theo thống kê của đơn vị khai thác, hệ thống hiện phục vụ thành công khoảng 3.000-4.000 lượt hành khách làm thủ tục mỗi ngày. Sau khi hoàn tất check-in, khoảng 8.000-10.000 lượt hành khách tiếp tục đi qua các làn kiểm tra an ninh và cửa lên máy bay tự động bằng công nghệ nhận diện sinh trắc học, góp phần giảm thời gian chờ và hạn chế tình trạng ùn ứ trong các khung giờ cao điểm.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã lắp đặt thêm 4 kiosk sinh trắc học tại sảnh E của Nhà ga hành khách T1. Như vậy, toàn bộ nhà ga hiện có 12 kiosk check-in tự động bố trí tại các sảnh A, B và E phục vụ hành khách đi các chuyến bay nội địa.

Theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, việc đưa hệ thống check-in sinh trắc học vào khai thác không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm của hành khách mà còn hỗ trợ giảm áp lực tại khu vực làm thủ tục trong những thời điểm lưu lượng tăng cao. Đây cũng là một trong những giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động khai thác cảng hàng không theo định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Hiện hệ thống chưa áp dụng đối với ba nhóm hành khách gồm người mang quốc tịch nước ngoài, hành khách không mang theo căn cước công dân gắn chip và chỉ sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, cùng các đoàn khách hoặc gia đình có trẻ em dưới 16 tuổi. Đối với các trường hợp này, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến nghị hành khách thực hiện thủ tục tại quầy check-in và khu vực kiểm tra an ninh theo quy trình truyền thống để được hỗ trợ.

Đối với hành khách từ đủ 16 tuổi trở lên có căn cước công dân gắn chip, đơn vị khai thác khuyến khích sử dụng hệ thống kiosk sinh trắc học tại các sảnh A, B và E nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục và nâng cao trải nghiệm đi lại.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

đầu tư VnEconomy hạ tầng - giao thông VnEconomy hàng không VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy chế mới về quy trình quyết định ngân sách và đầu tư công

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy chế mới về quy trình quyết định ngân sách và đầu tư công

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/UBTVQH16 quy định quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm...

VnEconomy Xem thêm
Nhà đầu tư Hạ tầng Địa phương

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Thị trường carbon: Mở cánh cửa đón cơ hội, hút nguồn lực cho phát triển xanh

VnEconomy Thị trường carbon: Mở cánh cửa đón cơ hội, hút nguồn lực cho phát triển xanh

Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.

AI Điểm tin

VnE TV
Từ quyết sách đến tăng trưởng là cả một quá trình chuyển hóa. Ảnh: VnEconomy

VnEconomy Quyết sách đúng phải được chuyển hóa thành tăng trưởng chất lượng cao

Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy