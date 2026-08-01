Gần 4.000 lượt khách/ngày làm thủ tục bằng sinh trắc học tại sân bay Nội Bài

Việc triển khai hệ thống kiosk check-in sinh trắc học tự động tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đang từng bước thay đổi thói quen làm thủ tục của hành khách trên các chuyến bay nội địa. Thay vì xếp hàng tại quầy check-in truyền thống, mỗi ngày có hàng nghìn hành khách lựa chọn quy trình tự động bằng công nghệ nhận diện sinh trắc học.
Theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, trong những ngày đầu đưa vào khai thác, các kiosk chỉ ghi nhận một số ít hành khách trải nghiệm theo hướng dẫn của nhân viên. Tuy nhiên, sau thời gian vận hành và tăng cường hướng dẫn trực quan, số lượng người sử dụng đã tăng nhanh nhờ quy trình làm thủ tục chỉ gồm ba bước: quét thẻ lên máy bay hoặc căn cước công dân gắn chip, xác thực khuôn mặt và hoàn tất thủ tục.
Theo thống kê của đơn vị khai thác, hệ thống hiện phục vụ thành công khoảng 3.000-4.000 lượt hành khách làm thủ tục mỗi ngày. Sau khi hoàn tất check-in, khoảng 8.000-10.000 lượt hành khách tiếp tục đi qua các làn kiểm tra an ninh và cửa lên máy bay tự động bằng công nghệ nhận diện sinh trắc học, góp phần giảm thời gian chờ và hạn chế tình trạng ùn ứ trong các khung giờ cao điểm.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã lắp đặt thêm 4 kiosk sinh trắc học tại sảnh E của Nhà ga hành khách T1. Như vậy, toàn bộ nhà ga hiện có 12 kiosk check-in tự động bố trí tại các sảnh A, B và E phục vụ hành khách đi các chuyến bay nội địa.
Theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, việc đưa hệ thống check-in sinh trắc học vào khai thác không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm của hành khách mà còn hỗ trợ giảm áp lực tại khu vực làm thủ tục trong những thời điểm lưu lượng tăng cao. Đây cũng là một trong những giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động khai thác cảng hàng không theo định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Hiện hệ thống chưa áp dụng đối với ba nhóm hành khách gồm người mang quốc tịch nước ngoài, hành khách không mang theo căn cước công dân gắn chip và chỉ sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, cùng các đoàn khách hoặc gia đình có trẻ em dưới 16 tuổi. Đối với các trường hợp này, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến nghị hành khách thực hiện thủ tục tại quầy check-in và khu vực kiểm tra an ninh theo quy trình truyền thống để được hỗ trợ.
Đối với hành khách từ đủ 16 tuổi trở lên có căn cước công dân gắn chip, đơn vị khai thác khuyến khích sử dụng hệ thống kiosk sinh trắc học tại các sảnh A, B và E nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục và nâng cao trải nghiệm đi lại.
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