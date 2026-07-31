Bộ Xây dựng còn hơn 26.000 tỷ đồng vốn đầu tư công phải giải ngân

Sau 7 tháng đầu năm mới giải ngân hơn 33% kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và thi công các dự án trọng điểm nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân hơn 26.000 tỷ đồng trong 5 tháng cuối năm...

Nhà thầu thi công một đoạn trên cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Quốc Khánh

Sau khi điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026, Bộ Xây dựng còn phải giải ngân khoảng 26.041 tỷ đồng trong 5 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công được giao.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2026 diễn ra sáng 31/7.

Theo Bộ Xây dựng, kế hoạch vốn đầu tư công được giao đầu năm khoảng 137.296 tỷ đồng, gồm 133.842 tỷ đồng kế hoạch năm 2026 và 3.454 tỷ đồng vốn kéo dài. Sau khi điều chuyển một phần kế hoạch vốn về các địa phương và điều chỉnh giảm phần vốn chưa có nhu cầu giải ngân của Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, quy mô kế hoạch giải ngân của Bộ còn khoảng 38.905 tỷ đồng, chưa bao gồm 13.888 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do các địa phương thực hiện.

Đến hết tháng 7, Bộ Xây dựng đã giải ngân 12.864 tỷ đồng, tương đương 33,06% kế hoạch. Trong đó, các chủ đầu tư thuộc Bộ giải ngân đạt 35,53%, trong khi các chủ đầu tư thuộc địa phương mới đạt 18,3%. Riêng trong tháng 7, giá trị giải ngân đạt khoảng 2.337 tỷ đồng.

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, để hoàn thành kế hoạch năm, các đơn vị phải giải ngân khoảng 26.041 tỷ đồng trong 5 tháng còn lại, bình quân hơn 5.200 tỷ đồng mỗi tháng. Riêng trong tháng 8, số vốn cần giải ngân theo kế hoạch là 2.494 tỷ đồng, chưa bao gồm phần khối lượng bị chậm từ các tháng trước chuyển sang.

Bộ Xây dựng cũng chỉ ra một số ban quản lý dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của Bộ, gồm Ban Quản lý dự án Đường sắt đạt 17,03%, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy 18,91%, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh 27,65% và Ban Quản lý dự án Thăng Long 30,19%.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án trọng điểm, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng, tiến độ thi công các dự án đang triển khai, đặc biệt là dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các dự án đường bộ cao tốc.

Bộ cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong quá trình triển khai, nhất là về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và điều phối nguồn vốn, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân theo kế hoạch.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư và ban quản lý dự án đẩy nhanh giải ngân đối với các dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2026. Với các dự án đã hoàn thành, các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh toán, quyết toán để giải ngân hết số vốn được kéo dài trước ngày 31/12/2026. Đối với các dự án chuyển tiếp, các chủ đầu tư được yêu cầu rà soát tiến độ từng hạng mục, đề xuất điều hòa và điều chỉnh dự toán trong phạm vi vốn được phép kéo dài để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.