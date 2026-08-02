Thêm cây cầu chiến lược nối Nghệ An - Hà Tĩnh, vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc triển khai Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3.
Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh và ý kiến của Bộ Tài chính, giao UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15).
Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh hoàn thiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định liên quan; đồng thời đánh giá hiệu quả đầu tư, cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương khi được cấp có thẩm quyền thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Địa phương cũng có trách nhiệm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bảo đảm đủ tổng mức đầu tư dự án.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tính chính xác của thông tin, số liệu cũng như việc tổ chức triển khai dự án.
Theo phương án nghiên cứu sơ bộ, tuyến đường kết nối giữa hai tỉnh có chiều dài khoảng 3,5 km, trong đó phần cầu dài khoảng 1,3 km, rộng 23,5 m, được thiết kế bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp chính đề xuất sử dụng kết cấu cầu vòm thép.
Phần đường dẫn phía tỉnh Nghệ An dài khoảng 0,6 km, phía tỉnh Hà Tĩnh dài khoảng 1,6 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng với nền đường rộng 22,5 m. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; điểm cuối giao với tuyến đường ven biển thuộc xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.
Dự kiến, chiều dài tuyến và cầu nằm trên địa bàn tỉnh Nghệ An khoảng 1,25 km, còn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khoảng 2,25 km. Do phần lớn chiều dài tuyến, khối lượng giải phóng mặt bằng và các hạng mục triển khai nằm trên địa bàn Hà Tĩnh nên việc giao địa phương này làm cơ quan chủ quản được đánh giá phù hợp với thực tế tổ chức thực hiện. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.510 tỷ đồng.
Theo đánh giá của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng thời mở rộng liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ.
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