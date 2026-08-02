Chủ Nhật, 02/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Thêm cây cầu chiến lược nối Nghệ An - Hà Tĩnh, vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng

N Nguyễn Thuấn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đồng ý giao UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.510 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo động lực tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ.

Vị trí dự kiến xây cầu Bến Thủy 3 bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Đức
Vị trí dự kiến xây cầu Bến Thủy 3 bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Đức

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc triển khai Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh và ý kiến của Bộ Tài chính, giao UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15).

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh hoàn thiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định liên quan; đồng thời đánh giá hiệu quả đầu tư, cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương khi được cấp có thẩm quyền thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Địa phương cũng có trách nhiệm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bảo đảm đủ tổng mức đầu tư dự án.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tính chính xác của thông tin, số liệu cũng như việc tổ chức triển khai dự án.

Theo phương án nghiên cứu sơ bộ, tuyến đường kết nối giữa hai tỉnh có chiều dài khoảng 3,5 km, trong đó phần cầu dài khoảng 1,3 km, rộng 23,5 m, được thiết kế bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp chính đề xuất sử dụng kết cấu cầu vòm thép.

Phần đường dẫn phía tỉnh Nghệ An dài khoảng 0,6 km, phía tỉnh Hà Tĩnh dài khoảng 1,6 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng với nền đường rộng 22,5 m. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; điểm cuối giao với tuyến đường ven biển thuộc xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự kiến, chiều dài tuyến và cầu nằm trên địa bàn tỉnh Nghệ An khoảng 1,25 km, còn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khoảng 2,25 km. Do phần lớn chiều dài tuyến, khối lượng giải phóng mặt bằng và các hạng mục triển khai nằm trên địa bàn Hà Tĩnh nên việc giao địa phương này làm cơ quan chủ quản được đánh giá phù hợp với thực tế tổ chức thực hiện. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.510 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng thời mở rộng liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ.

Bài liên quan

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Đề xuất cơ chế đặc biệt kéo dài metro số 1 đến sân bay Long Thành

Đề xuất cơ chế đặc biệt kéo dài metro số 1 đến sân bay Long Thành

Với kế hoạch kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến sân bay Long Thành và mở rộng mạng lưới metro lên 255 km vào năm 2030, TP. Hồ Chí Minh không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực…

VnEconomy Xem thêm
Nhà đầu tư Hạ tầng Địa phương

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Thị trường carbon: Mở cánh cửa đón cơ hội, hút nguồn lực cho phát triển xanh

VnEconomy Thị trường carbon: Mở cánh cửa đón cơ hội, hút nguồn lực cho phát triển xanh

Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.

AI Điểm tin

VnE TV
Những bản làng yên bình ở vùng cao mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách. Ảnh: Nguyễn Thuấn

VnEconomy "Điểm chạm" ở bản làng vùng cao Pù Luông

Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

196 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy