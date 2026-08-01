Thống nhất trình Thủ tướng quyết định thành lập Khu công nghệ cao Hưng Yên

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thống nhất phương án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu công nghệ cao Hưng Yên, đồng thời giao UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế hoạt động của khu nhằm bảo đảm đúng quy định pháp luật và đẩy nhanh tiến độ triển khai...

Phối cảnh một khu công nghiệp - Ảnh minh hoạ

Chiều 31/7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về việc thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, hồ sơ do Bộ Khoa học và Công nghệ trình đã được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan và cơ bản hoàn thiện. Trên cơ sở rà soát, Văn phòng Chính phủ thống nhất với đề xuất thành lập Khu công nghệ cao Hưng Yên.

Nội dung được các cơ quan tập trung trao đổi là thẩm quyền quyết định thành lập khu công nghệ cao trong bối cảnh Luật Công nghệ cao năm 2025 đã có hiệu lực. Theo quy định mới, thẩm quyền thành lập thuộc UBND cấp tỉnh, trong khi Luật Công nghệ cao năm 2008 quy định thuộc Thủ tướng Chính phủ.

Các ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đều thống nhất rằng hồ sơ đề nghị thành lập Khu công nghệ cao Hưng Yên đã được tiếp nhận trước thời điểm Luật Công nghệ cao năm 2025 có hiệu lực, do đó thuộc trường hợp áp dụng quy định chuyển tiếp và tiếp tục thực hiện theo Luật Công nghệ cao năm 2008. Theo đó, thẩm quyền quyết định thành lập vẫn thuộc Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Quy chế hoạt động của khu công nghệ cao, các cơ quan đề xuất Thủ tướng quyết định thành lập khu nhưng giao UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy chế hoạt động. Phương án này được đánh giá vừa bảo đảm đúng quy định chuyển tiếp của pháp luật, vừa phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền theo Luật Công nghệ cao năm 2025.

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, khu công nghệ cao dự kiến được xây dựng tại xã Hoàn Long và xã Việt Yên với quy mô khoảng 496,1 ha. Vị trí này được kỳ vọng tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao từ Hà Nội, đồng thời tăng cường kết nối với chuỗi sản xuất, logistics của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, bao gồm Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Ninh Bình.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký quyết định thành lập Khu công nghệ cao Hưng Yên và giao UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế hoạt động của khu.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng dự thảo quyết định, phối hợp với Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Hưng Yên và Văn phòng Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng ký ban hành trước ngày 5/8/2026.