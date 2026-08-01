Nghệ An hút hơn 110.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh ngày 31/7, tỉnh Nghệ An đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 110.450 tỷ đồng.
Đây là những dự án được tỉnh lựa chọn kỹ lưỡng, có tính khả thi cao, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, logistics, du lịch, nhà ở xã hội, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến. Các dự án được kỳ vọng sẽ nhanh chóng hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh điều chỉnh, mở ra dư địa tăng trưởng mới và nâng cao sức cạnh tranh của Nghệ An trong thu hút đầu tư.
Điểm nhấn lớn nhất tại hội nghị là bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư Quần thể đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và Công viên Ví, Giặm với tổng vốn dự kiến 52.600 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng quy mô vốn đăng ký của đợt xúc tiến đầu tư lần này.
Bên cạnh đó, hàng loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp quy mô lớn cũng được ký kết như Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 5 rộng khoảng 800 ha, tổng vốn dự kiến 6.900 tỷ đồng; Khu công nghiệp Ngọc Châu (giai đoạn 1) quy mô khoảng 1.000 ha, vốn đầu tư 7.500 tỷ đồng; Khu công nghiệp Phúc Lộc quy mô 720 ha, vốn 6.900 tỷ đồng; Khu công nghiệp Yên Quang 1 rộng 328 ha, vốn 4.100 tỷ đồng; Khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1 rộng 481 ha, vốn 3.900 tỷ đồng; Khu công nghiệp Đông Hồi 1 với vốn 1.250 tỷ đồng và Khu công nghiệp Nghĩa Đàn có tổng vốn gần 1.900 tỷ đồng.
Trong lĩnh vực hạ tầng logistics và cảng biển, Nghệ An tiếp tục đón nhiều dự án quy mô lớn như Cảng Đông Hồi và khu dịch vụ logistics, hậu cần cảng với tổng vốn dự kiến 8.010 tỷ đồng; Trung tâm Logistics Hoàng Mai gần 915 tỷ đồng và Trung tâm Logistics - Khu thương mại cửa khẩu Thanh Thủy gần 190 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện chuỗi hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp và xuất nhập khẩu.
Ở lĩnh vực đô thị và an sinh xã hội, tỉnh trao quyết định đầu tư nhiều dự án nhà ở với tổng vốn hàng nghìn tỷ đồng, nổi bật là Tổ hợp chung cư nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú và phường Vinh Lộc có tổng mức đầu tư 3.539 tỷ đồng; dự án nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp Nam Cấm 2.140 tỷ đồng; khu nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú 1.612 tỷ đồng cùng Khu nghỉ dưỡng La Brise hơn 2.150 tỷ đồng và Khu đô thị phía Tây Tân Kỳ gần 926 tỷ đồng.
Lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao cũng ghi nhận nhiều dự án mới như Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao hơn 400 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất quạt công nghiệp, thiết bị hút lọc bụi và thiết bị điện công nghiệp hơn 310 tỷ đồng; dự án điện mặt trời mái nhà tại Khu công nghiệp WHA; các dự án nhà lưu trú công nhân phục vụ doanh nghiệp FDI cùng dự án Nhà máy chế biến dứa góp phần gia tăng giá trị cho ngành nông nghiệp.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cho biết các dự án được trao quyết định và ký kết lần này đều đã được rà soát kỹ lưỡng, có tính khả thi cao và có thể sớm triển khai trong thực tế. Đây không chỉ là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Nghệ An mà còn là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh điều chỉnh.
Để các cam kết đầu tư nhanh chóng đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch; rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch liên quan; đồng thời chuẩn bị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất sạch, giải phóng mặt bằng và nguồn nhân lực để sẵn sàng đón các dự án.
Đối với 25 dự án được trao quyết định và ký kết tại hội nghị, tỉnh sẽ phân công rõ cơ quan đầu mối theo dõi, hỗ trợ từng dự án; chủ động phối hợp với nhà đầu tư xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và không để hồ sơ đầu tư bị kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị các doanh nghiệp chủ động bố trí nguồn lực, hoàn thiện thủ tục và triển khai dự án đúng cam kết với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã triển khai là phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả". Mục tiêu cuối cùng là đưa các cam kết đầu tư trở thành những công trình, dự án cụ thể, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và hình thành những động lực tăng trưởng mới cho Nghệ An.
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