Thu ngân sách Thanh Hoá vượt kế hoạch năm, đạt hơn 106% sau 10 tháng

Trong phiên họp thường kỳ tháng 10/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong hai tháng cuối năm. Báo cáo cho thấy nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo, mặc dù chịu ảnh hưởng từ thiên tai và những biến động chung của thị trường nhưng tăng trưởng kinh tế tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Sản lượng thủy sản ước đạt 18.550 tấn, bằng 101,6% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 tăng 21,96% so với cùng kỳ năm 2024, lũy kế 10 tháng tăng 15,55% so với cùng kỳ năm 2024.

Giải ngân vốn đầu tư công đến giữa tháng 10 đạt 14.692,7 tỷ đồng, tương đương 58,7% kế hoạch năm 2025, cao hơn bình quân chung của cả nước và vượt mục tiêu tỉnh đề ra.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 ước đạt 20.200 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2024; lũy kế 10 tháng đạt 185.100 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024. Giá trị xuất khẩu trong tháng ước đạt 594,1 triệu USD, bằng 100,2% so với cùng kỳ năm 2024; nhập khẩu đạt 881,1 triệu USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Thu ngân sách nhà nước đạt 48.190 tỷ đồng, đạt 106% dự toán năm 2025 và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2024; trong đó thu nội địa đạt 30.904 tỷ đồng, bằng 112,4% dự toán năm 2025 và tăng 2,7% cùng kỳ năm 2024. Giải ngân vốn đầu tư công đến giữa tháng 10 đạt 14.692,7 tỷ đồng, tương đương 58,7% kế hoạch năm 2025, cao hơn bình quân chung của cả nước và vượt mục tiêu tỉnh đề ra.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều tồn tại cũng được nêu rõ. Tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đáp ứng kỳ vọng. Tiến độ thực hiện một số công trình, dự án còn chậm, đặc biệt là các dự án đầu tư công. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn cần xử lý để đẩy nhanh các tiến trình đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các sở, ngành và địa phương tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2025. Trong đó, trọng tâm là thúc đẩy sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Công tác quy hoạch và xúc tiến đầu tư được yêu cầu thực hiện theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhằm thu hút nguồn lực phát triển.

Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện các khâu đột phá đã xác định. Các cơ quan chức năng được yêu cầu tăng cường điều hành, bám sát mục tiêu, tập trung cho các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu, đầu tư công và thu ngân sách để hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch năm sau.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu rõ: Những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng ngành và các địa phương cũng đã được xác định rõ trong báo cáo tình hình tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2025. Vì vậy, các ngành, các địa phương cần bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để tập trung thực hiện tốt yêu cầu đặt ra, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.