Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo.

Ngày 17/12/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 241/CĐ-TTg về việc thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Khẩn trương rà soát, đề xuất các "điểm mở chính sách"

Công điện nêu rõ, thời gian qua, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động, linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm.

Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025, đồng thời tạo đà, tạo lực cho việc triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương rà soát, đề xuất các “điểm mở chính sách” đủ mạnh để chuyển hóa cơ hội thành kết quả thực tế; xử lý dứt điểm các tồn tại, điểm nghẽn theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Báo cáo đề xuất thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia trước ngày 20/12/2025

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, nhất là tỷ giá, lãi suất và tín dụng, phù hợp với diễn biến thị trường; bảo đảm thị trường tiền tệ, hệ thống ngân hàng hoạt động thông suốt, an toàn, ổn định và lành mạnh; tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, sinh kế của người dân và thu hút đầu tư.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương nghiên cứu, đánh giá và đề xuất việc thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20/12/2025. Cùng với đó là yêu cầu kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng, tập trung cho các động lực tăng trưởng bao trùm và bền vững, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nhà ở xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thí điểm thị trường tài sản mã hóa, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định pháp luật để vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu xanh, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và khuôn khổ quản lý đối với các công cụ tài chính mới theo quy định.

Công điện yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, các tuyến đường cao tốc, dự án liên vùng có tác động lan tỏa cao; kịp thời đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát thực tiễn, bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính được giao triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo hướng hoạt động lành mạnh, hiệu quả, an toàn, kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện “Cổng một cửa đầu tư quốc gia”, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2025; đồng thời có giải pháp khai thác dư địa chính sách tài khóa phục vụ ổn định kinh tế vĩ mô và mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó có việc phát hành trái phiếu cho các công trình, dự án trọng điểm.

Ổn định thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường, cân đối cung – cầu, ổn định giá cả hàng hóa, dịch vụ; có giải pháp phù hợp, hiệu quả để ổn định thị trường, nhất là đối với xăng dầu, lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu. Công điện nhấn mạnh yêu cầu chủ động bảo đảm an ninh năng lượng, không để xảy ra thiếu điện, thiếu xăng dầu hay gián đoạn nguồn cung hàng hóa phục vụ đời sống và sản xuất, kinh doanh.

Bộ Công Thương cũng được giao tổ chức hiệu quả Hội chợ mùa Xuân năm 2026 và thúc đẩy ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với các đối tác như MERCOSUR, Pakistan trong năm 2025.

Đối với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công; tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên, thủ tục đầu tư, xây dựng theo các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân cố tình gây chậm trễ trong giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Công điện cũng yêu cầu các địa phương giải quyết dứt điểm các trụ sở dôi dư do sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp trong quý I/2026.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nội dung của Công điện; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.