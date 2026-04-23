Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Khánh Vy
23/04/2026, 19:57
Ngày 23/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-24/4/2026...
Tại buổi hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những
bước phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sau gần 35 năm kể từ
khi thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó khẳng định hai nước là một trong ba
đối tác thương mại lớn nhất của nhau; Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào
Việt Nam với hơn 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp tích
cực vào tăng trưởng kinh tế của hai nước và phát triển công nghiệp của Việt
Nam.
Hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, an ninh,
quốc phòng, khoa học công nghệ, lao động, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân
tiếp tục đạt nhiều tiến triển quan trọng.
Để triển khai hiệu quả, thực chất quan hệ Đối tác chiến lược
toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục
củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng,
an ninh và ngoại giao; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước,
tạo cơ sở chính trị vững chắc mở rộng hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh
vực.
Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Thủ tướng Lê Minh
Hưng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh liên kết kinh tế tập trung vào đổi mới và
nâng cao chất lượng hợp tác; đề nghị hai bên phối hợp triển khai các nhóm nhiệm
vụ tại Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương
lên 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030; tiếp tục mở cửa thị trường
cho hàng hóa hai nước; đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ tăng cường tỷ lệ nội địa hóa và
sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn
Quốc; có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Hàn
Quốc; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới tài chính, thanh tra, giám sát
ngân hàng và vận hành, tham gia vào các Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt
Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác
về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; gắn kết chiến lược
trong việc bảo đảm an ninh năng lượng bền vững giữa hai nước; mở rộng hợp tác
nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân hai nước.
Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng
Chính phủ Lê Minh Hưng; khẳng định sẽ phối hợp với Việt Nam tìm kiếm biện pháp
đưa thương mại hai nước đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn; tạo
điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu
của Hàn Quốc.
Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cảm ơn và đề
nghị Tổng thống Lee Jae Myung và Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ,
bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập
và làm việc tại Hàn Quốc, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục tiến tới miễn thị thực
cho công dân Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam cũng sẽ tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc yên tâm sinh sống, học tập và làm việc
lâu dài tại Việt Nam.
Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác
dài hạn và chiến lược không chỉ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng
mà còn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, lao động, chuỗi cung ứng...
Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định thành công của Việt Nam
cũng là thành công của Hàn Quốc, hai bên cần tăng cường trao đổi thúc đẩy hợp
tác song phương ở tầm cao nhất, hướng tới thịnh vượng chung bền vững; mong muốn
Chính phủ Việt Nam tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, khó khăn của doanh
nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội
được tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam như điện hạt nhân, cơ sở
hạ tầng, đường sắt tốc độ cao; cho biết Hàn Quốc sẽ xem xét tích cực việc tăng
hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam cũng như mở rộng các ngành nghề tiếp nhận
lao động và tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo
đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Lee
Jae Myung cùng tham dự và phát biểu tại Tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam
– Hàn Quốc và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc: Nâng cao quan hệ đối tác
công nghiệp, đầu tư và khoa học, công nghệ với sự tham dự của các doanh nghiệp
hàng đầu hai nước.
