Thứ Năm, 23/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Khánh Vy

23/04/2026, 19:57

Ngày 23/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-24/4/2026...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Việt Dũng.

Tại buổi hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những bước phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sau gần 35 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó khẳng định hai nước là một trong ba đối tác thương mại lớn nhất của nhau; Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với hơn 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của hai nước và phát triển công nghiệp của Việt Nam.

Hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, khoa học công nghệ, lao động, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt nhiều tiến triển quan trọng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lee Jae Myung, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng Hàn Quốc sẽ sớm hiện thực hóa Tầm nhìn "Đất nước nơi người dân làm chủ, Đại Hàn Dân Quốc cùng nhau hạnh phúc". Ảnh: Việt Dũng.

Để triển khai hiệu quả, thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh và ngoại giao; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, tạo cơ sở chính trị vững chắc mở rộng hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh liên kết kinh tế tập trung vào đổi mới và nâng cao chất lượng hợp tác; đề nghị hai bên phối hợp triển khai các nhóm nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030; tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước; đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ tăng cường tỷ lệ nội địa hóa và sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc; có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Hàn Quốc; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới tài chính, thanh tra, giám sát ngân hàng và vận hành, tham gia vào các Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam.

Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác dài hạn và chiến lược không chỉ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng mà còn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, lao động, chuỗi cung ứng... Ảnh: Việt Dũng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; gắn kết chiến lược trong việc bảo đảm an ninh năng lượng bền vững giữa hai nước; mở rộng hợp tác nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân hai nước.

Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; khẳng định sẽ phối hợp với Việt Nam tìm kiếm biện pháp đưa thương mại hai nước đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cảm ơn và đề nghị Tổng thống Lee Jae Myung và Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi hội kiến. Ảnh: Việt Dũng.

Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác dài hạn và chiến lược không chỉ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng mà còn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, lao động, chuỗi cung ứng...

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định thành công của Việt Nam cũng là thành công của Hàn Quốc, hai bên cần tăng cường trao đổi thúc đẩy hợp tác song phương ở tầm cao nhất, hướng tới thịnh vượng chung bền vững; mong muốn Chính phủ Việt Nam tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội được tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam như điện hạt nhân, cơ sở hạ tầng, đường sắt tốc độ cao; cho biết Hàn Quốc sẽ xem xét tích cực việc tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam cũng như mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động và tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Lee Jae Myung cùng tham dự và phát biểu tại Tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc: Nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học, công nghệ với sự tham dự của các doanh nghiệp hàng đầu hai nước.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường và hạ tầng đô thị

16:12, 22/04/2026

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường và hạ tầng đô thị

Việt Nam – Hàn Quốc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

22:14, 22/04/2026

Việt Nam – Hàn Quốc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy liên kết chiến lược, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD

21:40, 22/04/2026

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy liên kết chiến lược, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD

Từ khóa:

hợp tác kinh tế Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc Thủ tướng Lê Minh Hưng

Đọc thêm

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), trao thêm thẩm quyền đặc thù cho Hà Nội

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), trao thêm thẩm quyền đặc thù cho Hà Nội

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao. Luật đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao cơ chế đặc thù, vượt trội cho chính quyền Hà Nội...

Đổi mới tư duy giám sát theo hướng kiến tạo phát triển

Đổi mới tư duy giám sát theo hướng kiến tạo phát triển

Để đạt được mục tiêu "giám sát để kiến tạo phát triển", các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần chuyển đổi sang mô hình giám sát dựa trên dữ liệu. Hoạt động giám sát của Quốc hội cần được định vị lại theo hướng xây dựng hệ thống pháp luật, khơi thông mọi nguồn lực bị kìm hãm...

Chủ động kịch bản điều hành giá trước áp lực lạm phát nhập khẩu

Chủ động kịch bản điều hành giá trước áp lực lạm phát nhập khẩu

CPI quý 1/2026 tăng 3,51%, trong bối cảnh giá năng lượng và xung đột địa chính trị gây áp lực lớn lên mặt bằng giá, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành chủ động kịch bản điều hành linh hoạt cho những tháng còn lại của năm...

Quốc hội dự kiến giám sát tài sản công và bảo hiểm xã hội trong năm 2027

Quốc hội dự kiến giám sát tài sản công và bảo hiểm xã hội trong năm 2027

Quốc hội nghe Tờ trình dự kiến Chương trình giám sát năm 2027. Báo cáo cho thấy hoạt động giám sát nhiệm kỳ qua có nhiều đổi mới, hiệu quả; đồng thời đề xuất hai chuyên đề giám sát trọng tâm trong năm 2027...

Sửa 4 luật thuế: Nới thẩm quyền điều hành, gia hạn ưu đãi xe điện đến 2030

Sửa 4 luật thuế: Nới thẩm quyền điều hành, gia hạn ưu đãi xe điện đến 2030

Sáng 23/4, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi 4 luật thuế, tập trung điều chỉnh cách xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế, bổ sung miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và kéo dài ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện chạy pin.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Sau gần hai thập kỷ, Ngân hàng Nhà nước cấp phép thêm một ngân hàng mới

Tài chính

2

Mở rộng thanh toán QR Việt Nam – Hàn Quốc: Xóa bỏ rào cản tiền tệ và tỷ giá

Tài chính

3

Blog chứng khoán: Xoay trụ?

Chứng khoán

4

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), trao thêm thẩm quyền đặc thù cho Hà Nội

Tiêu điểm

5

Các hộ kinh doanh “sợ lớn”, né tránh tăng trưởng

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy