Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy liên kết chiến lược, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD
Hà Lê
22/04/2026, 21:40
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, nhất trí tăng cường liên kết chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế và hướng tới mục tiêu thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030.
Chiều 22/4, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hàn Quốc thăm Việt Nam; đánh giá cao việc Tổng thống Lee Jae Myung là nguyên thủ quốc gia đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngay sau khi Việt Nam kiện toàn Ban lãnh đạo sau bầu cử Quốc hội khóa XVI.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm là minh chứng sinh động cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện bền chặt, hiệu quả và sự tin cậy chính trị cao giữa hai nước.
Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc Hàn Quốc tiếp tục đạt được nhiều kỳ tích phát triển mới, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.
TĂNG CƯỜNG TIN CẬY CHÍNH TRỊ, MỞ RỘNG HỢP TÁC THỰC CHẤT
Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam và trực tiếp chứng kiến sự phát triển năng động của đất nước; chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước.
Tổng thống tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội.
Theo Tổng thống Lee Jae Myung, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc là mối quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em; Hàn Quốc sẵn sàng là đối tác tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Trong bầu không khí hữu nghị, thân tình, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược ở tầm cao mới; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có; mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao, quốc phòng, an ninh.
Hai bên đồng thời thống nhất tăng cường phối hợp giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó có tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững.
Trao đổi về hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế trong bối cảnh tình hình mới. Hai bên cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030; tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại, mở cửa thị trường xuất nhập khẩu cho hàng hóa của nhau.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự tham gia đầu tư và những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với quá trình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam; hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như phát triển hạ tầng, đô thị thông minh, công nghiệp bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo quy mô lớn, hợp tác cảng biển thông minh và xây dựng các cảng biển thế hệ mới.
KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO LÀ ĐỘNG LỰC HỢP TÁC MỚI
Về phần mình, Tổng thống Lee Jae Myung mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc; khẳng định Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ Xúc tiến hợp tác kinh tế (EDCF) và Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDPF), tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược.
Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương trong giai đoạn tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa hai nước và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST).
Tán thành các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ công nghệ trong các ngành công nghiệp tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ quá trình hiện đại hóa và phát triển khoa học – công nghệ của Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp giữa hai nước.
Bên cạnh hợp tác kinh tế và công nghệ, hai nhà lãnh đạo cho rằng việc mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân sẽ tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước phát triển bền vững, lâu dài.
Hai bên nhất trí tiếp tục quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân.
Trao đổi về hợp tác đa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Hàn Quốc triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2026–2030; phối hợp với các nước Mê Công thúc đẩy tổ chức Hội nghị Cấp cao Mê Công – Hàn Quốc trong năm 2026.
Hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp theo luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung đã chứng kiến lễ trao 12 văn bản thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước trên nhiều lĩnh vực.
Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc
17:24, 22/04/2026
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
20:16, 21/04/2026
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp gỡ báo chí
Chiều 22/4, tại Phủ Chủ tịch, sau khi chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng gặp gỡ báo chí, thông tin kết quả hội đàm và các định hướng lớn trong quan hệ song phương.
Phú Thọ: Dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ
Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ là hoạt động mở đầu quan trọng trong phần Lễ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026, góp phần lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, củng cố tinh thần đại đoàn kết dân tộc và tôn vinh giá trị văn hóa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam...
Tăng lương lên 2,65 - 2,7 triệu: “Ngưỡng khởi đầu” để nâng chất lượng quản trị
Việc tăng lương cơ sở một lần nữa trở lại nghị trường Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Nếu trước đây, xoay quanh việc “có tăng hay không”, thì nay câu hỏi quan trọng hơn là tăng ở mức nào để tạo thay đổi chất lượng quản trị?
Chính phủ dự kiến vay gần 970.000 tỷ đồng, nợ công vẫn trong ngưỡng an toàn
Chính phủ dự kiến huy động gần 970.000 tỷ đồng năm 2026, phần lớn để bù đắp bội chi và cơ cấu lại nợ. Trong bối cảnh đó, các chỉ tiêu an toàn nợ công tiếp tục được duy trì trong ngưỡng cho phép, góp phần củng cố ổn định tài khóa và niềm tin thị trường…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: