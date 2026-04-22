Thứ Tư, 22/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Việt Nam – Hàn Quốc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Hà Lê

22/04/2026, 22:14

Tối 22/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân.Ảnh: Nhân Dân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân.Ảnh: Nhân Dân

Trong không khí hữu nghị, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Hàn Quốc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ hai nước là mối quan hệ đan xen dựa trên tương đồng lịch sử – văn hóa và sự hài hòa lợi ích chiến lược trong bối cảnh mới.

Nghi thức chào cờ hai nước tại tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước. Ảnh:Nhân Dân
Nghi thức chào cờ hai nước tại tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước. Ảnh:Nhân Dân

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 30 năm qua, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, đạt mức độ tin cậy chính trị cao, ngày càng thực chất, trở thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở hợp tác hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hợp tác song phương đang mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng và hạ tầng. Hiện có khoảng 350.000 người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc và khoảng 200.000 người Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho giao lưu nhân dân.

Những chuyến thăm cấp cao qua lại không chỉ làm sâu sắc tình hữu nghị mà còn tăng cường gắn kết và hợp tác giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Sự tương đồng văn hóa, tin cậy chính trị và tính bổ trợ của hai nền kinh tế được xác định là nền tảng để quan hệ song phương tiếp tục phát triển vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và sâu sắc hơn, đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và thế giới.

Phát biểu đáp từ, Tổng thống Lee Jae Myung cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Nhà nước và nhân dân Việt Nam; bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục đồng hành vì thịnh vượng chung, coi nhau là đối tác vững chắc, đáng tin cậy, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh hai nước cùng thấu hiểu giá trị của hòa bình và đối thoại, chia sẻ niềm tin và tình đoàn kết bền chặt; khẳng định các cam kết và tầm nhìn hôm nay sẽ được hiện thực hóa bằng những dòng chảy hợp tác cụ thể, góp phần đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển.

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy liên kết chiến lược, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD

21:40, 22/04/2026

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy liên kết chiến lược, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp gỡ báo chí

21:39, 22/04/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp gỡ báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc

17:24, 22/04/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc

Từ khóa:

quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Đọc thêm

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy liên kết chiến lược, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy liên kết chiến lược, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, nhất trí tăng cường liên kết chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế và hướng tới mục tiêu thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp gỡ báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp gỡ báo chí

Chiều 22/4, tại Phủ Chủ tịch, sau khi chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng gặp gỡ báo chí, thông tin kết quả hội đàm và các định hướng lớn trong quan hệ song phương.

Phú Thọ: Dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ

Phú Thọ: Dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ

Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ là hoạt động mở đầu quan trọng trong phần Lễ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026, góp phần lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, củng cố tinh thần đại đoàn kết dân tộc và tôn vinh giá trị văn hóa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam...

Tăng lương lên 2,65 - 2,7 triệu: "Ngưỡng khởi đầu" để nâng chất lượng quản trị

Tăng lương lên 2,65 - 2,7 triệu: “Ngưỡng khởi đầu” để nâng chất lượng quản trị

Việc tăng lương cơ sở một lần nữa trở lại nghị trường Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Nếu trước đây, xoay quanh việc “có tăng hay không”, thì nay câu hỏi quan trọng hơn là tăng ở mức nào để tạo thay đổi chất lượng quản trị?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc

Chiều 22/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Những thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất vì chiến sự Iran đang phục hồi mạnh mẽ

Thế giới

2

Cần một “kiềng ba chân” vững chắc để chặn đứng thuốc lá lậu

Thị trường

3

Xăng E10: Giải pháp giảm giá và tự chủ năng lượng

Kinh tế xanh

4

Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh tại GX Week 2026, mở rộng hợp tác quốc tế

Kinh tế xanh

5

Các hãng hàng không Việt Nam tích cực thúc đẩy chuyển đổi xanh

Thương hiệu xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy