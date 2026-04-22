Việt Nam – Hàn Quốc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Tối 22/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Trong không khí hữu nghị, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Hàn Quốc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ hai nước là mối quan hệ đan xen dựa trên tương đồng lịch sử – văn hóa và sự hài hòa lợi ích chiến lược trong bối cảnh mới.

Nghi thức chào cờ hai nước tại tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước. Ảnh:Nhân Dân

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 30 năm qua, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, đạt mức độ tin cậy chính trị cao, ngày càng thực chất, trở thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở hợp tác hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hợp tác song phương đang mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng và hạ tầng. Hiện có khoảng 350.000 người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc và khoảng 200.000 người Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho giao lưu nhân dân.

Những chuyến thăm cấp cao qua lại không chỉ làm sâu sắc tình hữu nghị mà còn tăng cường gắn kết và hợp tác giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Sự tương đồng văn hóa, tin cậy chính trị và tính bổ trợ của hai nền kinh tế được xác định là nền tảng để quan hệ song phương tiếp tục phát triển vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và sâu sắc hơn, đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và thế giới.

Phát biểu đáp từ, Tổng thống Lee Jae Myung cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Nhà nước và nhân dân Việt Nam; bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục đồng hành vì thịnh vượng chung, coi nhau là đối tác vững chắc, đáng tin cậy, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh hai nước cùng thấu hiểu giá trị của hòa bình và đối thoại, chia sẻ niềm tin và tình đoàn kết bền chặt; khẳng định các cam kết và tầm nhìn hôm nay sẽ được hiện thực hóa bằng những dòng chảy hợp tác cụ thể, góp phần đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển.