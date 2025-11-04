Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi – cơn bão mạnh nhất từ đầu năm 2025 trên Biển Đông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai ngay biện pháp phòng, tránh, ứng phó với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Kalmaegi dự kiến đi vào Biển Đông sáng ngày 5/11, trở thành cơn bão thứ 13 hoạt động trên khu vực này trong năm 2025. Sau khi vào Biển Đông, bão tiếp tục mạnh lên cấp 13–14, giật cấp 16–17, hướng về vùng biển và đất liền Trung và Nam Trung Bộ.

Vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, đặc khu Trường Sa và khu vực ven bờ (bao gồm Lý Sơn) được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp, với phạm vi gió mạnh rất rộng.

HUY ĐỘNG TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, CHUẨN BỊ PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ CAO NHẤT

Trong bối cảnh Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lớn lịch sử gây thiệt hại nặng nề, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, triển khai đồng bộ công tác phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cùng Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố — đặc biệt từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa — phải theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, sẵn sàng phương án ứng phó ở mức cao nhất, tránh để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng nỗ lực gia cố vị trí sạt lở bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa) và bãi biển Tân Thành, An Bàng (phường Hội An Đông).

Các địa phương ven biển được yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, rà soát toàn bộ tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, thông tin kịp thời cho chủ tàu, thuyền trưởng để không đi vào vùng nguy hiểm, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho phương tiện tại nơi neo đậu.

Tùy theo tình hình, các địa phương chủ động cấm biển khi cần thiết, hạn chế phương tiện ra khơi, kiểm soát giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn; đồng thời gia cố nhà cửa, công trình hạ tầng, hồ đập, đê biển, hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản sớm theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Thủ tướng yêu cầu rà soát phương án sơ tán, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

CÁC BỘ, NGÀNH KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi sát diễn biến bão, cung cấp thông tin sớm, chính xác để các cơ quan, địa phương chủ động ứng phó.

Bộ cần hướng dẫn địa phương kêu gọi tàu thuyền vào nơi an toàn, triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập, sản xuất nông nghiệp, thủy sản, đồng thời phối hợp với ngành công thương và điện lực điều hành vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Bộ Xây dựng được giao rà soát các công trình dân dụng, hướng dẫn di chuyển tàu, phương tiện vận tải biển tránh vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho hoạt động xây dựng và hạ tầng trong vùng ảnh hưởng.

Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn cho khai thác dầu khí, hệ thống điện, hồ đập thủy điện, đồng thời chuẩn bị nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu hàng hoặc tăng giá bất hợp lý trong thời điểm bão, lũ.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phải bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng.

Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, có phương án dự phòng tránh gián đoạn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế được yêu cầu bảo đảm an toàn cho học sinh, cơ sở giáo dục, y tế, duy trì hoạt động khám chữa bệnh, học tập bình thường ngay sau bão.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần đảm bảo an toàn cho khách du lịch và hoạt động du lịch biển, đảo, ven bờ.

Thủ tướng giao Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát kịch bản ứng phó, huy động lực lượng hỗ trợ địa phương; đồng thời yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông tăng cường phát sóng, cập nhật thông tin, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão để người dân chủ động phòng tránh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường, phối hợp với địa phương chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó bão Kalmaegi.

Các bộ, ngành, địa phương trong vùng ảnh hưởng phải báo cáo hằng ngày trước 15 giờ về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, trình các cấp có thẩm quyền trước 17 giờ cùng ngày.

Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, báo cáo kịp thời, bảo đảm chỉ đạo của Chính phủ được thực hiện nghiêm túc, thống nhất và hiệu quả trên toàn quốc.